Sinistres et déclaration : Comment procéder auprès de son assurance auto ?

Il est évident de penser immédiatement à l’indemnisation par l’assurance auto quand on fait face à un sinistre responsable ou quand on en est victime. On se pose ainsi un certain nombre de questions. Comment faire pour déclarer son assurance auto ? Quel est le délai pour y procéder ? Quelles sont les démarches pour se faire rembourser par l’assurance auto ? Toutes les réponses dans cet article.

Est-ce que votre sinistre est remboursé par l’assurance auto ?

Nombreux sont les sinistres en matière d’assurance automobile : accident, actes de vandalisme, incendie, vol, bris de glace, catastrophe naturelle… Pour savoir si le sinistre que vous subissez est pris en charge par l’assurance, il faut d’abord qu’il soit prévu par votre contrat. Si votre véhicule est, par exemple, endommagé après un incendie, il faut que la garantie incendie soit insérée dans votre contrat pour que vous puissiez être indemnisé. Vous pouvez vous rendre sur ce site pour trouver une meilleure assurance auto et pour bénéficier d’une couverture adéquate.

Si vous n’avez souscrit qu’une assurance auto au tiers, appelée également assurance responsabilité civile, vous ne recevez aucun remboursement si vous êtes responsable de l’accident. Seule la victime est indemnisée par votre compagnie d’assurance. Pour bénéficier d’une meilleure prise en charge, pensez à bien choisir en amont les garanties qui vous couvrent.

Ce qu’il faut faire avant de déclarer son sinistre auto à l’assureur

Il est important de connaître les démarches pour se faire indemniser par son assurance auto. Avant de déclarer l’accident à l’assureur, vous pouvez choisir d’établir un constat à l’amiable avec un tiers, peu importe que vous soyez responsable ou victime d’un accident. Le constat permet à votre assureur de déterminer la part de responsabilité de chacun et d’évaluer si vous pouvez être indemnisé ou non.

Par ailleurs, dans le cadre d’un vol ou d’un vandalisme, vous devez faire préalablement un dépôt de plainte. La gendarmerie vous fournira un document que vous devez joindre à la déclaration de sinistre.

Quel est le délai pour déclarer son sinistre auto ?

Voici le délai à respecter pour déclarer son sinistre auto et pour demander son indemnisation :

2 jours ouvrés après le sinistre pour le vol ;

après le sinistre pour le vol ; 10 jours ouvrés après la publication de l’arrêté ministériel pour la catastrophe naturelle ;

après la publication de l’arrêté ministériel pour la catastrophe naturelle ; 5 jours ouvrés pour les autres sinistres auto

Plusieurs moyens s’offrent à vous pour faire la déclaration auprès de l’assureur :

Par courrier recommandé avec accusé de réception ;

; Par téléphone ;

; En vous rendant sur votre espace client, si celui-ci est disponible auprès de la compagnie d’assurance.

Quel que soit le moyen de votre choix, faites parvenir à l’assureur les documents prouvant votre déclaration, comme des photos, des articles de presse, un constat, des témoignages, un dépôt de plainte…

Déclarer son sinistre à l’assurance auto est-il obligatoire ?

Il est obligatoire de déclarer un sinistre auto si votre contrat d’assurance contient la garantie correspondant, selon l’article L113-2 du Code des assurances. Il s’agit notamment de vos droits qui sont lésés si vous choisissez de ne pas faire une déclaration.