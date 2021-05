Quelle est la culture la plus rentable au Cameroun ?

Sûrement vous avez entendu parler de ces plantes rentables à la mode : pistaches, amandiers ou oliviers dans les rangs… Mais quels sont ceux qui vous permettront de récupérer votre investissement le plus rapidement possible ? Dans cet article, il est proposé d’analyser les plantes les plus rentables, ce qui permettra un retour sur investissement rapide et efficace.

Il n’est pas facile de choisir des plantes rentables à court terme. En outre, l’agriculture n’est pas une science exacte, et les prévisions de production et de prix peuvent être inversées à tout moment. Néanmoins, lors de la mise en place d’un nouvel investissement agricole, il est essentield’avoir une idée claire de la période pendant laquelle l’investissement va se payer lui-même . Ainsi, vous pouvez prendre en compte certains paramètres globaux lors du choix de la récolte la plus rentable à court terme.

Culture des amandiers : Productivité et rentabilité à court terme

Ces dernières années, la culture des amandiers en a beaucoup parlé, et de nouvelles plantations de ce type se sont multipliées dans de nombreuses régions. Les risques de formation d’une bulle spéculative lors de la culture de l’amandier ont même été discutés. Ce qui est certain, c’est qu’il existe différents systèmes pour planter des amandiers, et chacun a ses avantages et ses inconvénients.

Il est clair qu’il est préférable d’investir de façon semi-intensive ou superintensive dans la plantation d’amandiers afin d’obtenir une récolte rentable à court terme. L’entrée en production est superintensive plus tôt que dans le cours semi-intensif. Cela se reflète également dans la reprise de l’investissement, même si l’ investissement initial est presque deux fois plus élevé que la super-intensification.

Il est clair que la rentabilité à court terme de la culture d’amandes a considérablement augmenté notamment grâce aux avancées technologiques et aux découvertes scientifiques réalisées sur cette culture. Ces éléments, quels que soient les prix attractifs, en font une récolte rentable à un intervalle de temps très intéressant .

Culture d’oliviers en super-intensive sans irrigation

Comme nous l’avons vu avec les amandiers, les systèmes super-intensifs raccourcissent l’entrée dans la production des cultures et les rendent plus productifs . Cela les rend rentables à court terme.

L’ oléiculture est une autre culture traditionnelle qui a été intensifiée pour la rendre plus rentable. Nous pouvons noter deux éléments qui font de l’olivier une récolte rentable en rangées :

Mécanisation des tâches pour réduire les coûts de production. Augmenter la production en raccourcissant les distances de l’usine à obtenir plus de pieds par hectare .

Pour atteindre ce deuxième point, l’irrigation semble essentielle au succès du système de classement.

Est-il possible de cultiver des oliviers en rangées sans arroser ?

Avec une bonne gestion du plan d’implantation, le choix de la variété et de la taille, c’est possible. De nombreux exemples en France montrent que la densité de plantation d’oliviers a augmenté depuis plusieurs décennies. Il est même possible de cultiver avec succès des plantations d’oliviers sans irrigation avec 500 mm de précipitations annuelles .

Les distances habituelles de 6 x 7 m pourraient être réduites à 3,5 x 1,35 m avec une largeur de ligne de 60 à 80 cm.

Le début de la production est tôt. La première récolte peut être obtenue à partir de la troisième année de plantation, le point de neutralité est atteint la quatrième année et la plantation est cuite à la vapeur .

Bien sûr, le long terme rentabilité peut ne pas être aussi importante que pour les plantes arrosées. Cependant, il s’agit d’une rentabilité acceptable : avec un investissement limité (coût d’environ 1 000 ha la première année) et a un terme plutôt court (4 à 5 ans) , ce qui n’est pas atteint pour d’autres vivaces.

La culture de la pistache : en effet rentable, mais à court terme ?

Une autre récolte rentable à court terme est la pistache, qui s’adapte bien à notre climat et pour laquelle des prix de vente élevés sont attendus dans les années à venir.

La plantation de pieds déjà greffés ou le greffage agira à l’entrée en production . Dans le premier cas, les semis commenceront la production déjà dans la troisième année de plantation, tandis que dans le second cas, les fruits peuvent attendre jusqu’à 7 ans.

Le retour sur investissement de la culture de pistache est légèrement plus long (7-8 ans). De cette façon, même s’il s’agit d’un la récolte rentable n’est pas aussi courte que pour la récolte que nous avons vu auparavant.

Bonne rentabilité à court terme avec des récoltes abondantes

Il est clair que les cultures agricoles à court terme les plus rentables sont par excellence des cultures annuelles ou à grande échelle, puisqu’une ou deux cultures peuvent être obtenues par an. Cependant, à long terme, ils n’apporteront pas autant que la plantation . Cependant, dans certaines régions, il n’y a pas d’autre choix que des cultures annuelles pour attirer les exploitations agricoles. Quelles sont les plantes les plus rentables dans ce cas ?

Cultures sans irrigation

Dans certaines régions, les cultures céréalières, les oléagineux, généralement utilisés pour la production de biodiesel, constituent un choix très intéressant en raison des prix élevés qu’ils peuvent prétendre : la caméline et le colza peuvent offrir des marges brute comprises entre 300 et 500 €/ha .

cultures avec irrigation

Dans les zones irriguées, les cultures traditionnelles de céréales, de fourrage ou de maïs réduisent de plus en plus les marges et il est plus difficile de les convertir rapidement en cultures rentables en raison des prix élevés des intrants (diesel, engrais, protection des cultures) et des faibles prix de rachat.

Il existe deux alternatives dans ce secteur :

Continuer les mêmes cultures et leur donner une valeur supplémentaire : maïs destiné à la consommation humaine au lieu du maïs fourrager, blé de qualité pour la boulangerie industrielle, orge pour le brassage. Fondamentalement, ces alternatives nécessitent des contrats avec l’entreprise qui achète la récolte, ce qui garantit un prix minimum et un soutien tout au long du cycle de récolte. Il est également possible de faire une double récolte en plantant du maïs et des céréales d’hiver. Passer à plus rentable Plantes : remplacer le maïs par du soja, remplacer les céréales par des cultures horticoles pour les conserves industrielles (pois, tomates, haricots, brocoli, etc.) ou remplacer l’aliment habituel par des aliments plus rentables.

Contrôlez vos coûts pour connaître la rentabilité de vos installations

Après tout , il est fondamental pour lequel vous choisissez le suivi, mais la collecte des factures et des relevés bancaires ne suffit pas.

Pour savoir quelles cultures sont rentables à court terme, vous devez savoir quelles parcelles et les variétés sont les mieux placées, quels emplois conduiront au coût le plus élevé, quel est le retour sur investissement et une longue liste de paramètres économiques qui peuvent assurer votre succès.

La gestion des coûts agraires d’Agroptima vous permet de suivre votre investissement jour après jour sans effort ni complications et sans détails de vol vers déterminer si vous êtes différent de votre objectif commercial. Essayez AgroPtima ici gratuitement !