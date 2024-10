Quel est le prix d’un food truck d’occasion ?

Acquérir un food truck d’occasion peut être une solution idéale pour lancer une activité de restauration mobile tout en maîtrisant son budget. Les prix varient considérablement en fonction de plusieurs critères : type de véhicule, état général, équipements inclus, etc.

Types de food trucks d’occasion

Food trucks sur remorque

Les food trucks sur remorque sont souvent moins coûteux que les camions aménagés. Ils sont idéaux pour ceux qui possèdent déjà un véhicule apte à tracter une remorque.

A lire en complément : Grossiste cigarette électronique particulier : comment trouver le meilleur rapport qualité-prix

Prix des food trucks sur remorque : généralement à partir de 10 000 euros pour les modèles d’occasion.

Food trucks aménagés dans un camion

Les camions aménagés sont plus onéreux mais offrent généralement plus d’espace et de possibilités d’aménagement.

Prix des food trucks aménagés dans un camion : ces modèles peuvent varier entre 20 000 et 50 000 euros pour les versions d’occasion.

Éléments qui influencent le prix

État général du véhicule

L’état du camion ou de la remorque est un facteur clé qui influence le prix. Un véhicule bien entretenu et avec peu de kilométrage sera naturellement plus cher.

A lire également : Le crédit hypothécaire en ligne, un marché dominé par le Belge

Impact de l’état du food truck sur le prix : un food truck bien entretenu peut coûter jusqu’à 30% de plus qu’un modèle en moins bon état.

Équipements inclus

Les équipements de cuisine, comme les frigos, les éléments de cuisson et les installations électriques, peuvent augmenter significativement le coût.

Coût supplémentaire des équipements : les équipements peuvent ajouter entre 5 000 et 15 000 euros au prix total.

Camion ou remorque

Le choix entre camion et remorque a une incidence directe sur le budget total de votre projet.

Comparaison des prix entre camions et remorques : les camions food trucks sont généralement plus chers que les remorques, mais offrent plus d’autonomie et de flexibilité.

Où trouver des food trucks d’occasion ?

Sites spécialisés

Il existe plusieurs sites spécialisés dans la vente de food trucks d’occasion. Ces plateformes offrent une large gamme de véhicules et facilitent la comparaison des prix.

Prix moyens des food trucks proposés sur les sites spécialisés : entre 20 000 et 40 000 euros selon le type et l’état du véhicule.

Marchés aux food trucks

Acheter un food truck sur un marché dédié peut offrir des avantages tels que la possibilité de voir le véhicule en personne et de discuter directement avec le vendeur.

Avantages et inconvénients des achats sur les marchés : avantages de voir le véhicule en personne, mais moins de choix qu’en ligne.

Exemple de coût total pour un projet food truck

Pour vous donner une idée plus concrète, voici un exemple illustré :

Élément Coût Achat du camion 30 000€HT Construction de la cellule 25 000€HT Équipements de cuisine 10 000€HT Total 65 000€HT

Pour plus d’informations sur l’amenagement food truck, n’hésitez pas à consulter des professionnels spécialisés dans ce domaine.

Investir dans un food truck d’occasion demande de bien évaluer ses besoins et de comparer les offres disponibles. En suivant ces conseils, vous pourrez trouver le véhicule idéal pour lancer votre activité de restauration mobile.