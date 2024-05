Le top 5 des rugbymen les plus imposants au monde

Le rugby exige un amalgame unique d’habileté et de puissance. Si la plupart des arrières doivent être petits et agiles, les avants doivent être lourds et corpulents, et exercer une quantité colossale de puissance de poussée.

Mais à quel point certains géants de ce sport sont-ils lourds ? Selon RugbyPass, certains joueurs du rugby moderne pèsent désormais jusqu’à 154 kg ! À partir de là, voyons qui sont les poids lourds les plus imposants du rugby et quelles sont leurs caractéristiques physiques.

#5 Will Skelton – 2,03 m, 148 kg

Le poids de Will Skelton, le capitaine australien, a considérablement fluctué ces dernières années, allant jusqu’à atteindre près de 160 kg ! Cependant, il s’est depuis affiné pour ne peser plus que 148 kg. Cela étant dit, même s’il a perdu du poids, il demeure toujours l’un des deuxièmes lignes les plus imposants et les plus puissants au monde aujourd’hui.

#4 Nephi Leatigaga – 1,93 m, 149 kg

Bien entendu, les premières lignes sont réputés pour leur taille. Cependant, les membres les plus imposants du pack sont généralement les piliers droits. À cet égard, Nephi Leatigaga échappe à la tendance. Pilier gauche des Waratahs en Super Rugby, il affiche 149 kg sur la balance. Pas étonnant que les Waratahs basent souvent leur jeu sur la domination de l’adversaire en mêlée !

#3 Posolo Tuilagi – 1,92 m, 149 kg

Chez les Tuilagi, le rugby est une affaire de famille. Si l’Anglais Manu Tuilagi est sans doute le plus célèbre membre de la famille, Posolo n’est pas loin derrière.

Deuxième ligne à Perpignan, il pèse actuellement 149 kg alors qu’il n’a que 19 ans ! Imaginez-vous l’affronter chez les U20, où il représente actuellement la France…

L’impact de Posolo Tuilagi, fils d’Henry, est déjà considérable dans le rugby, et il compte actuellement trois apparitions en équipe de France A. Il est sans aucun doute l’un des joueurs à suivre, bien qu’il soit certes difficile de le manquer !

#2 Asenathi Ntlabakanye – 1,82 m, 153 kg

Au cours des deux dernières années, des joueurs comme Ben Tameifuna et Uini Atonio ont pu se targuer d’être les rugbymen professionnels les plus lourds de la planète. Cependant, aucun des deux ne rivalise avec Asenathi Ntlabakanye, qui évolue comme pilier droit chez les Emirates Lions en United Rugby Championship. Selon le site web de l’équipe, il pèse actuellement 153 kg, soit l’équivalent de plus de 24 stones !

#1 JJ van der Mescht – 2 m, 154 kg

Selon Paul Gustard, entraîneur au Stade Français, le deuxième ligne JJ van der Mescht pèse actuellement 154 kg ! Ce qui fait de lui le rugbyman le plus lourd de la planète à l’heure actuelle.

Il est considérablement plus costaud que lorsqu’il évoluait en Afrique du Sud, et il est évident que l’épaisseur qu’il a gagnée en France l’aide à améliorer son style de jeu puissant et agressif si notoire.

Ces cinq rugbymen sont des mastodontes qui peuvent dominer physiquement leurs adversaires et remporter défi après défi. On ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour les cuisiniers des clubs qui sont chargés de les nourrir !