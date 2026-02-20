Comment la révolte des bonnets rouges a marqué l’histoire

En 1675, la Bretagne n’a pas seulement vu naître une révolte : elle a forgé un symbole. Les bonnets rouges, ce n’est pas qu’une histoire de couvre-chef coloré, c’est la marque d’une population poussée à bout, qui choisit de faire entendre sa colère plutôt que de courber l’échine.

Les bonnets rouges de jadis

La contestation traverse la Basse-Bretagne. Cette vague d’opposition aux privilèges et à l’autorité s’incarne dans une coiffe éclatante : le bonnet rouge. Porter cette étoffe, c’est affirmer sa révolte face à l’injustice, rejoindre une lutte qui va marquer la mémoire collective du pays. Pour comprendre cette effervescence, il suffit de revenir sur la révolte des Bonnets rouges. Un moment clé, où le symbole s’ancre pour de bon.

À découvrir également : Comment réussir vos photos culinaires ?

La guerre de Hollande

Louis XIV lance son offensive contre les Provinces-Unies en 1672. L’armée est puissante, l’ambition intacte, mais la machine de guerre bute sur des obstacles inattendus : les eaux, la résistance, les fonds qui fondent aussi vite que la patience populaire. Pour alimenter l’effort, la monarchie impose de nouveaux impôts : papier timbré, tabac, étain, et une taxe additionnelle dédiée aux non-nobles. Pour les Bretons, déjà éprouvés, la pilule ne passe pas.

À découvrir également : Comment rénover ses fenêtres PVC

La région peine à se remettre des famines, des maladies, et ce coup de massue fiscal arrive au plus mauvais moment. Les campagnes, pauvres et vulnérables, accusent le coup.

Déroulement

Le feu de la contestation débute à Bordeaux, où la ville passe aux mains des manifestants. Rapidement, le mouvement atteint Rennes et Nantes, où la contestation enfle dans la rue.

C’est dans la région Ouest, en Basse-Bretagne, que l’embrasement prend une ampleur inédite. Le 9 juin marque le début de la tempête : un été sous haute tension va suivre, avec des pics de violence dans le Poher entre fin juillet et tout début août. Il suffit de parcourir les témoignages de l’époque : maisons incendiées, collecteurs d’impôts traqués, paysans réunis et disciplinés face à la menace extérieure.

L’organisation devient presque militaire. Les insurgés bretons rédigent des règles strictes, un véritable code de résistance paysan. Pas question de laisser la folie du chaos s’installer : ces textes, rudimentaires, posent les garde-fous d’une insurrection structurée.

Les autorités frappent fort en retour. Goulven Salaün, une figure de la révolte, est exécuté à Nantes. La Bretagne voit débarquer l’armée royale : 20 000 soldats, hébergement forcé, des familles qui assistent à la disparition de leurs réserves et de leur tranquillité.

Un tournant historique

Louis XIV ne s’attendait pas à voir une telle résistance. Après la vague de représailles, la Bretagne en 1679 est vidée, usée par l’hostilité et la présence militaire. Ce traumatisme va laisser une empreinte longue sur la région : l’Histoire ne gomme pas facilement les traces de ce bras de fer.

L’image des Bonnets rouges à nos jours

Des générations s’écoulent, le souvenir persiste. Dans les années 1970, la flamme des Bonnets rouges se rallume par le biais des mouvements d’émancipation bretons. À Carhaix, en 1975, les 300 ans du soulèvement sont mis à l’honneur lors d’un rassemblement animé par le Parti communiste français. Plus près de nous, l’écotaxe rallume en 2013 la contestation dans le Finistère : les manifestants brandissent le bonnet rouge, trois siècles plus tard, preuve que ce signe de lutte n’a rien perdu de sa force fédératrice.

Le bonnet rouge n’est pas qu’un accessoire revenu du passé ; c’est aujourd’hui encore, dans la rue ou dans les discours, une manière d’annoncer qu’à la résignation on préfère la résistance.