Foyer fermé vs poêle : quel type de chauffage choisir ?

Entre temps, le poêle sert à se chauffer et la cheminée pour la flambée du soir. L’offre a évolué et du point de vue performance, aucune différence entre un foyer fermé et un poêle. Alors, que vous optiez pour un foyer fermé ou pour un poêle, notez juste que chacune de ces deux options a leurs atouts. Avec ces deux options, vous aurez un meilleur rendement, plus de sécurité, moins d’odeurs, etc. Vous pourrez aussi bénéficier d’une flamme issue du bois sans faire recours à un foyer ouvert. Foyer fermé vs poêle : quel type de chauffage pourrez-vous choisir ? Cet article vous dit plus pour que vous puissiez faire votre choix entre le poêle à bois et la cheminée à foyer fermé.

Foyer fermé : une cheminée performante et pratique

Le foyer fermé est une cheminée dont le foyer est fermé par une vitre ou par une porte. Ce dernier est bien plus alléchant que la cheminée classique ouverte. Le foyer fermé permet de chauffer environ sept fois plus qu'un foyer ouvert. De plus, le foyer fermé consiste à disposer un insert et là, retenez que le rendement est encore multiplié. Le foyer fermé présente de bonnes performances énergétiques, avec un rendement d'environ 70 % et 85 %. Lorsque vous envisagez d'installer un foyer fermé dans votre logement, cela est éligible au crédit d'impôt. Cela s'explique par le fait que le foyer fermé est un mode de chauffage économe en énergie.

Le foyer fermé capte l’air froid par le bas via une trappe et le réchauffe. Lorsque l’air est chauffé, elle est simulée par la hotte en haut du foyer. Cette configuration permet de restituer une très grande partie de la chaleur. Ensuite, il existe des foyers fermés à bûches et à granulés. Mais, le choix de votre combustible dépendra de vos envies. Le foyer à bûches offre une véritable convivialité avec la vue sur la flamme et l’usage authentique du bois. Par contre, le foyer à granulés offre une utilisation plus autonome grâce à la programmation, et une température homogène dans l’ensemble de votre logement. Pour finir, vous avez la possibilité de choisir l’habillage de votre cheminée ainsi que les matériaux.

Poêle : un chauffage ultra tendance

Le poêle est un système de chauffage très populaire, mais il n’en demeure pas moins un vieux système de chauffage. Mais, sachez que les progrès sont considérables. Le poêle, du simple chauffage d’appoint, vous pourrez vous en servir pour chauffer votre habitation entièrement. Il est compact, plus aisé à installer qu’une cheminée. En effet, le poêle n’a besoin que d’être raccordé à un conduit d’évacuation. Le plus gros avantage du système est que, si vous devez changer de lieu de vie, vous pourrez partir avec votre poêle. Là, une fois sur les lieux, vous pourrez le réinstaller dans votre logement. De plus, sur le marché, vous verrez une multitude de variétés de poêles et de combustibles. Entre autres, retenez que les poêles à bois, les poêles à granulés et les poêles de masse sont éligibles au crédit d’impôt.