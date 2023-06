Comment transformer une transcription audio en texte ?

La transcription d’une audio en texte est loin d’être facile. Cette tâche peut s’avérer chronophage et fastidieuse si vous n’utilisez pas des techniques et des outils adéquats. En effet, il existe aujourd’hui des outils innovants qui vous permettent de transcrire facilement et rapidement un fichier audio en texte.

Ce qu’il faut entendre par transcription audio en texte

La transcription audio en texte français est un procédé qui consiste à convertir une parole enregistrée en fichier texte ou imprimable. On y recourt souvent quand on souhaite avoir une version écrite d’un discours, d’une réunion, d’un cours, d’une conversation, d’une présentation, d’une émission de télévision…

La transcription audio trouve son usage dans diverses applications. Les entrepreneurs s’en servent, par exemple, pour la retranscription des comptes-rendus de réunions. Les journalistes en ont également besoin du format écrit d’un passage d’interview afin de pouvoir l’insérer dans leurs articles. Si vous souhaitez transcrire une audio, c’est que vous avez préalablement un fichier audio à transformer en texte. Pour y procéder, vous avez le choix sur les diverses solutions existantes.

Quelles sont les diverses techniques de la transcription audio ?

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour la transcription audio.

La transcription manuelle

La transcription manuelle est réalisée par un transcripteur professionnel. Il écoute le fichier audio et saisit manuellement le texte. L’avantage de cette méthode est qu’elle offre une transcription plus précise. Cependant, elle est chronophage et coûteuse.

La transcription avec un outil

Le procédé consiste à utiliser un outil pour réaliser la transcription audio. Il s’agit d’un logiciel intégrant la fonctionnalité de reconnaissance vocale et qui peut convertir automatiquement un fichier audio en texte. Cette solution est la plus préconisée puisqu’elle est plus pratique et plus efficace pour transcrire une audio en texte. Utiliser un logiciel de transcription audio n’a rien de compliqué. Vous n’avez qu’à uploader le fichier audio. Vous pouvez ensuite choisir la langue de l’audio. Le logiciel le plus performant est en mesure de traiter jusqu’à 120 langues, dialectes et accents.

Après le choix de la langue, vous pouvez lancer la retranscription audio et obtenir votre fichier texte rapidement.

Quels avantages d’utiliser un logiciel de transcription audio ?

Utiliser un logiciel de retranscription audio vous présente tout un lot d’avantages :

Une solution moins couteuse : l’acquisition et l’abonnement de l’outil sont moins coûteux que le prix de la prestation d’un transcripteur professionnel ;

: l’acquisition et l’abonnement de l’outil sont moins coûteux que le prix de la prestation d’un transcripteur professionnel ; Une prestation de qualité : le logiciel vous permet d’obtenir un fichier texte de qualité ;

: le logiciel vous permet d’obtenir un fichier texte de qualité ; Un gain de temps , puisque la retranscription se fait rapidement ;

, puisque la retranscription se fait rapidement ; Une solution pratique, puisque la transcription peut se faire sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Quel logiciel de retranscription audio choisir ?

Choisir son logiciel de reconnaissance vocale n’est pas toujours facile. Pour bien choisir, voici les critères à prendre en compte :