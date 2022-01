Comment ouvrir un fichier null ?

Vous arrive-t-il souvent de tomber sur des fichiers null et de vous demander comment les ouvrir ? Contrairement à ce que plusieurs pensent, ce ne sont pas des fichiers sans importance d’autant plus qu’ils ont un contenu. Toutefois, il est tout à fait possible de les ouvrir et de lire ce contenu. Dans cet article, découvrez comment y parvenir.

Qu’est-ce qu’un fichier null ?

L’extension null est utilisée par certains programmes pour catégoriser les fichiers multimédias, non traités. Cela peut être dû à un problème de configuration ou à un bug. Cependant, le fait que ces fichiers ne soient pas traités ne signifie pas qu’ils ne pourraient être ouverts. Si au départ, vous connaissez leurs origines, les fichiers affectés peuvent s’ouvrir si vous changez l’extension.

En termes d’illustration, si pour un problème de traitement, vos photos ont été affectées par l’extension null, il vous suffira de remplacer le ’’. null’’ à la fin du nom du fichier par ‘’.jpg’’. Et vous pourriez désormais ouvrir le fichier. Cependant, si vous ne connaissez pas l’origine des fichiers null qui se retrouvent dans votre explorateur de donnés, alors il faudra utiliser des applications pour ouvrir ces fichiers.

Installer FileAlyzer pour ouvrir vos fichiers null

Pour télécharger FileAlyzer sur votre ordinateur, rendez-vous sur le site Web Safer-Networking Ltd, à partir de votre navigateur habituel. Une fois que l’application est installée, allez dans votre explorateur de fichier et essayez d’ouvrir le fichier null. Votre ordinateur vous proposera alors de l’ouvrir avec FileAlyzer. Si l’application que vous avez téléchargée est à jour, le fichier devrait s’ouvrir.

Sinon recherchez la dernière mise à jour de l’application sur internet puis installez-la. Si vous recevez toujours un rapport d’erreur qui vous stipule que vous ne pouvez pas ouvrir le fichier null, vérifiez s’il n’est pas défectueux. Puisque si c’est le cas, c’est qu’un logiciel malveillant est contenu dans le fichier null et empêche son ouverture.

Pour donc déterminer si le fichier est atteint, il suffit d’analyser tout votre système pour vérifier s’il existe des virus sur votre ordinateur. Si à la fin du Scanning, vous avez la confirmation que le fichier null que vous essayez d’ouvrir est corrompu, suivez les indications de votre antivirus pour éliminer la menace. Il est possible que le fichier soit endommagé à l’issue de la procédure et donc ne peut plus être ouvert ultérieurement, pour cela copiez le fichier sur une clé ou un quelconque support avant. Si vous avez obtenu le fichier d’un ami, demandez-lui de vous le renvoyer.

Il est même possible que la nouvelle version qu’il vous envoie fonctionne correctement. Dans ce cas, l’ancien aurait donc été mal copié. Ce qui induit la perte de quelques informations qu’elle contient.

Si malgré toutes ses étapes, vous ne parvenez pas à ouvrir le fichier null, vérifiez si vous disposez du droit d’administrateur sur votre compte. Cette prérogative vous permettra peut-être de remonter à la source du problème et le résoudre.

Autre logiciel pour ouvrir fichier null

Si vous ne disposez pas sur votre ordinateur de certains logiciels adéquats pour ouvrir certains types de fichiers, il est possible qu’il soit affecté du suffixe null. Pour cela, les applications suivantes peuvent vous aider à ouvrir certains fichiers null présents sur votre ordinateur.

BitTorrent by BitTorrent Inc.

WinRAR by win.rar GmbH

Miro by Participatory Culture Foundation

Parallels Tools Center

VLC media player by VideoLAN (pour ouvrir certains types de fichiers vidéo)

Free File Viewer Pro

Pour télécharger chacune de ces applications, rendez-vous sur votre navigateur, puis recherchez.

Autre méthode pour ouvrir fichier null

Vous pouvez ouvrir fichiers null manuellement sans télécharger un logiciel. Mais cela peut vous prendre un temps considérable. En effet, il s’agira pour vous de modifier l’extension null par chacun des autres suffixes existants, et d’essayer à chaque fois d’ouvrir le fichier.

Voici quelques exemples d’extension que vous pourriez essayer :

‘’doc » ou « docx » : extension des documents créés avec Microsoft Word,

: extension des documents créés avec Microsoft Word, ‘’.pdf’’ : extension des documents crées PDF

: extension des documents crées PDF « .xls » ou « . xlsx » : extension des documents créés avec Microsoft Excel,

: extension des documents créés avec Microsoft Excel, « .exe » : extension pour les fichiers exécutables,

: extension pour les fichiers exécutables, « .jpeg » extension pour les images

Cette liste n’est pas exhaustive.