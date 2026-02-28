Les cultures agricoles les plus rentables au Cameroun aujourd’hui

Le cadre financier a fonctionné en Europe il y a deux ans à mon retour au Cameroun. C’est avec beaucoup d’intérêt que je parcoule à travers vos différents articles du mensuel La Voix Du Peassan. Je voudrais investir dans un projet agricole ou d’élevage sur une superficie d’au moins un hectare dans la région littorale. Pouvez-vous me conseiller sur les opportunités d’investissement ? Que pensez-vous de l’arbre de cacao ? johnson Douala Cameroun

Les pistes agricoles les plus prometteuses pour le Littoral camerounais

Cher Johnson, La région littorale offre un terrain fertile pour qui veut miser sur l’agriculture rentable. Ici, le climat ouvre la voie à une diversité de cultures : certaines à croissance rapide, d’autres plus classiques. Mais avant de planter la première graine, observez les pratiques agricoles déjà bien ancrées autour de votre terrain et tendez l’oreille au marché local. Un hectare, c’est assez pour lancer une activité solide, à condition de ne pas s’égarer vers des cultures à cycle trop long.

Dans la zone côtière, plusieurs options se détachent pour exploiter un hectare :

Les cultures annuelles à cycle court comme le piment, le macabo ou le manioc. Elles se récoltent vite, limitent les risques et permettent de tester rapidement la demande locale.

Le maïs et l’okra, deux incontournables dans la région, trouvent preneur chaque saison, surtout en période de soudure.

Les légumes à feuilles, morelle noire (zom), amarante (folong), ndolè, sont recherchés sur les marchés urbains, souvent produits localement pour garantir la fraîcheur.

Avant de faire votre choix, prenez le temps de sonder les commerçants et les restaurateurs locaux. Certains légumes connaissent des pics de prix inattendus en fonction de la saison ou d’un événement particulier. Rien ne remplace une petite enquête de terrain pour savoir ce qui s’arrache vraiment.

Quant au cacao, souvent présenté comme l’arbre roi du Cameroun, il séduit par sa réputation internationale. Pourtant, sur une surface d’un hectare, miser dès le départ sur des cultures pérennes, cacao, palmier à huile, cocotier ou arbre à caoutchouc, vous expose à une attente interminable avant la première récolte. Ces filières exigent patience et investissement sur le long terme. Mieux vaut, dans un premier temps, privilégier des espèces à retour rapide pour sécuriser un revenu et s’ancrer dans la réalité du marché.

La diversification peut aussi faire la différence. Beaucoup d’exploitants de la région associent un petit élevage à leur activité agricole. Sur un hectare, accueillir quelques poulets de chair, des lapins ou même quelques porcs permet de compléter ses revenus et de valoriser les résidus de culture.

Mais l’agriculture ne tolère pas l’improvisation. Le succès passe par une présence régulière sur la ferme, surtout au lancement. Les absences répétées font rarement bon ménage avec les cultures ou l’élevage. Mieux vaut se former, même brièvement, sur les gestes techniques adaptés à chaque production. Quelques jours passés chez un producteur expérimenté, ou la participation à une formation locale, valent souvent bien plus qu’un manuel poussiéreux.

Chaque parcelle, chaque choix de culture, chaque saison réserve ses surprises. Mais avec une observation fine du terrain, un œil attentif sur le marché, et une implication réelle, un hectare au cœur du Littoral peut vite devenir un levier d’autonomie et d’innovation. À qui sait regarder au-delà des recettes toutes faites, la terre camerounaise n’a pas fini de surprendre.