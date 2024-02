Comment éliminer le calcaire de l’eau du robinet ?

L’eau calcaire présente des inconvénients multiples pour vos tuyaux et appareils ménagers. Heureusement, il existe des moyens efficaces pour se débarrasser du calcaire dans l’eau. Saveur désagréable, lave-vaisselle en panne, douche entartrée, peau sèche…

Le calcaire provoque de nombreux problèmes. Il est donc impératif d’agir avant même sa formation. Il existe plusieurs solutions pour combattre efficacement le problème du calcaire dans vos canalisations. Si vos efforts n’ont pas réussi à empêcher l’accumulation de tartre, il est possible d’utiliser des produits naturels anticalcaires.

A lire aussi : Comment planter une haie ?

La présence de calcaire dans l’eau

Contrairement à ce que les gens pensent, la présence de calcaire dans l’eau du robinet n’est en aucun cas liée à l’état des canalisations ou aux stations de traitement des eaux. En réalité, le calcaire est un élément naturel constitué principalement de calcium et de magnésium.

La dureté d’une eau varie en fonction de son degré de minéralisation, qui à son tour dépend des types de roches avec lesquelles elle entre en contact depuis sa source jusqu’à la consommation. Ainsi, on peut trouver à la fois du calcaire dans l’eau du robinet et dans des bouteilles d’eau minérale. Vous pouvez jeter un œil à l’adoucisseur de la marque Fabre pour en savoir plus.

A lire également : Réparez votre volet roulant sorti du rail en 5 étapes faciles

Un adoucisseur d’eau

Un moyen efficace de combattre la présence de calcaire dans l’eau est de choisir un adoucisseur d’eau. Le calcaire est éliminé dans l’eau dès sa source. Ce dispositif diminue la dureté de l’eau en utilisant une méthode de filtrage basée sur l’ion sodium.

Le dispositif est placé sur la conduite principale de votre domicile. Il agit sur toutes les conduites et sorties d’eau de votre maison, y compris les robinets, la douche, la baignoire, la machine à laver…

Des filtres

Une autre solution pour éliminer le calcaire de l’eau est l’utilisation de dispositifs filtres.

Un dispositif magnétique anti-calcaire

Ces filtres sont posés soit au niveau des arrivées d’eau, soit comme une connexion. Ils sont présents sous la forme de dispositifs à visser. Les aimants du filtre empêchent l’effet du calcaire. Ils évitent la formation de dépôts de tartre en rompant les molécules de calcaire. Leur action est spécifiquement orientée et, à la différence d’un adoucisseur, elle n’altère pas la dureté de l’eau.

Il est possible d’installer des filtres magnétiques soit directement après le compteur d’eau ou encore des modèles conçus pour un usage professionnel. Les filtres qui se fixent sur un robinet sont moins coûteux que ces modèles.

L’appareil électronique anti-calcaire

Ce dispositif s’installe autour des tuyaux. Le filtre électronique anticalcaire utilise des câbles enroulés autour des canalisations pour transmettre un courant électrique qui prévient l’accumulation de calcaire, sans l’éliminer de l’eau.

Un filtre à visser

Selon les différents modèles, cette solution de filtration permet d’améliorer la qualité de l’eau et de réduire ou éliminer la présence de calcaire. Par exemple, elle convient parfaitement au lavabo ou à l’évier de la cuisine.

Toutefois, assurez-vous de vérifier attentivement les spécifications techniques du produit ! Celui-ci ne convient pas à tous les types de robinets. De plus, en fonction du taux de calcaire dans votre eau, vous pourrez choisir parmi des modèles plus ou moins résistants.

Le coût des solutions anti-calcaire est abordable. De plus, elles ont l’avantage de ne pas consommer de ressources. Toutefois, elles ne sont pas compatibles dans tous les cas. Elles ne marchent que grâce à l’eau qui circule. Enfin, ces filtres ne préservent pas contre l’accumulation de calcaire dans les parties stagnantes des canalisations.