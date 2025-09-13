métiers en I : quels sont les plus en demande ?

En 2025, les recrutements dans l’informatique devraient dépasser les 60 000 nouveaux postes en France, selon le Syntec Numérique. Les annonces pour des spécialistes en intelligence artificielle, ingénierie logicielle ou infogérance restent publiées plus de trois fois plus longtemps que la moyenne, preuve d’une demande qui excède largement l’offre.

Les entreprises ajustent déjà leurs critères de sélection pour attirer des profils rares, quitte à revoir à la hausse les salaires d’entrée ou à proposer des formations en interne. Certains métiers techniques voient même leurs intitulés évoluer, traduisant la rapidité d’adaptation requise dans ce secteur.

À lire aussi : Le boom des cartes prépayées dans l'économie numérique

Pourquoi les métiers de l’informatique explosent en 2025

Le secteur informatique connaît une poussée inédite. Les chiffres de France Travail, croisés avec les analyses de la Dares et de LinkedIn, pointent tous dans la même direction : jamais développeurs, ingénieurs et spécialistes du numérique n’ont été aussi sollicités sur le marché de l’emploi. Les offres affluent, les recrutements s’enchaînent à un rythme soutenu. En cause : la digitalisation qui s’impose partout, l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle, la pression constante sur la cybersécurité et la gestion du cloud.

Les enjeux écologiques et la RSE reconfigurent eux aussi le paysage. Les entreprises se réorganisent, veulent fiabiliser leurs systèmes, protéger leurs données, rester réactives en toutes circonstances. Ce sont les métiers du développement, de l’architecture logicielle, de la data science ou du cloud qui pilotent cette mutation profonde. La poussée de la télémédecine et des solutions EdTech ouvre la voie à de nouveaux rôles, comme en attestent les études de l’OCDE et les projections de l’AIE.

À ne pas manquer : Opraz film illimité : est-ce une plateforme légale ?

Voici les profils qui cristallisent les convoitises des recruteurs :

Développeur full stack , ingénieur IA , expert cybersécurité : ces spécialistes sont au cœur de la demande actuelle.

, , : ces spécialistes sont au cœur de la demande actuelle. Les fonctions liées au cloud et à la data affichent une pression constante sur le recrutement.

et à la affichent une pression constante sur le recrutement. La vague d’emplois créée par l’innovation et les enjeux environnementaux pousse les entreprises à diversifier leurs recherches.

Selon la Dares, ces professions représentent une portion croissante des perspectives d’embauche sur le territoire. Ce phénomène s’inscrit dans une dynamique internationale, relevée par l’OCDE et illustrée par les montants investis dans l’EdTech selon HolonIQ. Les métiers de l’informatique dépassent désormais la technique : ils dessinent la colonne vertébrale des organisations.

Quels sont les métiers en “i” les plus recherchés cette année ?

Le secteur technique vit une période sous tension. Les métiers en “i” attirent toute l’attention des responsables RH et des directions informatiques. Ingénieur en intelligence artificielle, ingénieur en cybersécurité ou ingénieur DevOps : ces rôles sont devenus les véritables piliers du secteur. Les analyses de France Travail, de la Dares et de LinkedIn convergent pour souligner la forte progression des offres concernant ces métiers.

Voici les fonctions qui se démarquent nettement :

Ingénieur en intelligence artificielle : conçoit et perfectionne les algorithmes, moteur de la transformation digitale.

: conçoit et perfectionne les algorithmes, moteur de la transformation digitale. Ingénieur en cybersécurité : veille à la sécurité des systèmes d’information et à leur résistance face aux menaces.

: veille à la sécurité des systèmes d’information et à leur résistance face aux menaces. Ingénieur DevOps : fluidifie les processus de déploiement, assure le lien entre développement et opérations.

: fluidifie les processus de déploiement, assure le lien entre développement et opérations. Ingénieur en informatique : gère des projets transversaux, imagine des architectures solides, cherche à optimiser chaque performance.

: gère des projets transversaux, imagine des architectures solides, cherche à optimiser chaque performance. Ingénieur recherche et développement informatique : repousse les frontières de l’innovation, anticipe les usages de demain.

La demande s’étend également aux data scientists, véritables experts de l’analyse numérique, et aux chefs de projet informatique qui pilotent la transformation des besoins métiers en solutions tangibles. Les architectes informatiques esquissent les grandes lignes des infrastructures, tandis que les spécialistes du cloud garantissent sécurité et accessibilité des services.

Ce panorama, tiré des rapports Dares et des tendances LinkedIn, montre à quel point les compétences techniques en “i” structurent aujourd’hui l’économie du numérique. L’alliance entre expertise pointue et capacité à innover s’impose comme le socle de la valeur ajoutée sur ces postes.

Zoom sur les compétences qui font la différence auprès des recruteurs

La tension qui règne sur le marché de l’emploi informatique ne se réduit pas à la simple question des outils ou des langages maîtrisés. Porté par la digitalisation, confirmé par les analyses de France Travail et Dares, le secteur recherche avant tout des profils capables d’allier maîtrise technique et savoir-être. Parmi les métiers en “i”, ingénieur en intelligence artificielle, ingénieur DevOps, data scientist, spécialiste du cloud, on observe une montée des exigences sur certains points-clés.

Sur le plan technique, la barre est haute. Il s’agit de savoir programmer, comprendre les architectures cloud, maîtriser la cybersécurité ou manipuler l’intelligence artificielle. Ces compétences sont attendues dans l’industrie, la santé ou le numérique. Pourtant, aujourd’hui, la technique seule ne suffit plus.

Les qualités humaines s’imposent. Les entreprises, tous secteurs confondus, cherchent des collaborateurs capables de travailler en équipe, de gérer la complexité et de faire face à l’imprévu. Les fameuses soft skills, sens de l’initiative, gestion du temps, communication, créativité, deviennent incontournables dans l’évaluation des candidats. Leadership, résilience, agilité d’esprit : voilà ce qui distingue vraiment un profil.

Voici les aptitudes que les recruteurs mettent en avant :

Maîtrise des outils numériques et des langages émergents

Gestion de projet agile et travail en équipe pluridisciplinaire

Capacité d’analyse et esprit critique

Curiosité et veille technologique permanente

Les attentes évoluent donc vers des profils hybrides, capables d’intégrer les enjeux écologiques, la RSE ou l’éthique dans la tech à leur pratique quotidienne. Les grandes mutations, de la télémédecine à l’EdTech, requièrent des professionnels aussi à l’aise côté technique que dans la relation humaine.

Se former et évoluer : quelles ressources pour décrocher le job de vos rêves ?

Les constats de France Travail et de la Dares sont limpides : la formation professionnelle reste un levier déterminant pour accéder aux fonctions les plus recherchées du secteur informatique. Les parcours se diversifient. Les bootcamps, intensifs et axés sur la pratique, séduisent autant les personnes en reconversion que les jeunes diplômés désireux d’entrer rapidement dans le vif du sujet. Certains, venus d’un cursus scientifique, trouvent dans ces programmes une transition immédiate vers le métier d’ingénieur en intelligence artificielle ou de développeur full stack.

L’alternance combine immersion professionnelle et apprentissage théorique, une formule très appréciée face aux difficultés de recrutement. Les entreprises du numérique y voient un moyen efficace de former des profils opérationnels, tout en les confrontant aux exigences concrètes du terrain. Les dispositifs de financement, à commencer par le CPF, soutiennent ce mouvement : des organismes comme l’Ofap proposent des modules certifiants, adaptés aux besoins du marché.

Les candidats motivés peuvent s’appuyer sur des ressources variées pour bâtir leur projet :

formations courtes ou longues, accessibles en présentiel ou à distance,

accompagnement à la reconversion via Pôle Emploi et France Travail,

répertoire actualisé des offres publiées sur les plateformes spécialisées.

Se réorienter dans l’informatique n’a plus rien d’un parcours semé d’embûches. L’écosystème de la formation numérique, porté par l’innovation et la demande, façonne chaque année de nouveaux profils capables de s’imposer dans la course aux métiers techniques.

Sur le marché du travail, la vague des métiers en “i” ne faiblit pas. Ceux qui sauront saisir l’opportunité, se former et s’adapter aujourd’hui, pourraient bien écrire le code de l’économie de demain.