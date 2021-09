Ampoule de sang dans la bouche : Causes, traitement, symptômes et plus encore

De nombreuses personnes sont dérangées par les ampoules de sang dans la bouche. Si ce malaise est récurrent, ses causes restent encore très peu connues du grand public. Très inconfortables, ces vésicules de sang provoquent de nombreux désagréments. Si vous souffrez également du mal, voici qui devrait vous intéresser. Vous découvrirez ce qui cause ce phénomène et comment l’éradiquer.

Ampoule de sang dans la bouche : l’essentiel à savoir et les causes

Comme l’indique son nom, une ampoule de sang est une vésicule qui contient du sang. L’apparition de ce type d’ampoule dans la bouche est très fréquente. Il est possible de n’en développer qu’une seule ou un grand nombre à la fois. Les zones de la bouche les plus souvent atteintes sont la langue, le dessous de la langue, le dessous des lèvres et les parois des joues.

Les ampoules de sang dans la bouche ne sont pas à confondre avec les aphtes. Ces dernières sont des ulcères buccaux, autrement dit, des plaies des rougeâtres. Les causes de l’apparition des cloques de sang dans la bouche sont nombreuses. Les plus fréquentes sont :

les blessures ou traumatismes causés par les morsures et les brûlures d’aliments ;

les allergies à des aliments ou certaines substances ;

les réactions à certains traitements médicamenteux ;

l’angine bulleuse hémorragique ;

la faiblesse du nombre de plaquettes ; etc.

Certains petits enfants peuvent également développer des cloques remplies de sang dans la bouche lors de leur dentition. Il en est de même pour les personnes souffrantes ayant procédé à l’extraction d’une ou plusieurs dents. Vous l’aurez donc compris, les ampoules remplies de sang peuvent apparaître chez les hommes et femmes de tout âge. Heureusement, existe des solutions pour les traiter.

Vous serez bien heureux d’apprendre que les ampoules remplis de sang n’ont en principe besoin d’aucun traitement particulier. Leur durée de vie étant limitée, elles guérissent naturellement d’elles-mêmes. Lorsque ces cloques apparaissent alors, il est conseillé d’adopter de bonnes habitudes pour favoriser le processus de guérison et éviter les aggravations.

L’impératif à respecter est de ne pas éclater les ampoules. En les éclatant, vous risquerez des infections. Vous devrez aussi éviter les aliments trop chauds ou épicés qui pourrait affecter les ampoules. En cas de douleur vive, vous pouvez vous servir de compresse de glace ou encore prendre un antalgique.

Faire appel à un professionnel en cas de maux graves

Lorsque les ampoules dans la bouche ne guérissent pas d’elles-mêmes au bout d’une quinzaine de jours, contactez un médecin. Vous devrez également faire appel à un professionnel si vous ressentez des douleurs violentes ou ne pouvez plus respirer ou manger normalement.

Grâce au suivi des spécialistes, les causes de l’apparition des ampoules seront détectées. Le médecin évaluera la présence ou non de cas d’infection et vous prescrira un traitement adapté après auscultation. Suivez scrupuleusement les instructions du médecin et vos vésicules de sang guériront et disparaîtront assez rapidement.