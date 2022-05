Il arrive que vous vous sentiez fatigué à un moment donné. Même si vous faites les heures de sommeil recommandées, vous n’auriez envie de ne rien faire de votre journée. Au lieu de remplir votre estomac de boissons énergétiques ou de café, cherchez plutôt un remède naturel qui vous redonnera de la vigueur. Alors, comment reprendre des forces naturellement ? Éléments de réponse.

Prendre des aliments capables de rebooster votre force

Pour reprendre des forces, vous pouvez opter pour des aliments riches en vitamines A, B, C et en oméga 3, en glucides, en magnésium ou en potassium. Voici quelques aliments qui vont vous redonner de l’énergie.

A lire aussi : Comment faire du CBD ?

Les oranges

L’orange est un fruit multivitaminé qui vous redonnera la force. C’est un agrume riche en vitamine C et en acide folique qui donne à votre organisme de l’énergie en permanence.

En plus, l’agrume contient du potassium qui est un minéral réputé pour vous aider à combattre les coups de mou de la journée. Il est préférable de consommer l’orange entière que de se contenter du jus de fruit.

Lire également : Qui peut vendre du CBD en France ?

La banane

Ce n’est pas un hasard que ce fruit soit le préféré des sportifs. En réalité, la banane contient du glucose, du fructose et du saccharose qui sont trois sucres naturels. Vous avez aussi des fibres contenues dans la banane qui vous donnent de l’énergie dans un laps de temps. Entre autres, ce fruit vous aide à contrôler votre glycémie.

Faire du jus de fruits bio et de légumes

Les jus de fruits et de légumes renferment des vertus qui sont reconnues par la médecine et par les personnes qui consomment du naturel. Ils sont de meilleurs alliés pour reprendre des forces.

Le jus de betterave

Le jus de betterave est l’un des jus les plus vertueux, car il favorise la fabrication des globules rouges qui aide à tonifier le sang. Les femmes bénéficient de ces bienfaits en le buvant de façon quotidienne.

Le mélange de ce jus avec le jus de carotte renforce son effet positif sur la santé. Faites le mélange en proportion de 90 à 240 ml de jus de racine de betterave, puis ajoutez une pinte de jus de carotte. Il est conseillé de commencer par prendre le jus de betterave avant d’ajouter le jus de carotte.

Le jus de pissenlit : le jus anti-fatigue par excellence

Comme son nom le dit, c’est un vrai anti-fatigue. Il est bon pour combattre l’acidité et le taux élevé d’alcalinité dans votre sang. Très riche en potassium, en calcium et aussi en sodium, c’est le jus qui contient le plus de magnésium et de fer.

Le magnésium est utile pour renforcer les os et empêche leur fragilité. Une quantité raisonnable de magnésium et de calcium dans l’alimentation pendant la grossesse est très efficace. Cela empêcherait la dégénérescence ou la perte des dents.

La recette spéciale du jus pour reprendre en un laps de temps des forces

Certains cocktails sont faits pour vous aider à retrouver votre niveau d’énergie. Le mélange que vous allez obtenir du cocktail dont la préparation sera exposée ici va vous aider à lutter contre les effets de la fatigue.

Pour ce faire, il vous faut deux tomates bio, deux branches de céleri, quatre feuilles de salade et un bouquet de persil frais. Vous y ajoutez une pincée de gingembre et 50 ml d’eau minérale pour assurer le mixage.

Il suffit de bien laver les aliments afin d’éradiquer les impuretés. Coupez chaque aliment et mettez le tout dans votre extracteur de jus. Il est possible d’y ajouter au choix trois glaçons.

Utiliser les huiles essentielles

Les huiles essentielles contiennent des vertus qui sont connues par tout le monde. Leur efficacité n’est plus à démontrer. C’est ainsi qu’elles interviennent dans votre recherche d’astuces de regain d’énergie.

Parmi les huiles dynamisantes, il y a l’huile de menthe poivrée qui est beaucoup plus conseillée. Cela est en effet dû à son action tonifiante. Bien d’autres huiles essentielles sont bénéfiques dans la reprise de la force. Pour les connaître, rapprochez d’un spécialiste en la matière.