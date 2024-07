En 2024, l’engouement pour l’intelligence artificielle (IA) a considérablement stimulé les performances de nombreuses actions des « 7 Magnifiques », mais toutes n’ont pas suivi le rythme. À l’aube du second semestre, les experts préviennent que les attentes élevées des investisseurs à l’égard de ces entreprises – Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta (META), Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL), Nvidia (NVDA) et Tesla (TSLA) – risquent d’être difficiles à satisfaire. On peut donc s’interroger sur la durée de l’élan donné par l’IA aux grandes entreprises technologiques.

Qu’est-ce qui motive la performance des « Magnificent 7 » ?

Les 7 Magnifiques ont eu une forte influence sur les gains du S&P 500 en 2023, mais en 2024, leurs performances ont considérablement divergé. Nvidia a vu son action plus que doubler depuis le début de l’année, soulignant sa position forte dans le secteur de l’IA. Comprendre le fonctionnement des dividendes en actions peut fournir des indications précieuses sur les raisons pour lesquelles ces entreprises sont si attrayantes pour les investisseurs.

Meta a également enregistré de bonnes performances, avec une hausse de 44 % du cours de son action. Alphabet et Amazon ont gagné respectivement 33 % et 30 %, tandis que Microsoft a progressé de 22 %. Ces entreprises ont toutes surperformé le S&P 500, qui a augmenté de 16 % depuis le début de l’année.

Cependant, tous les membres du « Magnificent 7 » n’ont pas connu la même réussite. Apple, malgré sa marque forte et son écosystème étendu, est resté légèrement à la traîne du S&P 500 avec une hausse de 15 %. Cette légère sous-performance est tout de même notable, car l’action d’Apple a pris de l’élan au deuxième trimestre grâce aux annonces liées à l’IA.

Tesla a été le moins performant du groupe, son action ayant baissé de près de 1 % depuis le début de l’année. Cette situation a conduit certains analystes à se demander si Tesla devait rester dans le groupe des « Magnificent 7 ». Cependant, Tesla a commencé le mois de juillet par une hausse importante de ses actions, effaçant presque ses pertes depuis le début de l’année grâce à des livraisons plus importantes que prévu au deuxième trimestre. Certains analystes pensent que ces chiffres positifs pourraient marquer un tournant pour Tesla.

Les 7 Magnifiques peuvent-ils répondre aux attentes élevées des investisseurs ?

À l’avenir, la question clé est de savoir si ces entreprises peuvent répondre aux attentes élevées des investisseurs. Les experts s’interrogent sur la capacité de ces entreprises à répondre aux attentes liées à l’IA, d’autant plus que les délais de développement des technologies d’IA sont souvent longs, ce qui signifie que le retour sur investissement peut prendre des années avant de se concrétiser.

Les analystes prévoient que les bénéfices de Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft et Apple augmenteront de 30 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente. Le contraste est saisissant avec la croissance attendue de 9 % pour le S&P 500 et de seulement 5 % pour l’ensemble du marché. Ce niveau élevé de croissance attendue constitue une référence ambitieuse. Si ces entreprises ne répondent pas à ces attentes, les conséquences pourraient être graves, les analystes avertissant que toute déception risque d’être « lourdement sanctionnée » par le marché.

L’impact des 7 Magnifiques sur l’ensemble du marché

Les performances des 7 Magnifiques ne sont pas seulement importantes pour leurs propres actionnaires ; elles ont des répercussions plus larges sur le marché. Au cours du premier semestre, les performances combinées de Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon et Microsoft ont représenté 62 % des rendements du S&P 500. Cette influence considérable signifie que le marché dans son ensemble est fortement tributaire d’un petit groupe d’actions.

Le marché est devenu très concentré, quelques titres étant à l’origine de la plupart des gains. Cela crée une situation dans laquelle la performance globale du marché est étroitement liée au succès de ces acteurs clés. La stabilité et la croissance du marché dépendent aujourd’hui plus que jamais des performances de ces grandes entreprises technologiques.

Conclusion

L’enthousiasme pour l’IA a certainement alimenté des gains significatifs pour de nombreuses actions des 7 Magnifiques en 2024. Toutefois, à l’approche du second semestre de l’année, le défi consistera à savoir si ces entreprises peuvent continuer à répondre aux attentes élevées des investisseurs. Alors que certains membres montrent déjà des signes de difficultés, d’autres sont portés par l’optimisme lié à l’IA, les mois à venir seront déterminants.

Les investisseurs et les observateurs du marché devront surveiller de près ces géants de la technologie pour voir s’ils peuvent maintenir leur élan ou si le poids des attentes s’avère trop lourd. La performance de ces titres ne façonnera pas seulement le secteur technologique, mais aura également un impact profond sur le marché dans son ensemble.