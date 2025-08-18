Impôts des multinationales : les raisons de leur non-paiement expliquées

En 2020, près d’une PME sur cinq en France a reporté ou omis le paiement de ses impôts, invoquant des difficultés de trésorerie inédites. Au même moment, plusieurs groupes technologiques mondiaux ont affiché des taux effectifs d’imposition inférieurs à 10 %, grâce à des montages internationaux légaux mais controversés.

L’administration fiscale peine à distinguer optimisation légale et fraude organisée, tandis que la taxation des grandes fortunes soulève des débats sur l’efficacité des dispositifs existants. Les frontières entre paradis fiscaux et juridictions à fiscalité avantageuse restent floues, alimentant les suspicions sur l’équité du système.

Pourquoi les PME ont-elles tant souffert fiscalement durant la crise du COVID-19 ?

La crise sanitaire a mis en lumière la vulnérabilité des PME face à la pression fiscale. Dès l’arrêt brutal de leur activité, nombre d’entre elles ont vu leurs recettes s’évaporer, les plongeant dans l’incapacité de régler leurs impôts. Là où les multinationales jonglent avec filiales et sièges sociaux pour moduler leur facture fiscale, les petites entreprises, elles, restent entièrement exposées aux taxes nationales, à la TVA et aux charges sociales, sans moyen d’action sur l’optimisation fiscale.

La faiblesse des ressources publiques en Europe provient aussi du poids de l’évasion fiscale. France Stratégie et l’Observatoire européen de la fiscalité estiment que plus de 14 milliards de dollars échappent chaque année à la France. Autant d’argent qui ne profite ni au soutien des entreprises en crise, ni au financement des services publics. À l’échelle de l’Union européenne, la facture grimpe à plusieurs dizaines de milliards d’euros, sapant l’action publique et aggravant les inégalités.

La Banque centrale européenne (BCE) a révélé la montée des inégalités de patrimoine et la faible contribution des plus fortunés à l’impôt, accentuant les fractures sociales. Les PME, elles, n’ont ni la latitude de suspendre le paiement de l’impôt, ni les réserves pour absorber le choc. Au moment où les grandes entreprises discutent avec Bercy, les petites doivent payer sans délai.

Pour mieux cerner l’ampleur des difficultés rencontrées par les PME, voici les principaux points qui expliquent leur vulnérabilité fiscale durant la crise :

Recettes fiscales en chute libre : l’effondrement de l’activité a réduit la collecte d’impôts, mettant sous tension les finances publiques.

: l’effondrement de l’activité a réduit la collecte d’impôts, mettant sous tension les finances publiques. Évasion fiscale amplifiée : quand les multinationales déplacent leurs profits, les PME restent prisonnières de la fiscalité locale.

: quand les multinationales déplacent leurs profits, les PME restent prisonnières de la fiscalité locale. Mesures de soutien trop tardives : la lenteur des aides publiques en France et chez ses voisins a creusé l’écart entre petites et grandes entreprises.

Les études sont unanimes : les ultra-riches demeurent proportionnellement moins imposés que la majorité des citoyens. Les PME, prises au piège d’un système fiscal européen permissif pour les multinationales, subissent toute la rigueur administrative qui leur est imposée.

L’optimisation fiscale s’est imposée comme un rouage central dans la stratégie des géants du numérique. Apple, Google, Amazon, tout comme Nike ou Coca-Cola, déplacent savamment leurs profits pour réduire leur facture fiscale. Les bénéfices générés en Europe n’y restent pas : ils transitent par l’Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, avant de disparaître dans des sociétés écrans aux Bermudes. Le Tax Justice Network a largement documenté cette organisation, fondée sur l’exploitation de paradis fiscaux et sur l’habileté à tirer parti des conventions fiscales internationales.

Apple, par exemple, a longtemps localisé une part massive de ses profits européens aux Bermudes, échappant efficacement à tout impôt local. Google Ireland Limited, de son côté, concentre l’essentiel de son chiffre d’affaires européen en profitant d’un taux d’imposition de 12,5 % en Irlande, et parvient même à le réduire davantage via des jeux internes de facturation.

Depuis les années 1980, la baisse continue des taux d’imposition sur les sociétés a déclenché une compétition fiscale féroce entre États. Des schémas complexes, comme le « Double irlandais » ou le « Dutch sandwich », permettent de faire fondre la facture fiscale à peau de chagrin. Les pays considérés comme paradis fiscaux notoires, Irlande, Luxembourg, Suisse, Bermudes, Îles Caïmans, coûtent chaque année plus de 500 milliards d’euros de recettes fiscales aux États. Malgré les efforts de l’OCDE via le projet BEPS, les multinationales disposent toujours d’outils redoutables pour ajuster leurs flux et minimiser leur contribution.

Voici les principales méthodes utilisées par les groupes mondiaux pour limiter leur imposition :

Profits déclarés dans des pays à fiscalité réduite : choix stratégique des juridictions à faible taux pour maximiser les bénéfices nets.

: choix stratégique des juridictions à faible taux pour maximiser les bénéfices nets. Montages financiers entre filiales : facturations croisées entre entités d’un même groupe pour déplacer artificiellement les profits.

: facturations croisées entre entités d’un même groupe pour déplacer artificiellement les profits. Exploitation des conventions fiscales internationales : utilisation des écarts juridiques pour contourner la double imposition, voire ne rien payer du tout.

L’écart s’élargit chaque année entre les multinationales capables d’orchestrer leur évasion fiscale et les PME, condamnées à jouer cartes sur table. Les outils réglementaires existent, mais la volonté politique reste à la traîne.

Taxation des super-riches : quelles conséquences pour les États et la société ?

La concentration des patrimoines atteint des sommets en Europe. À mesure que la plupart des pays européens ont supprimé l’impôt sur la fortune, la question de la sous-taxation des plus riches se fait de plus en plus pressante. Les travaux menés par France Stratégie et l’équipe de Gabriel Zucman le confirment : les plus fortunés contribuent moins, proportionnellement, que la majorité des citoyens. Ce manque à gagner, qui se chiffre en milliards, fragilise la capacité des États à financer écoles, hôpitaux, transports et infrastructures collectives.

En France, la suppression de l’ISF au profit de l’IFI ne fait que raviver la controverse. Les débats politiques et citoyens se multiplient : de la mobilisation portée par Aurore Lalucq et Paul Magnette au sein de l’Initiative citoyenne européenne, jusqu’à la proposition d’un Super-ISF défendue par le Nouveau Front Populaire. Oxfam et d’autres ONG rappellent que la fiscalité actuelle épargne largement les grandes fortunes, alors même que l’État perd chaque année plus de 14 milliards de dollars à cause de l’évasion fiscale.

Les conséquences se ressentent au quotidien : budgets publics rognés, services fragilisés, défiance généralisée envers les institutions. La lutte contre les dispositifs d’optimisation agressive, la réforme de l’exit tax, la remise en cause de certaines niches et plafonds fiscaux sont autant de leviers mis sur la table pour rééquilibrer le jeu. Ce combat dépasse le simple enjeu fiscal : il conditionne l’équilibre social et la confiance dans la démocratie.

Paradis fiscaux ou systèmes avantageux : comprendre les différences et leurs impacts

La frontière entre paradis fiscaux et régimes fiscalement attractifs alimente le débat sur la justice fiscale internationale. Certains territoires comme le Luxembourg ou les Bermudes, régulièrement pointés parmi les pires paradis fiscaux par le Tax Justice Network, sont passés maîtres dans l’art de l’opacité financière. D’autres membres de l’Union européenne, à l’image de l’Irlande, des Pays-Bas ou de la Hongrie, misent ouvertement sur des taux d’imposition sur les sociétés très bas, 9 % en Hongrie, 12,5 % en Irlande, pour attirer les sièges sociaux et les capitaux. Cette distinction n’est pas anodine : elle traduit des stratégies nationales qui, souvent, se font au détriment des recettes fiscales de leurs voisins.

Voici ce qui différencie concrètement les deux types de territoires :

Les paradis fiscaux cultivent l’opacité : secret bancaire, absence de transparence sur les bénéficiaires effectifs, refus d’échanger des informations avec les administrations étrangères.

cultivent l’opacité : secret bancaire, absence de transparence sur les bénéficiaires effectifs, refus d’échanger des informations avec les administrations étrangères. Les systèmes attractifs s’appuient sur la légalité, en proposant des taux réduits, des niches fiscales ou des conventions avantageuses, sans pour autant recourir systématiquement à l’opacité.

L’instauration de l’impôt mondial sur les multinationales, entrée en vigueur dans l’Union européenne le 1er janvier 2024, a marqué un tournant. Les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros doivent désormais s’acquitter d’un taux minimum de 15 % sur leurs bénéfices. Ce dispositif, fruit de la coordination entre l’OCDE et le G20, réunit 140 pays signataires, mais pas encore les États-Unis ni la Chine. Le Conseil européen a transposé l’accord, incluant aussi les groupes nationaux. Des dérogations subsistent, notamment selon la réalité de l’activité économique sur place ou pour certaines sociétés chinoises, limitant la portée universelle de la mesure.

La véritable question reste celle de la capacité des États à freiner l’évasion fiscale organisée via ces dispositifs. Chaque année, d’après l’Observatoire européen de la fiscalité, plus de 500 milliards d’euros échappent encore aux budgets publics. Une hémorragie qui met à mal l’action publique et creuse, un peu plus chaque année, les fractures sociales.