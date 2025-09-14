Conduite et performance : à la rencontre de la Peugeot 308 GT

205 chevaux, 330 mm au freinage et un mode Sport qui ne fait pas semblant : la Peugeot 308 GT ne se contente pas d’enfiler la panoplie sportive, elle revendique une véritable mécanique d’orfèvre. Derrière la silhouette familière, chaque variante de la 308 GT raconte une histoire différente sur la route, entre tempérament affirmé et raffinement technique.

Les déclinaisons hybride et thermique de la Peugeot 308 GT se distinguent nettement dès qu’on se penche sur leur comportement. Les ingénieurs ont joué sur la répartition des masses, modifiant la sensation d’agilité et la stabilité, particulièrement en virage. Résultat : chaque version a son identité, son équilibre, sa façon d’attaquer un virage ou d’avaler une courbe rapide.

La boîte de vitesses, tout comme la suspension ou la direction, n’est pas figée. Selon le moteur, les réglages évoluent, peaufinant la précision de conduite et l’expérience derrière le volant. Certains équipements spécifiques à la GT, sans bouleverser l’ADN de la 308, rehaussent clairement la sensation d’être aux commandes d’une compacte affûtée, prête à encaisser rythme élevé et manœuvres appuyées.

Ce que révèle la Peugeot 308 GT sur la route : analyse du comportement dynamique

À bord d’une 308 GT, la route ne se traverse plus machinalement. Elle se découvre, virage après virage, grâce à la plateforme EMP2 qui sert de socle à toute la gamme. Cette base technique, rigide et moderne, donne à la 308 GT ce compromis unique entre précision et confort, typique des Peugeot récentes. Sur la version 225 chevaux, chaque relance se fait sans brutalité, mais avec une aisance qui donne envie d’enchaîner les kilomètres.

Dès qu’on passe sur la 308 GT 225, les spécificités sautent aux yeux, ou plutôt se ressentent au volant : freins avant de 330 mm, jantes 18 pouces et mode Sport qui transforment la réactivité du châssis. Une pression sur le bouton, et la direction se raffermit, la réponse à la pédale s’accélère, l’ambiance sonore s’épaissit de graves artificiels. L’i-Cockpit, signature Peugeot, impose une posture ramassée et dynamique, avec son petit volant et son instrumentation haute, parfaite pour piloter du regard les enchaînements de courbes.

L’ergonomie ne reste pas en retrait. L’écran tactile central prend en charge la plupart des fonctions, libérant l’espace et concentrant l’attention sur la conduite. Sur la GT Line, le choix des sièges sport avec surpiqûres rouges, le soin porté aux ajustements, tout renforce la sensation de qualité et la précision de chaque geste.

Voici quelques éléments techniques qui marquent la différence au quotidien :

Shift and Park by wire : sélection de la transmission totalement électronique, pour un passage des rapports immédiat.

: sélection de la transmission totalement électronique, pour un passage des rapports immédiat. Caméra de recul et aides à la conduite : manœuvres facilitées et sécurité accrue, sans sacrifier la rapidité d’exécution.

Impossible de prendre la 308 GT pour une sportive édulcorée. La direction vive, le freinage progressif mais puissant, la motricité préservée même sur revêtement imparfait rappellent que Peugeot n’a rien perdu de son savoir-faire sportif. Ici, pas de folklore façon GTi extrême, mais une rigueur moderne, adaptée à une compacte qui assume son positionnement dynamique sans ostentation.

Quelles différences de conduite entre les versions hybrides et thermiques ?

Le choix de la mécanique n’est pas anodin sur la 308 GT. Les versions thermiques, qu’il s’agisse du 1.6 PureTech 225 ou du BlueHDi, se distinguent par leur immédiateté à l’accélérateur. Le bloc PureTech, allié à la boîte auto EAT8, offre une réponse franche, des passages de rapports naturels, et une montée en régime linéaire. Quant au diesel BlueHDi, il privilégie le couple disponible tôt et une sobriété qui séduit les gros rouleurs.

À bord, les sensations varient sensiblement. L’hybride rechargeable, non proposée en GT pure mais bien présente sur les niveaux supérieurs, fait entrer la 308 dans un autre registre. Silence de fonctionnement, démarrages électriques vifs, transitions fluides grâce à la gestion électronique de l’EAT8 : l’expérience en ville ou sur les relances rapides prend une nouvelle dimension, tout en douceur, sans sacrifier la nervosité à basse vitesse.

Le choix de la boîte influence fortement le ressenti. Sur la GT 225, l’automatique EAT8 gère tout et permet d’exploiter le mode Sport sans effort. Sur la GT Line, les amateurs de purisme peuvent encore opter pour la boîte manuelle BVM, pour une connexion plus directe à la mécanique.

Pour mieux cerner les nuances, voici un panorama des différentes motorisations et ce qu’elles apportent :

Thermique PureTech : vivacité, disponibilité, plaisir de conduite spontané.

: vivacité, disponibilité, plaisir de conduite spontané. Diesel BlueHDi : sobriété, couple généreux, parfaite pour les longues distances.

: sobriété, couple généreux, parfaite pour les longues distances. Hybride rechargeable : douceur, fonctionnement silencieux, relances électriques, gestion intelligente de l’énergie.

L’ajout d’une chaîne hybride modifie un peu la répartition des masses, mais la plateforme EMP2 absorbe le surpoids sans nuire au comportement. Les versions thermiques, plus légères, conservent un avantage en agilité pure. À chacun de choisir le compromis qui lui ressemble, entre efficacité brute, polyvalence ou confort high-tech.

Performances, sécurité et agrément : les points forts à retenir

La Peugeot 308 GT 225 ne s’arrête pas à la fiche technique. Avec 225 chevaux et 300 Nm de couple, elle réalise le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes et file jusqu’à 235 km/h. Sur la route, cela se traduit par des accélérations franches et une capacité à doubler sans effort. Côté consommation, le constructeur annonce 5,7 L/100 km, mais il faut plutôt compter entre 8 et 9 L/100 km quand le rythme s’accélère, rien d’étonnant à ce niveau de performance.

Les dispositifs de sécurité ne se contentent pas de cocher des cases. Entre le freinage automatique d’urgence, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, le régulateur adaptatif, la détection d’angle mort, la surveillance de la vigilance, ou la reconnaissance des panneaux, la 308 GT accompagne son conducteur au quotidien. Ces systèmes, précis et peu intrusifs, renforcent le sentiment de maîtrise et de sérénité sur de longs trajets.

L’ambiance à bord, portée par l’i-Cockpit et son grand écran tactile, facilite la connexion avec Android Auto, Apple CarPlay ou Mirrorlink. Le soin porté à l’ergonomie, la qualité du maintien des sièges sport, l’assemblage rigoureux, tout vise à rendre chaque déplacement valorisant. Les freins de 330 mm à l’avant, en tandem avec les jantes 18 pouces, assurent un mordant et une précision qui rassurent même lors de conduites appuyées.

Au final, la 308 GT dresse le portrait d’une berline compacte vive, rassurante et homogène, où chaque choix technique sert la cohérence d’ensemble. Pas de surenchère, mais une efficacité solide, pensée pour durer.

Choisir une Peugeot 308, ce n’est pas simplement cocher une case sur un configurateur en ligne. Il s’agit avant tout de cibler l’usage, le tempérament et la finition qui collent à vos envies. La 308 GT 225, forte de ses 225 chevaux, de son freinage majoré et de sa boîte EAT8, s’adresse aux conducteurs qui veulent allier dynamisme assumé et confort sans compromis. Son châssis, issu de la plateforme EMP2, la place dans le club fermé des compactes affûtées, idéale pour qui recherche précision, réactivité et efficacité sur routes sinueuses.

Pour ceux qui visent une polyvalence plus large sans sacrifier l’allure sportive, la 308 GT Line se pose en alternative crédible. On y trouve des motorisations plus accessibles, essence PureTech ou diesel BlueHDi, la possibilité de choisir entre boîte manuelle et automatique, et un équipement valorisant : sièges sport, surpiqûres rouges, jantes alliage, caméra de recul. Ce niveau, plus complet que les finitions Allure ou Allure Pack, vise ceux qui souhaitent doser style, agrément et coût d’usage.

La version SW, break racé, élargit la palette. Motorisée par le 1.6 e-THP 205, déclinée en BVM6 ou EAT6, elle reprend l’ADN dynamique de la gamme tout en offrant un vrai volume de chargement et une modularité taillée pour les familles actives.

Face à des rivales comme la Renault Mégane GT, la Volkswagen Golf 7 GTI ou la BMW 125i, la 308 GT 225 propose un rapport prix/prestations attractif : 34 650 € pour la berline, 30 450 € pour la SW (tarifs 2015). Reste à prioriser : sportivité, usage quotidien ou volume. Quel que soit le choix, la gamme 308 décline ses nuances sans jamais perdre le fil de son identité. Un modèle, plusieurs caractères, à chacun d’écrire la suite de l’histoire au volant.