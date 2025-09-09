Itinéraire des lacs italiens : une promenade sur la carte de la Botte

L’infrastructure touristique autour des principaux lacs italiens connaît chaque année une croissance à deux chiffres, alors même que certains villages riverains imposent des quotas de visiteurs. Les réservations d’hébergements indépendants dépassent désormais celles des hôtels traditionnels sur plusieurs rives du lac de Côme et du lac Majeur.

Les opérateurs locaux multiplient les offres d’activités compatibles avec la protection des écosystèmes fragiles. Entre régulations inédites et diversification des loisirs, planifier un séjour autour de ces lacs implique aujourd’hui de composer avec une palette de possibilités et de contraintes inédites.

Pourquoi les lacs italiens séduisent autant les voyageurs

Sur la carte de l’Italie du Nord, quelques éclats de bleu dessinent des repères entre les Alpes et la plaine lombarde, attirant chaque année une foule de voyageurs avertis. Les lacs italiens, Garde, Côme, Majeur, Orta, Iseo, offrent un dialogue permanent entre paysages spectaculaires : montagnes abruptes, collines tapissées de forêts, villages perchés, reflets mouvants sur des eaux tranquilles. Le Lac de Côme et le Lac Majeur captivent par la succession de villas d’époque et de jardins ciselés, témoignages vivants d’une région où le passé et le présent se rejoignent sans fausse note.

La proximité de Milan, Bergame ou Venise rend ces escales particulièrement accessibles. On y goûte un climat doux, du printemps à l’automne, propice à la déambulation et à la contemplation. Les panoramas s’enchaînent, mais ici, l’expérience ne s’arrête pas à la carte postale. La gastronomie locale retient les gourmets : risotto con pesce persico sur une place animée, polenta dorée, fritto misto di lago, panettone ou gelati pour finir sur une note sucrée. Un verre de vin de Lugana prolonge le plaisir.

Sur les hauteurs du Lac d’Orta, le Sacro Monte di Orta, inscrit au patrimoine mondial UNESCO, offre une pause à la fois spirituelle et artistique, dédiée à Saint François d’Assise. Au fil des siècles, artistes et bâtisseurs se sont succédé sur ces rives, laissant une empreinte vivante. Les rives des lacs italiens racontent une histoire aux multiples visages, entre traditions et modernité, invitation à ralentir et à s’émerveiller, à chaque détour de chemin ou de ruelle.

Quels itinéraires privilégier pour explorer les plus beaux lacs de la Botte

Pour explorer ces paysages, plusieurs parcours s’offrent à vous, chacun révélant une facette différente des lacs italiens. Commencez par le lac Majeur, vaste miroir d’eau bordé de villes élégantes telles que Stresa, Verbania ou Cannobio. Les îles Borromées (Isola Bella, Isola Madre, Isola dei Pescatori) constituent des étapes majeures, accessibles en bateau depuis Stresa. Une halte à l’ermitage Santa Caterina del Sasso ou dans les jardins de la Villa Taranto complète le tableau.

Poursuivez par le lac de Côme. Embarquez à Bellagio, Varenna ou Menaggio grâce au ferry et admirez les paysages où s’entrelacent montagnes et villas légendaires : Villa Carlotta, Villa Balbianello. Les voyageurs en quête de points de vue spectaculaires rejoignent Como et s’élèvent jusqu’à Brunate pour observer le lac d’en haut.

Le lac de Garde propose une route panoramique, reliant Peschiera del Garda à Riva del Garda, en passant par Sirmione et son château Scaliger. Faites escale à Limone sul Garda ou Malcesine, ou grimpez au Monte Baldo pour embrasser la région du regard. Pour un séjour plus confidentiel, privilégiez le lac d’Orta et Orta San Giulio, ou encore le lac d’Iseo et Monte Isola.

Voici quelques modes de transport adaptés à la découverte des lacs italiens :

Voiture : idéale pour organiser son parcours, passer d’un lac à un autre et explorer les villages alentour sans contrainte.

: idéale pour organiser son parcours, passer d’un lac à un autre et explorer les villages alentour sans contrainte. Train et ferry : parfaits pour relier les grandes villes et les embarcadères principaux, tout en profitant d’une approche différente du paysage.

: parfaits pour relier les grandes villes et les embarcadères principaux, tout en profitant d’une approche différente du paysage. Vélo : une façon authentique de longer les rives, s’immerger dans la douceur de la Lombardie et du Piémont, et découvrir les lacs à un rythme apaisé.

Certaines boucles permettent de relier plusieurs lacs lors d’un même voyage, dessinent une carte intime de l’Italie lacustre, loin des circuits bondés, portée par le plaisir de la découverte et la diversité des ambiances.

Activités incontournables à vivre autour des lacs italiens

Sur les berges du lac Majeur, embarquez pour une exploration des îles Borromées. Isola Bella et Isola Madre déploient leurs palais et jardins luxuriants, tandis qu’à Stresa, la promenade se poursuit au parc animalier de la Villa Pallavicino ou sur les sentiers menant au Mont Mottarone pour une vue à couper le souffle sur les Alpes et les vallées alentours.

Le lac de Côme se dévoile à travers ses villas historiques : Villa del Balbianello à Lenno, Villa Carlotta à Tremezzo, Villa Melzi et Villa Serbelloni à Bellagio, composant un parcours subtil entre art, botanique et mémoire. Les férus d’histoire arpentent les ruelles de Varenna, découvrent la Villa Monastero, le Castello di Vezio ou s’attardent sur la Promenade des amoureux.

Au lac de Garde, la baignade, la voile ou le paddle s’invitent dans le quotidien. Les familles optent pour le parc d’attractions Gardaland, les randonneurs se dirigent vers le Monte Baldo. Sirmione séduit avec son château et ses thermes, Riva del Garda et Limone sul Garda vivent au rythme des marchés et des événements (Garda Jazz Festival, Fête de San Giovanni).

La gastronomie locale marque chaque étape : savourez un risotto au poisson dans une trattoria à Bellagio, partagez une polenta à Lovere, découvrez les vins de Lugana lors du festival éponyme. Les marchés de Como ou d’Iseo plongent dans la vie quotidienne des villages, entre parfums de fruits, fromages affinés et échanges animés sous les arcades.

Hébergements recommandés : où poser ses valises pour profiter pleinement du séjour

La région des lacs italiens regorge d’hébergements aussi variés que ses paysages. Villas d’époque, hôtels de charme, agriturismo nichés dans la campagne ou campings familiaux bordent les rives du lac Majeur, du lac de Côme ou du lac d’Orta. Les voyageurs en quête d’exception visent les adresses iconiques : la Villa d’Este à Cernobbio, incarnation de l’élégance sur le lac de Côme, le Grand Hotel Imperiale & Resort à Moltrasio, ou la Villa Crespi à Orta San Giulio, alliance d’architecture raffinée et de haute gastronomie.

Quelques repères incontournables

Voici quelques adresses à connaître pour un séjour inoubliable :

Palazzo Albricci Peregrini , Como : atmosphère feutrée, fresques anciennes et jardin caché.

, Como : atmosphère feutrée, fresques anciennes et jardin caché. Villa Crespi , Orta San Giulio : palais d’inspiration mauresque, suites luxueuses, table étoilée.

, Orta San Giulio : palais d’inspiration mauresque, suites luxueuses, table étoilée. Grand Hotel Imperiale & Resort , Moltrasio : panorama sur le lac, spa, accès direct à l’eau.

, Moltrasio : panorama sur le lac, spa, accès direct à l’eau. Villa d’Este, Cernobbio : symbole du raffinement, jardins à l’italienne, service irréprochable.

Pour s’immerger dans une Italie rurale, tournez-vous vers un agriturismo surplombant le lac d’Iseo ou le lac de Garde. Les familles privilégient les campings ou appartements à proximité de Stresa, Varenna ou Lovere. Les hébergements avec vue sur le lac ou situés au cœur des villages pittoresques partent vite, surtout entre mai et septembre. À l’approche des festivals, la demande explose, preuve que cette Italie du Nord ne cesse de séduire, saison après saison.

Entre reflets changeants, villages accrochés aux collines et vie de palais, l’itinéraire des lacs italiens réserve une expérience où le voyageur ne sait plus très bien s’il traverse un décor de cinéma… ou s’il vient d’entrer dans un chapitre vivant de l’art de vivre transalpin.