Comment convertir de l’argent en cryptomonnaies (Guide du nouvel utilisateur)

Les cryptomonnaies gagnent en popularité chaque année. L’une des raisons de leur popularité est la facilité de conversion des monnaies fiduciaires en cryptomonnaies et inversement. Il est également possible de convertir une cryptomonnaie spécifique en une autre. La conversion de cryptomonnaies peut se faire en quelques secondes seulement. Leur décentralisation permet également d’économiser davantage, ce qui entraîne des frais moins élevés que la conversion de monnaies fiduciaires. Nous aborderons comment convertir de l’argent en cryptomonnaies et les raisons de cette pratique.

Pourquoi convertir des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire et vice versa?

Convertir des cryptomonnaies en monnaies fiduciaires est simple et peut s’effectuer en quelques secondes. Par exemple, si un membre de votre famille envoie de l’argent, la confirmation de la transaction peut prendre quelques heures, voire une journée, s’il utilise une plateforme directe. S’il utilise une plateforme de virement bancaire, le délai de traitement de la transaction peut être de quelques jours.

Cependant, lorsque vous envoyez des pièces comme XRP, la première chose à faire est vérifiez les taux de conversion XRP en EUR Une fois le montant exact que vous souhaitez envoyer, vous pouvez l’envoyer à votre interlocuteur, qui pourra ensuite le convertir en monnaie fiduciaire. Généralement, ce type de transaction peut être confirmé en quelques secondes ou minutes. Cela dépend des mesures de sécurité de la plateforme, ce qui peut prendre une minute pour les deux parties. Cela peut se faire par vérification d’e-mail ou par OTP.

Grâce à des transactions plus rapides, c’est également un excellent moyen de payer des biens et services auprès de vendeurs étrangers. Votre paiement parvient ainsi plus rapidement au vendeur, qui peut convertir la cryptomonnaie envoyée dans sa devise locale moyennant des frais de service minimes.

Tu es recevoir ou envoyer des crypto-monnaies et vous souhaitez les convertir dans votre devise locale. C’est possible grâce à une plateforme d’échange ou une plateforme. Ces plateformes vous permettent de créer votre propre portefeuille et d’envoyer, de recevoir, d’acheter, de vendre et d’échanger des cryptomonnaies. Grâce à une plateforme d’échange, vous pouvez désormais envoyer des cryptomonnaies ou de l’argent vers un compte lié. Voici comment convertir des cryptomonnaies dans votre devise locale.

Avant d’envoyer ou de recevoir

Vous pouvez vous inscrire à un échange de crypto-monnaies Vous pouvez ensuite configurer votre compte. N’oubliez pas de lier vos comptes ou ceux des personnes à qui vous envoyez de l’argent. Vous pouvez également demander aux membres de votre famille de s’inscrire et de télécharger une application pour les virements directs. Cela permettra des transferts plus efficaces et ils pourront convertir leurs fonds eux-mêmes.

Conversion de crypto-monnaies en espèces

Pour convertir vos cryptomonnaies en espèces, accédez à votre portefeuille. Ensuite, rendez-vous dans votre portefeuille. échange crypto de votre choix Une fois que vous êtes dans votre portefeuille, la plupart des échanges vous offrent la possibilité de vendre vos crypto-monnaies et de recevoir de l’argent en monnaie locale.

Une bonne pratique consiste à vérifier les taux de change des différentes cryptomonnaies et devises. Ainsi, vous pourrez facilement identifier la quantité d’une cryptomonnaie spécifique à vendre pour obtenir le montant souhaité dans votre devise locale. Une fois votre choix effectué, vous pourrez vendre le nombre de cryptomonnaies requis pour obtenir le montant souhaité.

Voici un guide étape par étape sur la façon de convertir des crypto-monnaies en espèces.

Ouvrez votre échange de crypto-monnaie et accédez à votre portefeuille ou à votre portefeuille. Ensuite, vous aurez la possibilité de vendre vos crypto-monnaies. Sélectionnez le nombre de pièces que vous souhaitez vendre. Déterminez la devise dans laquelle vous souhaitez recevoir la crypto-monnaie convertie. Terminez la transaction en réussissant tous les contrôles de sécurité.

Une fois vos cryptomonnaies converties en espèces, vous pouvez les envoyer vers n’importe quel compte associé. Si vous envoyez des cryptomonnaies à un autre utilisateur, il pourra suivre ces instructions une fois que vous lui aurez envoyé les cryptomonnaies.

Conversion d’argent liquide en crypto-monnaies

Pour convertir votre argent en une cryptomonnaie spécifique, il vous suffit d’inverser la procédure utilisée pour convertir vos cryptomonnaies dans votre devise locale. Vous pouvez le faire en transférant de l’argent de votre compte lié vers votre portefeuille de cryptomonnaies. Une fois l’argent dans votre portefeuille, vous pouvez acheter la cryptomonnaie de votre choix. Il est préférable de consulter les taux de change pour optimiser votre expérience.

Voici une procédure étape par étape pour convertir de l’argent liquide dans la crypto-monnaie de votre choix.

Transférez de l’argent vers votre portefeuille de cryptomonnaies. Ce dernier est accessible via la plateforme d’échange de cryptomonnaies que vous utilisez. Ensuite, accédez à votre portefeuille ou à votre portefeuille et sélectionnez l’option d’achat. Ensuite, sélectionnez la pièce que vous souhaitez acheter. Déterminez le nombre de pièces que vous souhaitez obtenir. Il est préférable de consulter le taux de change pour un montant plus précis. Terminez la transaction en achetant le montant déterminé et en remplissant tous les contrôles de sécurité.

Vous avez maintenant converti votre argent en cryptomonnaies. Vous pouvez désormais les utiliser pour échanger ou payer des biens.