Stabiliser votre camping-car avec des cales gonflables !

Tous les camping-caristes savent quel point il est important de trouver un emplacement stable et plat pour leur camping-car. Même une légère pente peut compromettre votre confort quotidien : dormir dans une position inconfortable ou cuisiner sur une surface inclinée peut gâcher le plaisir d’un road trip. Heureusement, il existe des solutions simples et efficaces pour y remédier : l’une des plus populaires parmi les utilisateurs expérimentés est l’utilisation de cales gonflables.

Pourquoi un camping-car stable fait vraiment la différence ?

Nous avons parfois tendance à négliger l’importance d’un bon nivellement, surtout si nous sommes novices dans le monde des camping-cars. Un camping-car stable, c’est plus qu’un luxe : c’est une condition essentielle pour profiter pleinement de chaque instant sur la route. Il améliore le confort, la sécurité, la durabilité et le plaisir de voyager.

Comme les arrêts se font souvent sur des surfaces inégales, il est essentiel de disposer d’un système permettant de compenser les pentes et d’assurer un arrêt sûr et confortable.

Ces cales gonflables, également appelés coussins gonflables pour camping-cars, sont fabriqués à partir de matériaux renforcés et résistants, conçus pour supporter des charges lourdes. Visuellement, ils ressemblent à de grands coussins en PVC ou en plastique technique, mais leur structure est conçue pour résister à la pression des roues.

Leur utilisation est intuitive : ils se placent sous les roues à surélever et se gonflent à l’aide d’une pompe ou d’un compresseur. Le réglage de la hauteur est précis, ce qui les rend idéaux même sur des terrains très accidentés.

Vaut-il mieux opter pour des cales gonflables ou d’autres systèmes de nivellement ?

Pour stabiliser votre camping-car, plusieurs options s’offrent à vous. Chaque système présente des avantages et des limites, et il est important d’évaluer celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Cales traditionnelles

C’est le choix le plus répandu et le plus économique. Les cales de roue ne nécessitent pas de gonflage : il suffit de faire monter la roue sur la cale. Cependant, elles n’offrent pas la même précision que les coussins gonflables et peuvent s’avérer inefficaces sur des terrains très irréguliers.

Systèmes de nivellement automatiques (vérins hydrauliques ou électriques)

Ces vérins automatiques sont la solution la plus avancée et la plus pratique : d’une simple pression sur un bouton, le camping-car se met à niveau tout seul. Cependant, ils sont coûteux et nécessitent une installation. Les coussins pneumatiques, en revanche, offrent un bon compromis entre prix, praticité et précision.

Les modèles les plus répandus : Flat-Jack et EMUK

Flat-Jack : du monde des voitures anciennes au camping-car

Conçus à l’origine pour éviter la déformation des pneus des véhicules anciens, les cales pneumatiques Flat-Jack ont été adaptés avec succès au monde du camping-car. La gamme Flat-Jack CAMPER est conçue pour soutenir les véhicules lourds sur tout type de terrain.

Disponibles en deux versions :

Modèles Flat-jack Camper (255 mm), adaptés aux camping-cars standard;

(255 mm), adaptés aux camping-cars standard; Modèles Flat Jack Camper 2.0 (305 mm), idéaux pour les roues jumelées.

Les deux versions soulèvent jusqu’à 20 cm et supportent une charge maximale de 6 tonnes.

EMUK : la robustesse made in Germany

La marque EMUK propose des coussins renforcés, spécialement conçus pour les camping-cars. Ils se distinguent par leur capacité de charge remarquable et leur qualité de fabrication allemande.

Les principales versions :

Standard : 48 x 43 cm, jusqu’à 11 tonnes de charge ;

: 48 x 43 cm, jusqu’à 11 tonnes de charge ; Modèle pour roues jumelées : 72 x 43 cm, supporte jusqu’à 18 tonnes.

Quel est le type de nivellement qui vous convient ?

Le choix dépend de votre véhicule, du type de terrain et de votre budget. Si vous recherchez une solution économique, les cales font l’affaire. Si vous recherchez un confort maximal, les stabilisateurs automatiques sont imbattables. Mais si vous recherchez une solution précise, polyvalente et pratique, les coussins pneumatiques sont le choix idéal.

