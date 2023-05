Comment pour : éviter les arnaques du dépannage à domicile !

Face à un problème de porte bloquée, porte claquée par manque de concentration ou autre, on peut aussi considérer une fuite d’eau dans sa cuisine qui risque à tout moment de se dégénérer pour atteindre le courant. Ce sont des situations très courantes mais dangereuses… qui aboutissent malheureusement très souvent à faire venir des arnaques. Ils se marquent par des abus qui sont d’autant plus faciles que l’intervention des experts en dépannage est souvent motivée par une situation d’urgence, avec des personnes désemparées. Le responsable ou la direction de la répression des fraudes (DGCCRF) est obligée de mener une surveillance ardue des entreprises sur le secteur de dépannage à domicile, car, il fut un moment où le nombre de plaintes de consommateurs victimes ont augmenté, passant de 1.781 depuis 2010 à 2.405 jusqu’en 2013, fréquemment liées à des, plombiers, serruriers ou même électriciens indélicats.

En premier lieu, il ne faut ne pas paniquer et adopter une réaction calme pour mieux réagir dans l’urgence ! Lorsqu’il s’agit de fuite d’eau, le premier réflexe consiste spécialement à couper l’eau dans le logement qui mettre fin à la fuite et notamment de patienter et trouver calmement une entreprise intervenant en journée sans surcoût. Et si c’est la porte qui est claquée en ayant perdu ou oublié les clés à l’intérieur, pareil, mieux vaux aller passer une nuit dehors dans un hôtel que de faire intervenir à une entreprise qu’on ne connait pas ! Quel que soit l’épaisseur de la plaque de la porte, et son aléatoire blindage, il n’est jamais essentiel de casser la serrure si elle n’est pas fermée : considérons l’exemple d’une radiographie ou d’un morceau de carton fin et rigide, le professionnel pourra résoudre le problème de blocage de la porte.

Le bon plombier aide vraiment

Les moments ou l’ont a plus besoin d’un plombier professionnel, c’est aussi les plus propices aux arnaqueurs, c’est la nuit ou le week-end. Un expert honnête dépanneur vous précisera si sa prestation est majorée en raison de l’intervention pendant le moment de détente, dès votre appel et il vous demandera si vous aimeriez attendre le matin ou le jour de travail pour minimiser le coût.

Ne Vous pressez pas, trouvez d'abord une autre solution pour vous héberger et prenez le temps de bien choisir un dépanneur de professionnel de confiance et conserver son numéro à portée de main pour le contacter de nouveau en cas de besoins.

Les signes précurseurs d’une arnaque

En plus des moments propices aux arnaques, il y a aussi les signaux d’alerte qui doivent vous mettre en garde contre une éventuelle arnaque. Soyez vigilant si le plombier arrive sans outils ou avec très peu de matériel pour effectuer la réparation. Cela pourrait être un signe que ce dernier n’est pas qualifié pour le travail qu’il prétend réaliser.

Un autre indice est lorsque le devis est absent ou flou. Le professionnel peut vous donner un prix approximatif plutôt qu’un devis écrit et détaillé des coûts associés à la prestation. Ne jamais accepter une intervention avant d’avoir reçu un devis complet avec toutes les prestations comprises dedans.

Autre point important : méfiez-vous du technicien qui insiste sur l’utilisation de pièces détachées spécifiques sans raison apparente et refuse catégoriquement tout autre type de matériau moins cher. Cela voudrait dire qu’il cherche à maximiser son profit au détriment du client.

Si vous avez des doutes sur l’honnêteté de votre artisan, n’hésitez pas à demander d’autres avis ou à consulter les témoignages des clients précédents afin d’éviter toute déconvenue future.

Les précautions à prendre avant d’appeler un dépanneur à domicile

Pour éviter les arnaques du dépannage à domicile, pensez à bien prendre quelques précautions avant d’appeler un professionnel. La première étape consiste à choisir le bon prestataire. Il est recommandé de sélectionner une entreprise possédant toutes les certifications nécessaires et ayant une bonne réputation dans le domaine en question.

Il est aussi judicieux de vérifier si l’entreprise dispose des assurances appropriées pour couvrir tout dommage éventuel causé pendant son intervention chez vous. Demander des références auprès de vos amis ou de votre famille peut aussi s’avérer utile afin d’avoir la certitude que vous faites appel à un artisan compétent.

Une fois que vous avez trouvé un professionnel qui semble fiable, n’hésitez pas à poser plusieurs questions sur son expérience et ses qualifications. Vous pouvez aussi demander des devis comparatifs avec d’autres artisans pour avoir une idée précise du coût et ainsi ne pas être surpris par une facture trop salée.

Gardez toujours en tête qu’il vaut mieux prévenir que guérir ! Pensez donc à faire régulièrement l’entretien de vos installations (chauffage, plomberie, etc.) pour devancer toute panne inattendue. Si malgré cela vous êtes confronté(e) à une urgence, prenez le temps nécessaire pour choisir la meilleure option possible sans vous précipiter afin d’éviter toute arnaque potentielle.