La qualité des protéines dans les croquettes pour chien

Le bien-être du chien impacte directement la santé morale de son maître. Préserver la santé de l’animal revient donc à vous préserver vous-même. Pour cela, un acte indispensable est de prendre connaissance de la qualité des protéines dans ses croquettes.

Les protéines dans l’alimentation canine

Une bonne chose est que tout le monde est conscient que les canins ont besoin de prendre beaucoup de protéines. Ce que vous devez maintenant comprendre c’est le rôle des protéines et le calcul des apports en protéines par les croquettes pour chien. Avec ces éléments, vous saurez mieux comment identifier le type d’alimentation favorable à votre canin.

A lire également : Quels sont les conditions pour toucher la prime d'activité ?

Les protéines sont essentiellement constituées de deux éléments : les acides aminés et les briques. Ces acides particuliers, construisent les tissus à la base de tout organe dans le corps de l’animal. Selon l’âge, le niveau d’activité et la corpulence de votre chien, son besoin en acides aminés varie, et il en est de même pour la qualité. Vous convenez qu’un chiot aura plus besoin d’acides aminés qu’un chien adulte avec des muscles suffisamment solides déjà.

D’ailleurs, la fédération européenne de l’industrie des aliments pour animaux familiers conseille de constituer l’alimentation du chien adulte de 21%. Le chiot par contre doit avoir une alimentation riche en acides aminés à hauteur de 25%. Il y a aussi certains acides aminés et briques indispensables au bien-être du chien que l’organisme ne peut pas synthétiser. Il revient au maître de trouver des croquettes avec des protéines de bonne qualité pour l’alimentation du chien.

A lire aussi : Où envoyer demande congé parental ?

La composition des croquettes pour chien

La composition des croquettes pour chien varie en fonction de la marque et du type de croquettes. Cependant, certains éléments doivent se retrouver dans les croquettes pour en faire une alimentation de bonne qualité.

Les protéines

Les protéines représentent l’élément de l’alimentation canine. Elles proviennent généralement de sources de viande, de volaille ou de poisson, et fournissent les acides aminés nécessaires au développement et au maintien des muscles chez le chien.

Les glucides

Les glucides fournissent l’énergie nécessaire au chien. Ils peuvent provenir de céréales comme le riz, le maïs ou le blé, ou d’autres sources comme les pommes de terre ou les légumes.

Les matières grasses

Les matières grasses sont une source concentrée d’énergie et aident à absorber certaines vitamines. Elles proviennent généralement d’huiles végétales ou d’ingrédients animaux.

Il est important de lire attentivement l’étiquette des croquettes pour chien afin de connaître la composition spécifique du produit que vous envisagez d’acheter. Si vous avez des préoccupations spécifiques concernant la composition des croquettes pour chien, consultez votre vétérinaire.

Calcul des apports en protéines pour votre chien

Le calcul des apports en protéines pour votre chien dépend de plusieurs facteurs, tels que le poids, le niveau d’activité et ses besoins spécifiques. Il existe tout de même un procédé pour le calcul des apports en protéines par les croquettes de chien.

Déterminez le poids de votre chien

Pesez votre chien est la première étape. Assurez-vous d’utiliser un poids précis pour obtenir des résultats plus réels.

Consultez les recommandations alimentaires

Vérifiez les recommandations alimentaires fournies par le fabricant des croquettes que vous utilisez. Ces recommandations indiquent généralement la quantité de protéines recommandée pour un chien de poids spécifique.

Calculez la quantité de protéines nécessaires

En utilisant les recommandations alimentaires et le poids de votre chien, vous pouvez calculer la quantité de protéines nécessaires. Par exemple, si les recommandations indiquent que votre chien a besoin de 25% de protéines et qu’il pèse 10 kg, donnez-lui 2,5 kg de protéines.

Il est important de noter que les besoins en protéines peuvent varier d’un chien à l’autre. Certaines races ou certaines conditions médicales peuvent nécessiter des quantités spécifiques de protéines. Il est donc préférable de consulter un vétérinaire pour obtenir des recommandations adaptées à votre chien.