Est-il rentable de louer un camion de 20m3 pour un déménagement longue distance ?

Louer un utilitaire de 20m3 implique des frais parfois supérieurs au double sur certaines périodes, alors que la capacité réelle du volume reste identique quelle que soit la distance. Les tarifs affichés incluent rarement les coûts annexes comme le carburant, les assurances ou les kilomètres supplémentaires. Les conditions de restitution varient selon les loueurs, avec des options d’aller simple soumises à disponibilité régionale et à des frais fixes. Choisir une offre sans comparer plusieurs devis expose à des écarts de prix importants sur un même trajet.

Louer un camion de 20m3 pour un déménagement longue distance : à quoi s’attendre ?

La promesse du camion de 20m3 attire : espace généreux, polyvalence, équilibre appréciable pour un déménagement longue distance entre Paris et Toulouse, Lyon ou Bordeaux. Mais une fois passée l’affiche publicitaire, la réalité reprend ses droits. Louer un camion suppose de calculer précisément la charge à transporter, d’anticiper le trajet, et surtout d’examiner à la loupe les conditions de chaque acteur de la location utilitaire en France.

Avec ce type de véhicule utilitaire, on peut charger entre 40 et 50 cartons, caser plusieurs appareils électroménagers et des meubles volumineux. Mais le choix ne se limite pas à la distance entre deux points sur la carte. Si vous déménagez de Marseille vers un village de Provence ou de Lyon vers Bordeaux, il faut penser aux dépenses liées au nombre de kilomètres, au carburant et aux péages. Les agences facturent souvent par tranche de kilomètres, avec des hausses notables en week-end ou lors des pics de déménagement.

Souvent, la location se fait en aller simple, pratique, mais disponible uniquement dans certaines villes et agences. Louer un camion à Paris pour le restituer à Marseille ou Toulouse dépend des disponibilités et engendre parfois des frais fixes non négligeables. Quant à la restitution, elle ne tolère aucun écart : état du camion de déménagement, niveau de carburant, respect des délais. Le moindre oubli peut coûter cher.

Voici les points à surveiller avant de réserver :

Volume utile : dimensionné pour des logements de 40 à 60 m².

Distance : la facture grimpe rapidement dès que le trajet dépasse les 300 kilomètres.

Services annexes : location de diable, sangles, couvertures, souvent proposés en supplément.

En clair, louer un utilitaire pour un déménagement longue distance ne s’improvise pas. Il faut s’y prendre à l’avance, comparer les formules, demander la disponibilité et calculer chaque poste de dépense avant de se lancer.

Quels sont les tarifs moyens et les facteurs qui font varier le prix ?

Le prix de location d’un camion de 20m3 pour un déménagement longue distance varie selon plusieurs critères. Sur un trajet comme Paris-Lyon ou Marseille-Toulouse, la journée coûte généralement entre 80 et 150 euros (hors carburant, péages, assurances et options). Cette fourchette s’élargit dès que la distance augmente ou que la demande explose, en particulier aux périodes de pointe.

Des enseignes comme Avis, Europcar, Hertz pratiquent une double tarification : un forfait kilométrique puis un tarif variable selon le nombre de kilomètres parcourus. Certaines proposent l’aller simple (rent drop), prisé pour éviter de revenir à vide, mais cette souplesse a un prix : supplément fixe, places limitées selon les agences.

Voici les éléments qui influent directement sur le tarif final :

Période : les prix montent lors des week-ends, de l’été et à la fin du mois.

Options : ajout de diable, sangles, cartons, qui alourdissent la facture.

Assurance : protection contre les dommages, le vol, la responsabilité civile, parfois imposée d'office.

Moyen de paiement : la carte bancaire est incontournable, accompagnée d'une caution élevée.

N’hésitez pas à solliciter plusieurs devis déménagement pour mettre les offres en concurrence. Vérifiez le nombre de kilomètres inclus, le prix du kilomètre supplémentaire, et la flexibilité des lieux de départ et de restitution du véhicule utilitaire. Démarrer depuis une agence en périphérie (comme Rungis) peut changer la donne sur le prix. Pour limiter la dépense, mieux vaut anticiper, viser une période creuse et surveiller les promotions ponctuelles des grands loueurs.

Panorama des options de location et conditions à connaître avant de réserver

Louer un camion de 20m3 pour un long trajet ne se résume pas à choisir un volume. Les grandes enseignes déclinent l’offre sous plusieurs formes : aller simple (rent drop), aller-retour classique, ou location avec chauffeur. Carrefour, Super U, Leclerc, mais aussi les spécialistes Europcar ou Hertz, proposent des solutions ajustées. Certaines agences exigent un retour à l’état initial, d’autres acceptent la restitution dans une autre ville, souvent contre supplément.

Avant de signer, il faut passer au crible le contrat de location utilitaire. Assurance dommages et vol, responsabilité civile, assistance 24h/24, chaque option a un coût, mais offre une sécurité appréciable sur la route. Une caution, systématiquement bloquée sur la carte bancaire, sera exigée jusqu’au retour du véhicule.

Pensez à vérifier les points suivants avant de valider votre réservation :

Le kilométrage inclus dans le contrat : les kilomètres supplémentaires sont facturés très cher.

L’état du camion déménagement avant le départ : contrôlez les pneus, la propreté, la présence du matériel de déménagement (diable, sangles, couvertures).

avant le départ : contrôlez les pneus, la propreté, la présence du matériel de déménagement (diable, sangles, couvertures). Les horaires d’ouverture de l’agence, surtout si vous devez déposer le camion hors des grandes villes ou dans une zone logistique (type Rungis).

Pour louer un camion pour déménager sans surprise, il faut comparer à la fois les devis et les conditions. Les petits plus (GPS, rampe de chargement, conducteur professionnel) sont parfois décisifs sur un long trajet, surtout si le parcours traverse des régions différentes ou nécessite un déchargement bien orchestré à l’arrivée.

Bien choisir son camion et comparer les offres pour déménager malin

Choisir un camion pour déménager sur longue distance ne se limite pas à une question de volume. Les camions 20m3 présentent de vraies différences selon la marque : Renault master, Mercedes sprinter, Citroën jumper, Peugeot boxer, Ford transit. Hauteur de chargement, seuil d’accès, facilité pour arrimer les meubles, chaque détail compte quand il s’agit de transporter des objets fragiles ou du gros électroménager.

Pour s’y retrouver, il vaut mieux comparer point par point. Certains loueurs incluent le diable, les sangles ou les couvertures dans leur offre, d’autres les facturent à part. Une rampe de chargement, par exemple, peut faire gagner un temps précieux. Voici un tableau récapitulatif pour y voir plus clair :

Modèle Volume utile Consommation (L/100km) Renault master 20-22 m3 10-12 Mercedes sprinter 19-21 m3 9-11 Citroën jumper 20 m3 10-11

Prenez le temps d’étudier chaque devis et chaque condition. Certains professionnels du déménagement proposent la location de véhicules utilitaires avec ou sans manutention, d’autres se limitent à la mise à disposition du camion. Pour louer un véhicule utilitaire bien adapté, il faut aussi prendre en compte la configuration des lieux de départ et d’arrivée, la largeur des rues, la facilité de stationnement. Un déménagement à Paris, en Provence ou à Bordeaux ne demande pas la même organisation.

Pour chaque proposition, la clarté sur le kilométrage, la politique carburant et les assurances permet de calculer la rentabilité réelle. Les retours d’expérience disponibles sur les sites des loueurs aident à prévoir les éventuels tracas. Déménager avec intelligence, c’est anticiper la manutention des objets encombrants, et ne pas hésiter à solliciter un professionnel pour les étapes les plus délicates. Car au bout du trajet, ce qui compte, c’est d’arriver sans mauvaise surprise, prêt à tourner la clé dans une nouvelle porte.