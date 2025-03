Différences dans la recharge des VE : CCS1 vs CHAdeMO

CCS1 et CHAdeMO : Êtes-vous confus entre ces deux systèmes de charge ? Vous n’êtes certainement pas le seul, car de nombreux propriétaires de VE estiment qu’il est difficile de choisir la bonne option de recharge.

Cet article présente les principales différences en termes simples. Vous apprendrez comment choisir celui qui convient le mieux à votre véhicule. Si vous souhaitez mieux comprendre les chargeurs de VE, cet article peut vous aider.

Commençons.

Qu’est-ce que la charge CCS1 ?

CCS1 est l’abréviation de Combined Charging System 1 (système de charge combiné 1), qui est la norme de charge des véhicules électriques la plus répandue en Amérique du Nord. Il regroupe le courant alternatif et le courant continu en un seul connecteur, ce qui facilite la tâche des propriétaires de VE. Le connecteur CCS1 possède deux broches supplémentaires par rapport au connecteur normal de type 1 J1772, ce qui permet une charge rapide en courant continu.

Qu’est-ce que la charge CHAdeMO ?

CHAdeMO est l’acronyme de « Charge de Move », et il s’agit d’une norme de recharge pour les VE, très utilisée, en particulier au Japon et dans certaines parties de l’Europe. Contrairement à la norme CCS1, CHAdeMO se consacre exclusivement à la charge rapide en courant continu et offre une solution robuste et fiable pour alimenter rapidement les véhicules électriques.

Avantages de la recharge CHAdeMO

Voici quelques-uns des principaux avantages qu’offre le système CHAdeMO, ce qui en fait l’un des principaux concurrents dans le domaine de la recharge des VE :

Vitesses de charge rapides

Le système CHAdeMO, conçu pour une charge en courant continu à grande vitesse, permet de recharger votre véhicule électrique beaucoup plus rapidement qu’avec un chargeur en courant alternatif standard. Cela s’avère très pratique lorsque l’on effectue un long voyage ou que l’on souhaite faire rapidement le plein d’énergie.

Capacité véhicule-réseau (V2G)

L’une des caractéristiques importantes du système CHAdeMO est la capacité de connexion du véhicule au réseau, ou V2G. Elle permet à votre véhicule électrique de fournir de l’électricité au réseau et d’en recevoir. Cela permet d’équilibrer l’offre et la demande d’énergie et de fournir une alimentation de secours en cas de panne.

Fiabilité et robustesse

Les connecteurs CHAdeMO sont réputés pour leur robustesse et la fiabilité de leurs performances. Une conception normalisée garantit une fiabilité à toute épreuve, réduisant ainsi le risque d’interruption de la charge.

CCS1 vs CHAdeMO : Différences

Connaître les différences entre CCS1 et CHAdeMO vous aidera à prendre une décision éclairée quant à la norme de recharge qui répond le mieux à vos besoins.

Voici une comparaison détaillée :

Vitesse de charge

La norme CCS1 prend en charge la charge en courant alternatif et en courant continu ; de même, la charge rapide en courant continu peut atteindre 350 kW. Cela permet une charge rapide et réduit le temps d’attente aux stations de charge.

CHAdeMO est entièrement basé sur la charge rapide en courant continu et fournit généralement jusqu’à 400 kW. Il est donc efficace pour les applications « splash-and-go » pendant les longs trajets.

Type de connecteur

Le connecteur CCS1 est une combinaison du type 1 standard, J1772, et de deux broches supplémentaires pour le courant continu. Cela permet de dupliquer la fonction en un seul port sur le véhicule pour le courant alternatif et le courant continu.

CHAdeMO dispose d’un connecteur différent, dédié uniquement à la charge rapide en courant continu. Ce type de conception spécialisée permet la robustesse et la sécurité de la connexion, mais nécessite un port séparé sur le véhicule pour la charge en courant alternatif.

Disponibilité des stations de recharge

La norme CCS1 est fortement soutenue par un grand nombre de fabricants de véhicules électriques et par un grand nombre de réseaux de recharge en Amérique du Nord. Des milliers de lieux publics sont équipés de stations de recharge CCS1, qui sont très pratiques pour l’utilisation quotidienne et la conduite sur de longues distances.

CHAdeMO guide le marché japonais et exclut la plupart des autres régions, à l’exception de l’Europe qui bénéficie d’un soutien important. Bien qu’il ne soit pas aussi répandu en Amérique du Nord, il est toujours présent chez un certain nombre de grands fabricants de VE, ainsi que dans de nombreuses stations de recharge, en particulier celles qui sont axées sur la recharge rapide.

Peut-on charger un véhicule CHAdeMO à une station de recharge CCS1 ?

Il est possible de recharger un véhicule CHAdeMO à une station de recharge CCS1, mais cela nécessite l’utilisation d’un adaptateur. L’adaptateur CCS1 vers CHAdeMO permet aux véhicules équipés d’un port CHAdeMO de se brancher sur une station de recharge CCS1, ce qui leur permet d’utiliser la base d’installation commune et les capacités de charge rapide de CCS1.

L’adaptateur assure la connectivité entre le véhicule CHAdeMO et la station de recharge CCS1. Il est conçu pour répondre aux exigences électriques et de communication des deux normes, garantissant ainsi une recharge sûre et efficace.

Réflexions finales

Connaître les différences entre CCS1 et CHAdeMO vous permet de choisir le meilleur chargeur pour votre VE. Qu’il s’agisse de la flexibilité accrue de la norme CCS1 ou de la vitesse accrue de la norme CHAdeMO, le fait de savoir tout cela rend l’opération de recharge d’un VE plus facile et plus pratique.