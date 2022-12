Il fut un temps où il était impossible d’établir une connexion entre un appareil et plusieurs haut-parleurs Bluetooth. Mais avec l’apparition de certaines applications, vous avez bel et bien la possibilité de multiplier les sources audio avec une chaîne de haut-parleurs Bluetooth. Cette évolution assez remarquable est une solution pratique vous permettant de diffuser de la musique avec une qualité de son bien raisonnable. Mais comment multiplier les sources audio avec une chaîne de haut-parleurs Bluetooth ? Trouvez dans cet article les différents outils vous permettant de réaliser cette opération.

Faites usage de l’application AmpMe

Cette application a une fonction bien précise. Elle sert essentiellement à connecter plusieurs enceintes Bluetooth avec un Smartphone. Elle favorise par ailleurs la diffusion d’une même musique sur plusieurs appareils. Du coup, en plus de pouvoir jouer un fichier audio depuis la bibliothèque, vous avez la possibilité de lire des morceaux trouvés sur des plateformes. Au nombre des nombreuses plateformes qui existent, nous avons YouTube, SoundCloud, Sportify et plusieurs autres encore.

En outre, l’application AmpMe vous permet d’établir la connexion d’un nombre important d’appareils qui sont des récepteurs. Pour que cette opération réussisse il vous faut faire usage de plusieurs types de supports. Il peut donc s’agir d’une enceinte telle que JBL ou d’autres formes de chaîne de haut-parleurs Bluetooth. Lorsque vous procédez ainsi, toutes les musiques seront synchronisées et seront jouées normalement. Vous vous demandez sans doute comment utiliser cette application.

Tenez, vous devez commencer par la télécharger. Après l’avoir installée, il vous faudra ensuite établir une liaison avec votre compte Facebook ou votre Google. Vous avez surtout besoin d’accorder les différents dispositifs autrement, il vous sera difficile de jouer les morceaux. Si cette application s’adapte facilement à plusieurs chaines de haut-parleurs Bluetooth, elle l’est également avec votre Smartphone qui est une sorte d’hôte aux autres appareils.

Optez pour les applications Bose Connect et Ultimate Ears

Il s’agit aussi de deux applications qui favorisent le couplage d’un Smartphone avec deux ou plusieurs chaines de haut-parleurs. La seule particularité est que ces applications ne sont compatibles avec d’autres supports que ceux appartenant à la même marque. Du coup, si vous disposez des écouteurs ou des enceinte Bluetooth Bose, il vous sera plus facile de les synchroniser et d’en faire un usage plus optimal. Ainsi, vous avez désormais la possibilité de jouer de la musique de façon continue sur plusieurs enceintes Bluetooth à la fois. A cet effet, vous n’aurez qu’à faire une sélection de la fonction intitulée « Party Mode ».

Ce même principe s’applique aussi aux produits Ultimate Ears. Afin d’envoyer simultanément de la musique sur deux chaînes de haut-parleurs Bluetooth, vous avez la possibilité d’opter pour deux applications dont MegaBoom et Boom. Si vous décidez de faire usage de certaines fonctions à l’instar de PartyUp, vous arriverez à connecter une cinquantaine d’enceintes Bluetooth MegaBoom à votre Smartphone. Il en est de même pour le Boom2. Toutes ces applications sont disponibles sur Google Play et sur App Store. Il vous suffira de les télécharger et de les installer sur votre Smartphone.

Faites usage de la fonction Dual Audio de Samsung

Samsung propose dans ses Smartphones, une technologie assez évoluée qui favorise une synchronisation entre plusieurs périphéries Bluetooth. Il s’agit de l’application ou de la fonction Dual Audio. Plus limitative que d’autres applications en termes du nombre de périphéries à connecter, cette application est disponible pour les dernières versions de Smarphone Samsung. En réalité, cette application est une solution assez parfaite si vous avez envie de faire un partage de musique. Elle est susceptible de favoriser la diffusion de sons d’une source vers plusieurs casques sans fil. L’activation de votre Dual Audio Samsung, requiert plusieurs phases. Rendez-vous dans Paramètres Bluetooth et sélectionnez l’option « Avancé ».

Cliquez ensuite sur l’onglet intitulé « Versions antérieures d’Android ». A ce niveau, vous verrez sur le pan supérieur droit de votre écran l’icône du menu. Il vous suffira de sélectionner Dual Audio et d’activer le commutateur. L’usage de la fonction Dual Audio débute par le couplage entre votre Smartphone et les différents haut-parleurs. En procédant ainsi, vous avez la garantie que l’audio sera diffusé de façon continue vers les deux périphéries. Si vous tentez de faire l’ajout d’un troisième appareil, le premier à se connecter se déconnectera systématiquement. Notez aussi que si vous tentez d’associer votre appareil Samsung à deux périphéries qui disposent de commandes, c’est seulement le premier à se connecter qui pourra gérer la lecture vers les autres.

Choisissez le Home Pod Stereo Pair de Apple

Avec la fonction stéréo Pair, il est également possible de faire la diffusion de musique sur plusieurs enceintes. Mais pour un usage plus optimal, vous devez disposer d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iPod touch. Ce dernier doit être imbu d’IOS 11,4 ou d’un Mac qui est mis à jour avec macOS Mojave. Vous devez aussi avoir au moins une paire d’enceinte MomePod capable de fonctionner sous IOS 11,4 ou un modèle plus avancé. En fonction de l’appareil dont vous disposez, le processus d’usage peut légèrement varier.