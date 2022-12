Office 365 est une plateforme de productivité développée par Microsoft. Elle permet d’accéder aux dernières versions des applications comme Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneDrive.

De même, elle se dote d’une mesure de sécurité pour protéger vos données. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous avez également une formule qui s’adapte à vos besoins. Si vous désirez connaître les différentes étapes qui permettent d’obtenir Office 365 en ligne, lisez donc ce qui suit.

A lire en complément : Paul Qualley : biographie de l'ex mari de Andie MacDowell

Suivez les étapes suivantes pour obtenir Office 365 en ligne

Pour obtenir votre plateforme, allez sur le site web de Microsoft. Cliquez sur le bouton TELECHARGER. À cette étape, aucune opération n’est exécutée. Vous êtes juste conduit sur la page officielle de Microsoft. Une fois sur cet espace, cliquez sur CONNEXION.

Vous verrez qu’il s’agit de mettre son identité (e-mail ou téléphone). Si vous avez déjà un compte Microsoft, il suffit de renseigner l’information demandée.

A découvrir également : Quelle différence entre une lombalgie et un lumbago ?

Dans le cas contraire, vous pouvez en créer. C’est facile. Laissez votre adresse électronique fonctionnelle. Après sa vérification par le logiciel, vous créez ensuite un mot de passe efficace.

À la suite de cette tâche, Microsoft vous envoie à l’adresse fournie un code de vérification. Entrez le code délivré dans la case réservée à cet effet. Validez enfin le code Captcha pour montrer qu’il ne s’agit pas d’un robot. Après cela, vous verrez que vous avez accès à la plateforme de travail Office 365 ainsi que les applications qui l’accompagnent.

En principe, lorsque vous accédez à Office 365 en ligne, vous payez des frais. Cependant, la plateforme vous permet une utilisation pendant 30 jours sans débourser le moindre centime. Voici donc les étapes.

Accédez à l’interface de Microsoft via son lien. Que vous soyez détenteur d’un compte ou non, appuyez sur TÉLÉCHARGEZ OFFICE. Ensuite, cliquez sur le bouton ESSAYEZ GRATUITEMENT PENDANT 1 MOIS. De nombreuses options s’affichent, validez encore ESSAYEZ GRATUITEMENT PENDANT 1 MOIS.

Si vous avez un compte Microsoft, appuyez sur SUIVANT. Néanmoins, si vous n’en avez pas, suivez les instructions laissées précédemment. Une fois sur votre compte, signalez que vous désirez un essai gratuit. Une page s’affiche et vous demande de choisir votre mode de paiement. Vous n’avez pas à vous inquiéter, ce n’est qu’une formalité.

Choisissez et cliquez ensuite sur S’ABONNER. Allez enfin sur le bouton INSTALLER et lancez le processus. Quelques minutes après, Office 365 se télécharge sur votre support.

Quelles sont les applications de Microsoft Office 365 ?

Dès que vous obtenez Office 365 en ligne, vous avez la possibilité d’utiliser une multitude d’applications.

OneDrive

OneDrive est sans aucun doute l’application ayant reçu la mise à jour la plus significative de cette version de Microsoft. De ce fait, avec Office 365 les utilisateurs ont accès à 5 Go de stockage sous une formule gratuite. Avec un abonnement annuel, vous avez 1 To comme espace de stockage.

Vous pouvez accéder à vos fichiers en toute facilité et collaborer avec votre équipe de travail au moment voulu. De même, vous avez la possibilité de synchroniser vos données sur tous les appareils que vous utilisez pour le travail.

Word

L’application phare d’Office est bien dans la liste de la nouvelle version. Avec celle-ci, Word est disponible avec de nombreuses fonctionnalités que vous ne finirez certainement pas de découvrir. En plus, ce programme vient avec des outils de vérification et de correction de fautes de grammaire et d’orthographe plus performants.

Comme toujours, vous avez à portée de main une centaine de polices pour vos usages professionnels et d’autres outils toujours plus efficaces.

Excel

Un professionnel sans son application Excel est sans doute limité dans la réalisation d’un certain nombre de tâches. Si vous avez adopté ce logiciel, alors retenez qu’il est toujours présent dans la version 365 d’Office.

Des calculs aux tableaux dynamiques en passant par la réalisation des devis, Excel est au rendez-vous pour combler vos attentes.

PowerPoint

Bien que la performance de PowerPoint reste encore à revoir, cette version de Microsoft a contribué à une nette amélioration de l’application. En effet, il est désormais possible de se servir de la souris comme un pointeur laser. Cela aide les utilisateurs à se repérer lors de leurs présentations.

De même, c’est de plus en plus facile de produire quelques images telles que vous le souhaitez. Ce qui fait que vous n’avez pas besoin d’avoir nécessairement des attributs en graphisme.

Publisher

Cette application relativement nouvelle commence à prendre de l’extension. Créez des modèles divers avec une bonne mise en page et une gamme variée de dessins et de polices. Publisher reste un partenaire des concepteurs de bulletins d’informations, des magazines et d’images publicitaires.

Outlook

Fonctionnant avec OneDrive, l’application Outlook vous aide à mieux organiser vos contacts et votre agenda. C’est un excellent outil de travail qui vous permet de communiquer avec vos collaborateurs en partageant avec eux des liens de documents.

Access

Avec Access, Microsoft vous permet de gérer sans contrainte vos bases de données. Comparativement à Excel, c’est la meilleure option pour rassembler les informations de diverses natures. Toutefois, retenez que cette application n’est pas fonctionnelle sur les téléphones portables.