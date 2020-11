Comment charger une cigarette électronique ?

On dirait qu’il y a un million et une chose différente dont les gens ont besoin de s’inquiéter quand il s’agit de vapoter. De trouver des vendeurs fiables pour leurs e-jus à prendre soin de leurs e-cigarettes correctement ou de prendre les mesures de sécurité appropriées avec leurs batteries, il y a beaucoup de choses que les vapeurs doivent garder à l’esprit.

Et maintenant, on dirait qu’il pourrait y avoir une autre chose à ajouter à la liste. La plupart des e-cigarettes sur le marché sont livrées avec des cordons de recharge qui vous permettent d’utiliser le port USB de votre ordinateur pour recharger votre batterie.

Il est donc très pratique pour les gens de charger leurs e-cigs lorsqu’ils sont assis sur leur PC. Ils peuvent garder un œil attentif sur leur dispositif de vapotage tout en se débrouillant sur leur ordinateur ou en faisant du travail dessus.

Mais saviez-vous que vous risquez de mettre votre ordinateur en danger en y connectant votre cigarette électronique ? UN a publié récemment une vidéo sur les médias sociaux qui montre à quel point il peut être facile pour un pirate de transférer des logiciels malveillants d’une cigarette électronique à un PC. En branchant simplement votre cigarette électronique sur votre PC, vous pouvez l’ouvrir à une attaque et potentiellement causer des problèmes avec elle.

La bonne nouvelle est que la plupart des vapeurs n’auront pas à s’inquiéter de ce qui leur arrive. Mais nous savons que certains d’entre vous pourraient être inquiets à ce sujet, donc nous avons pensé examiner cette situation de plus près et vous montrer comment éviter que le piratage ne devienne un problème pour vous. Faites défiler la page vers le bas pour voir pourquoi vous pourriez vouloir réfléchir deux fois avant d’utiliser votre ordinateur pour charger votre cigarette électronique.

Ce que le chercheur a montré dans sa vidéo

Fin mai, une vidéo mettant en vedette le chercheur Ross Bevington a été publiée sur Twitter afin de démontrer comment un e-cigarette peut être utilisée par un pirate pour transférer des données ou des logiciels malveillants sur un PC. La vidéo ne durait qu’environ 20 secondes, mais elle a ramené son point à la maison. Vous pouvez regarder la vidéo pour vous-même ici :

Désolé si je reçois des stylos vape bannis à votre lieu de travail… pic.twitter.com/Vyhiivydex

— Wll acheter un billet derby (@FourOctets) 25 mai 2017

Comme vous pouvez le voir, Bevington a été en mesure de faire les mots « DO U EVEN VAPE BRO ! ! ! ! ! ! » apparaît sur son écran d’ordinateur quand il a branché sa cigarette électronique sur son PC. Et il n’avait rien à faire pour le faire. Il avait déjà bricolé avec sa cigarette électronique pour lui permettre de se connecter à son ordinateur et de faire apparaître le message.

L’ expérience menée par Bevington était simple et aucun mal n’a été fait à son ordinateur. Mais cela a prouvé qu’il y a un certain risque qui vient avec le branchement d’une cigarette électronique dans un PC. Si que la cigarette électronique a été altérée et truquée pour nuire à un PC, elle pourrait le faire lorsque vous branchez une cigarette électronique à votre ordinateur.

La connexion USB de votre cigarette électronique pourrait vous présenter des problèmes, des problèmes que vous n’aviez même pas pris en compte dans le passé. Et si rien d’autre, cela devrait vous forcer à réfléchir deux fois avant de décider de brancher votre cigarette électronique sur votre PC. Vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver à votre PC lorsque vous le faites.

La même chose pourrait-elle t’arriver ?

Alors que la vidéo de Bevington a soulevé quelques sourcils au sein de la communauté vaping, nous devrions vous arrêter ici et souligner que vous ne rencontrerez probablement jamais de problèmes de piratage quand il s’agit de votre e-cigarette. Si vous avez acheté votre e-cig auprès d’une entreprise réputée et que l’e-cig était tout nouveau lorsque vous l’avez acheté, il est extrêmement peu probable qu’il y ait des logiciels malveillants.

Que cela dit, vous devriez être conscient de qui vous achetez des cigarettes électroniques, surtout si vous obtenez des cigarettes électroniques bon marché fabriquées en Chine. Il y a aussi quelques vapeurs qui vont acheter des e-cigs usagés auprès d’amis et d’autres vapeurs. Et bien que ce ne soit pas toujours une mauvaise idée, vous allez vouloir éviter de charger ces cigarettes électroniques dans votre PC, parce que vous ne savez jamais ce qui pourrait se trouver à l’intérieur d’elles.

De plus, vous devriez ne pas laisser d’autres personnes emprunter votre cigarette électronique à tout moment. Vous n’avez pas nécessairement à le regarder comme un fauchon 24/7/365. À moins que vous ne rendiez des secrets officiels du gouvernement sur votre PC, il est peu probable que quelqu’un fasse beaucoup de mal pour prendre votre cigarette électronique afin qu’il puisse l’utiliser pour accéder à votre ordinateur.

Mais c’est toujours mieux d’être en sécurité que de désolé. Nous vivons dans un monde où le piratage est malheureusement devenu problématique pour beaucoup de gens. Donc, vous devriez faire tous les efforts pour garder votre PC protégé dans ce monde fou dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Comment protéger votre PC

En plus d’être conscient des appareils que vous branchez sur votre PC via les ports USB, vous devez également protéger votre PC en demandant à vos amis de ne pas utiliser votre PC pour charger leurs cigarettes électroniques. Même si vous leur faites entièrement confiance et que vous ne pensez pas qu’ils essayeraient intentionnellement de vous faire du mal, vous ne savez jamais ce qui pourrait être sur leurs e-cigarettes.

La meilleure façon de vous empêcher, et votre PC, de rencontrer l’un des problèmes mentionnés ici est de recharger votre cigarette électronique dans une prise murale chaque fois que vous le pouvez. Il peut être un peu gênant parfois d’emprunter cet itinéraire, mais vous n’aurez pas à vous soucier de courir des problèmes lorsque vous le faites.

Vous devriez également vous tenir au courant des dernières nouvelles concernant les e-cigarettes et le piratage. Il semble qu’il y a une très petite chance que cela vous affecte en ce moment. Mais à mesure que nous avançons et que les e-cigarettes deviennent de plus en plus avancées technologiques, les chances que vous rencontrez des problèmes augmentent.

Assurez-vous donc de vous tenir informé sur le sujet et, comme toujours, n’achetez que des cigarettes électroniques auprès de sources fiables. En dehors de vous offrir la meilleure expérience de vapotage possible, ces e-cigarettes réduiront et, dans la plupart des cas, élimineront complètement les risques de piratage. Cela vous empêchera de rencontrer un énorme mal de tête et vous permettra de vous concentrer sur le vapotage plutôt que d’essayer de réparer votre PC.