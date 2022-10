Où trouver une assurance voiture pas cher et fiable ?

Tout propriétaire d’une voiture souhaite bénéficier de la meilleure assurance possible. Pour cela, la plupart du temps les clients privilégient une mutuelle fiable et économique. Ainsi, beaucoup se demandent où trouver une assurance voiture pas chère et fiable ? Nous vous proposons à travers cet article une réponse satisfaisante à cette question.

Types d’assureurs pas chers et fiables

En France, trois types d’assureurs automobiles proposent des prix inférieurs à la moyenne.

Assureurs directs

Sont appelés « assureurs directs » les compagnies et mutuelles d’assurance qui distribuent leurs produits sans aucun intermédiaire. En d’autres termes, ces assureurs n’utilisent pas de réseau physique pour leur vente. Ils profitent ainsi d’un énorme avantage : ne pas devoir supporter les dépenses inhérentes à un réseau physique.

Ils sont dépourvus des frais de location de bureaux de travail, rénovations et entretien, payement des intermédiaires et autres. Tous leurs conseillers commerciaux se regroupent sur des plateformes communes afin que le maximum d’échanges avec les assurés se fasse en ligne. C’est ce mode de fonctionnement qui leur permet d’appliquer une politique tarifaire plus abordable que la concurrence.

Mutuelles d’assurance

D’après l’Association Internationale des Sociétés d’Assurance Mutuelle (AISAM) : « Une mutuelle d’assurance est une société d’assurance qui est la propriété collective de ses membres et qui agit dans le meilleur intérêt de ceux-ci. ». Cela signifie que les clients assurés sont aussi sociétaires et ont un pouvoir d’action sur la politique d’entreprise.

En outre, une mutuelle d’assurance ne recherche pas un profit immédiat, car elle n’est pas obligée de payer des dividendes aux actionnaires. Elle peut ainsi concentrer ses efforts à rechercher une rentabilité durable et fidéliser ses sociétaires. Mais, malheureusement pour les conducteurs jeunes et malussés, ces mutuelles proposent davantage leurs services aux conducteurs confirmés et bonussés.

Bancassureurs

Les banques qui choisissent de développer leurs propres produits sont celles appelées bancassureurs. Elles le font principalement pour leurs clients mais les autres prospects intéressés peuvent aussi en profiter. Les bancassureurs disposent de filiales totalement dédiées à cette activité et assument également le risque en grande partie. Grâce à leur puissance économique et la disponibilité d’un réseau de distribution déjà établi, ils peuvent proposer des tarifs compétitifs. De plus, ces assureurs ont une acceptation plus large des conducteurs jeunes ou novices, surtout si ceux-ci font partie de leurs clients ou sont parents de clients.

Quelques assureurs auto fiables moins chers

Cette sélection est basée entre autres sur les études de plusieurs références du domaine de l’assurance comme Index Assurance, Auto Plus ou encore Opinion Assurances.

Eurofil by Aviva : c’est un assureur direct aux tarifs bas et stables depuis des années, avec des montants de franchises raisonnables.

c’est un assureur direct aux tarifs bas et stables depuis des années, avec des montants de franchises raisonnables. MAAF Assurances : cette mutuelle propose des prix qui varient peu et des tarifs de franchises moyens. Elle jouit également d’excellentes notes pour ses garanties de qualité et ses offres promotionnelles récurrentes.

cette mutuelle propose des prix qui varient peu et des tarifs de franchises moyens. Elle jouit également d’excellentes notes pour ses garanties de qualité et ses offres promotionnelles récurrentes. Société Générale : cette compagnie d’assurance figure assurément parmi les bancassureurs les moins chères. Cela s’explique notamment par sa formule tous risques ainsi que son solide catalogue de garanties bien équilibré.

cette compagnie d’assurance figure assurément parmi les bancassureurs les moins chères. Cela s’explique notamment par sa formule tous risques ainsi que son solide catalogue de garanties bien équilibré. Leocare : un courtier nouvellement venu s’inscrivant parmi les néo-assureurs en ligne qui respectent leurs promesses de prix bas. Il propose aussi plusieurs offres promotionnelles.

un courtier nouvellement venu s’inscrivant parmi les néo-assureurs en ligne qui respectent leurs promesses de prix bas. Il propose aussi plusieurs offres promotionnelles. Direct Assurance : il propose des tarifs très compétitifs à tous les clients sans malus ainsi que des franchises promotionnelles. Cependant, sa politique de résiliation est assez stricte et des hausses peuvent être constatées après la première année.

il propose des tarifs très compétitifs à tous les clients sans malus ainsi que des franchises promotionnelles. Cependant, sa politique de résiliation est assez stricte et des hausses peuvent être constatées après la première année. MACIF : tout comme les autres mutuelles d’assurance, elle fournit des efforts considérables pour proposer une couverture complète. Mais, il faudra obligatoirement ajouter la protection du conducteur à son offre.

tout comme les autres mutuelles d’assurance, elle fournit des efforts considérables pour proposer une couverture complète. Mais, il faudra obligatoirement ajouter la protection du conducteur à son offre. GMF : vous pouvez bénéficier des prix de mutuelle compétitifs notamment si vous êtes un jeune conducteur. De plus, les franchises de cette compagnie sont dans la moyenne et les offres promotionnelles sont régulières.

vous pouvez bénéficier des prix de mutuelle compétitifs notamment si vous êtes un jeune conducteur. De plus, les franchises de cette compagnie sont dans la moyenne et les offres promotionnelles sont régulières. L’olivier assurance : il s’agit d’un courtier d’assurance aux tarifs assez bas pour tous les profils mais dont les franchises sont relativement élevées. Ses garanties et indemnisations sont classées dans la moyenne.

En somme, les tarifs des assurances auto dépendent de plusieurs paramètres comme le type de véhicule ou le profil du conducteur. Ainsi, n’importe quel assureur peut vous proposer un tarif bas ou élevé en fonction de ses critères.