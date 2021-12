Quel filtre à cigarette choisir 

Pour fumer tout en limitant les risques liés au tabagisme, certains articles sont indispensables. C’est le cas par exemple des filtres à cigarette. Dans le commerce, ces accessoires sont disponibles en différents modèles et le choix se fait en tenant compte d’un certain nombre de paramètres.

Les filtres à cigarette en mousse

Selon votre profil de fumeur, vous pouvez investir dans l’achat des filtres à cigarette en mousse. Se sont les plus répandus dans le monde. Ils sont généralement composés d’acétate de cellulose et représentent une manière efficace d’empêcher l’inhalation de la nicotine et du goudron, deux substances nocives contenues dans la fumée de la cigarette. Parfois, les fabricants ajoutent du charbon sous forme de filtre placé à l’intérieur de certains modèles pour optimiser leur efficacité. Vous pouvez faire un tour sur cette boutique d’accessoires pour fumeur afin de vous procurer des filtres en mousse avec un bon rapport qualité/prix.

De façon générale, un simple coup d’œil sur les filtres à cigarette en mousse après utilisation permet de jauger leur efficacité. En effet, ils présentent un aspect jauni par les dépôts toxiques. Dans les faits, les fumées non filtrées sont 4 fois plus dangereuses. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est recommandé d’utiliser un bon filtre à cigarette.

Sur le marché, vous trouverez différents types de filtres à cigarette en mousse. Le choix se fera essentiellement en fonction de la manière dont vous aimez rouler vos cigarettes. Selon vos envies, vous pouvez choisir des filtres en mousse slim. C’est le choix parfait pour les cigarettes de 6 mm de diamètre au maximum. Si vous en prenez de plus petits diamètres, un filtre à cigarette en mousse ultra slim serait un bon choix. Mais, si vous aimez les roulées classiques de 8 mm de diamètre et plus, optez alors pour un filtre à cigarette en mousse standard.

Les filtres à cigarette réutilisables

Certes, ils sont moins connus que les filtres à cigarette en mousse, mais les filtres à cigarettes réutilisables sont fortement appréciés par les fumeurs qui en ont déjà fait l’expérience. En effet, ces filtres sont conçus pour réduire la quantité de tabac et de nicotine inhalée de plus de 60 %. Ainsi, ils contribuent énormément à la diminution des maladies causées par la fumée. À noter qu’ils produisent également un effet dissuasif très apprécié chez ceux qui cherchent à arrêter de fumer.

Étant des accessoires réutilisables, ces filtres peuvent être utilisés pendant longtemps. Signalons toutefois qu’ils changent souvent de couleur sous l’effet des dépôts des substances nocives au bout de 5 à 10 cigarettes fumées. Pour certains fumeurs, ce changement de couleur du filtre peut agir comme une alerte qui éveille la conscience. Ils chercheront alors des moyens efficaces pour arrêter de fumer ou pour réduire considérablement ses risques pour la santé, tout en limitant son impact environnemental.

Les filtres à cigarette écologiques

Dans un contexte où la préservation de la planète est devenue la lutte de tout le monde, les grandes marques se tournent de plus en plus vers des pratiques écoresponsables. Ces dernières années, on rencontre des nouveautés dans tous les domaines, même dans l’univers des accessoires fumeurs. C’est le cas par exemple des filtres à cigarette écologiques. Dépourvus de chlore, ces filtres sont biodégradables et ne mettent que 28 jours maximum pour se décomposer dans la nature. Pourtant, ils sont tout aussi efficaces que les autres modèles !