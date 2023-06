L’importance de la planification des ressources humaines

L’organisation des horaires de travail et la planification des ressources humaines est un enjeu stratégique pour les sociétés confrontées à la nécessité de gérer les flux d’activités irréguliers et d’optimiser en amont les moyens humains disponibles tout en veillant à respecter la législation du travail.

Les avantages de la planification des moyens humains sont nombreux

Impact économique : la planification des ressources participe à l’augmentation de la productivité en permettant de mieux concilier les besoins et les moyens humains disponibles.

Impact social : la planification des moyens humains participe à fidéliser le personnel. En favorisant une organisation communiquée à l’avance aux employés, elle permet d’une meilleure adéquation entre la vie professionnelle et vie privée.

Impact commercial : la planification des moyens humains contribue à la qualité de service tel que réduction des files d’attentes, respect des délais de livraison… et donc à la performance commerciale.

Impact légal : la planification des moyens humains contribue à mieux respecter les contraintes légales et conventionnelles en vigueur car les décisions sont anticipées.

Une planification des ressources humaines optimale avec les logiciels Manatime

Les solutions de planification des ressources humaines Manatime permettent d’allouer les moyens humains requis à l’accomplissement du travail planifiés en évitant les sureffectifs et les sous-effectifs.

Les entreprises ont la garantie de la parfaite adéquation que ce soit entre les effectifs, les compétences disponibles ou bien encore la charge de tâche planifiée tout en suivant la législation du travail en vigueur (temps de repos…). Manatime vous permet également de mieux répartir les durées de travail et tâches pour garantir l’équité entre les employés.

Avec le logiciel gestion de planning de Manatime, vous pouvez également gérer efficacement vos plannings horaires de temps de travail, les plannings d’absences et aussi les congés de vos collaborateurs. Vous avez les possibilités d’adapter les plannings de travail selon les fluctuations d’activités ou des imprévus.

Les étapes clés pour une planification des ressources humaines efficace

Pour que la planification des ressources humaines soit efficace, vous devez suivre plusieurs étapes clés. Il faut définir les besoins en personnel pour atteindre les objectifs stratégiques de l’entreprise. Cette étape nécessite une analyse approfondie des postes et compétences requises pour chaque fonction.

Vient l’étape de la prévision des effectifs où vous devez prévoir les départs (démissions, retraités…) ainsi que les nouveaux recrutements nécessaires. Pour cela, votre entreprise doit mettre en place une politique d’anticipation à plus ou moins long terme afin d’éviter toute situation imprévue.

Après avoir évalué vos besoins futurs en termes quantitatif et qualitatif, vous pouvez passer à l’étape cruciale du recrutement. Lorsque le besoin se fait sentir, vous devez solliciter divers moyens pour trouver la perle rare : réseaux sociaux professionnels spécialisés dans les différents métiers recherchés, par exemple LinkedIn ; sites d’emploi… Il existe aussi des cabinets spécialisés qui peuvent aider votre entreprise dans cette tâche ardue.

Vous devez prendre soin du personnel déjà présent au sein de votre entreprise. La gestion RH passe aussi par une bonne communication interne avec ses salariés tout au long du cycle employeur (recrutement, fidélisation, épanouissement). Les entretiens annuels permettent notamment aux collaborateurs de donner leur retour sur leur activité passée mais aussi future, tout en évoquant leurs souhaits d’évolution professionnelle.

Dernière étape, celle-ci indispensable : ne pas oublier le suivi régulier, au niveau opérationnel comme stratégique, de vos plans de recrutement et gestion des talents. Vous devez prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Une planification efficace des ressources humaines est un processus complexe qui demande du temps et une certaine expertise. Lorsque cela est bien fait, cela permet à l’entreprise d’avoir un avantage concurrentiel non négligeable face aux autres entreprises similaires dans le même secteur.

Les conséquences d’une absence de planification des ressources humaines dans l’entreprise

Dans une entreprise, l’absence de planification des ressources humaines peut entraîner des conséquences néfastes. Cela peut mener à un manque de personnel qualifié et compétent pour remplir les tâches nécessaires. Les entreprises peuvent aussi éprouver des difficultés à recruter les talents dont elles ont besoin en raison d’une concurrence accrue sur le marché du travail.

Sans une planification efficace des ressources humaines, il est difficile pour les entreprises de répondre rapidement aux changements du marché ou aux problèmes internes qui surgissent. Cela peut conduire à la prise de mauvaises décisions opérationnelles et stratégiques qui affectent négativement la performance globale de l’entreprise.

Lorsqu’il y a un déficit significatif en termes de sujets clés comme le moral bas chez les employés ou une augmentation du taux d’absentéisme, ceux-ci peuvent se produire et sont souvent réduits à leur plus simple expression. De ce fait, cela impacte directement la qualité du service rendu par l’entreprise.

L’absence d’un plan pertinent ne permet pas toujours aux salariés de bénéficier de valeurs fondamentales telles que la reconnaissance et le respect entre collègues ou le développement professionnel continu.

Il est donc indispensable pour toute entreprise souhaitant prospérer dans son secteur et atteindre ses objectifs fixés d’avoir une planification rigoureuse des ressources humaines en place. Celle-ci doit être mise en œuvre avec méthode afin qu’elle soit fiable et le mieux adaptée possible au contexte global de chaque entreprise.