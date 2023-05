Ma nouvelle collection de fonds d’écran gratuits

Comme beaucoup de gens, de temps à autre je suis obligé de changer d’ordinateur portable.

Bon là ce n’est pas un réel problème, je revends l’ancien et j’achète le dernier sorti, pour me faire plaisir.

Mais, là où je coince un peu, à force de changer, c’est au niveau des » fonds d’écran » car souvent je les oublies sur le vieux, sans les avoir sauvegardés, ou encore la taille du nouvel écran n’est plus la même …

Alors, voici « ma » solution personnelle. Elle vaut ce qu’elle vaut et vous en tiendrez compte ou pas, comme vous voulez, mais le côté pratique de la chose me plait assez.

Faire une collection de fonds d’écran.

J’ai toujours eu sur chaque ordinateur une petite ‘provision’ de fonds d’écran pour changer de temps en temps l’image de fond sur mon bureau, le fameux ‘ papier-peint ‘ de Windows comme l’on dit. Mais à force, déjà ça lasse un peu e voir toujours les mêmes, on finit aussi par vouloir changer et surtout en trouver de nouveau qui soient à la bonne taille pour un nouvel écran.

Trouver des fonds d’écran gratuits.

Là aussi c’est une chose assez facile. Il y a des fonds d’écran gratuits par millions sur Internet, du coup le ‘ assez facile ‘ devient ‘ assez compliqué ‘, avec l’embarras du choix la perte de temps, souvent aussi, à se rendre sur des sites qui finalement n’ont pas beaucoup de fonds d’écran récents ou vraiment originaux.

Le temps de trouver un bon site, d’aller ensuite chercher dedans, ça finit souvent par m’énerver … j’ai donc pris l’option de mettre en favoris une et une seule URL : http://www.unesourisetmoi.info, qui me fait arriver directement sur ‘mon’ site préféré.

Et là, puisque surtout je connais bien le site, je trouve tous les fonds d’écran gratuits que je veux. On peut chercher par rubrique ou par thématique, on peut chercher par tailles même aussi, il y a un moteur de recherche intégré et un système de ‘tags’ pour trouver plus rapidement et plus sûrement les images que l’on cherche à télécharger pour mettre sur le bureau de son ordinateur.

Gagner de la place et de la variété.

Une solution qui maintenant avec la rapidité des téléchargements que nous donne le ‘haut débit’ permet d’avoir une collection de fonds d’écran qui n’a plus besoin d’être stockée sur le disque dur de l’ordinateur, surtout comme on le faisait avant, dans un dossier ‘réservé’ avec des dizaines ou parfois centaines d’images !

Maintenant, ma solution est très simple : je télécharge des fonds d’écran gratuits, je les installe sur mon PC, quelques uns, ceux qui me plaisent … aujourd’hui … et quand ils commencent à me lasser, ou dans mon cas précis, si je change de PC ou detaille d’écran, hop, je recommence et je prends une nouvelle compilation de fichiers et d’images qui vont de suite me changer le look de ma machine, et autant de fois que je le veux, sans en conserver des quantités énormes.

L’astuce qui tue !

Et de plus, sur ce site, si vous avez une des versions de Windows, tout est expliqué pour savoir et réussir à installer ces fonds d’écran sur votre ordinateur très facilement, même, pour Windows8, en vidéo, comme ici :

http://youtu.be/2Se81UGjMwU

en direct de Youtube, un petit ‘tutoriel’ pour expliquer et bien montrer comment télécharger des fonds d’écran gratuits.

Alors, pas bonne comme idée ?

Maintenant que vous savez où trouver des fonds d’écran gratuits et de qualité, il est temps de parler du choix. Comment sélectionner le fond d’écran parfait pour votre ordinateur ?

La première chose à prendre en compte est la résolution de votre écran. Si vous avez un écran haute résolution, assurez-vous de choisir un fond d’écran adapté pour éviter toute pixellisation désagréable.

Pensez au type d’image que vous souhaitez afficher. Voulez-vous une photo réaliste ou quelque chose de plus abstrait ? Avez-vous une préférence pour les paysages naturels ou les designs géométriques ? Prenez aussi en compte les couleurs dominantes dans l’image et assurez-vous qu’elles ne sont pas trop agressives pour vos yeux.

Il y a aussi la question du style personnel. Choisissez un fond d’écran qui reflète votre personnalité et vos intérêts. Si vous êtes fan de cinéma, pourquoi ne pas opter pour une image tirée de votre film favori ? Les amateurs de jeux vidéo peuvent aussi trouver leur bonheur avec des images inspirées des univers virtuels.

Une autre astuce consiste à changer régulièrement son fond d’écran afin de renouveler l’apparence visuelle de son ordinateur et ainsi éviter la monotonie. Selon vos goûts, cela peut être tous les jours ou toutes les semaines ! Cela permet non seulement une variété visuelle agréable mais peut aussi stimuler la créativité et apporter une touche de fraîcheur à votre espace de travail.

N’oubliez pas que le fond d’écran est l’une des premières choses que vous voyez lorsque vous allumez votre ordinateur. Optez donc pour un fond d’écran qui vous mettra de bonne humeur et qui vous donnera la motivation nécessaire pour travailler efficacement tout au long de la journée !

En appliquant ces conseils simples mais judicieux, vous êtes désormais prêt à choisir les meilleurs fonds d’écran gratuits pour personnaliser votre ordinateur et en faire une extension visuelle de votre personnalité.

Les tendances actuelles en matière de fonds d’écran

Maintenant que nous avons vu comment trouver et choisir un fond d’écran adapté pour votre ordinateur, intéressons-nous aux tendances actuelles en matière de fonds d’écran.

Les fonds d’écran minimalistes sont très populaires cette année. Ils se caractérisent par des formes simples avec peu de couleurs. Les typographies épurées sont aussi appréciées.

Les fonds d’écran à motifs géométriques connaissent eux aussi une belle progression ces derniers temps. Ces motifs peuvent être sous forme de triangles, cercles, carrés ou autres formes abstraites qui donnent une touche moderne à l’apparence visuelle de l’ordinateur.

Les images inspirées du monde naturel sont toujours très recherchées. Cela inclut les photos de paysages panoramiques mais aussi les dessins représentant des animaux sauvages ou domestiques ainsi que des plantations verdoyantes.

Il faut mentionner la montée en popularité des fonds d’écran animés. Ces fonds ont la capacité non seulement de changer leur image statique toutes les quelques minutes mais peuvent aussi offrir une animation continue qui ajoute un certain dynamisme au bureau.

Il faut signaler qu’il n’y a pas vraiment de règles strictement définies concernant les tendances en matière de fonds d’écran car chacun peut y aller selon ses goûts personnels et son style personnel !

Notez bien : N’hésitez pas à expérimenter pour trouver le fond d’écran qui vous correspond le mieux !

Il y a un choix illimité de fonds d’écran gratuits disponibles sur Internet. Il suffit de savoir où chercher et comment choisir celui qui convient le mieux à vos goûts et besoins.

Avec ces tendances actuelles en tête, vous êtes maintenant prêt à personnaliser l’apparence visuelle de votre ordinateur avec les meilleurs fonds d’écran du moment !