Les aliments et compléments alimentaires bénéfiques pour la presbytie

La presbytie, trouble visuel fréquent chez les personnes âgées de plus de 40 ans, résulte de la diminution de la capacité d’accommodation du cristallin. Ce phénomène naturel du vieillissement peut impacter la qualité de vie, rendant difficile la lecture de près et les activités quotidiennes. Si le port de lunettes est souvent nécessaire pour corriger ce défaut visuel, pensez à bien prévenir ou ralentir l’apparition de troubles visuels tels que la presbytie.

Presbytie : origine et symptômes

Pour une bonne santé oculaire, l’alimentation joue un rôle clé. Les antioxydants contenus dans les légumes et les fruits frais sont importants pour préserver la rétine et le cristallin des dommages oxydatifs causés par les radicaux libres. La vitamine A est aussi essentielle car elle renforce la vision crépusculaire et aide à maintenir une surface cornéenne saine.

Les poissons gras, riches en oméga-3, peuvent aider à améliorer la circulation sanguine dans l’œil et réduire le risque de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Les noix, les grains entiers et les huiles végétales sont aussi des sources d’acides gras oméga-3 bénéfiques pour les yeux.

En plus d’une alimentation variée, certains compléments alimentaires peuvent être utiles pour prendre soin de ses yeux. Par exemple, la lutéine ou encore la zéaxanthine sont deux pigments présents naturellement dans l’œil qui aident à filtrer certains types de lumière pouvant endommager les tissus oculaires sensibles. Des études ont montré qu’en augmentant leur consommation via des compléments alimentaires, on peut prévenir ou réduire la progression de ce type de trouble visuel.

Toutefois, il ne faut pas se limiter simplement aux aliments • bien que ceux-ci soient très importants, surtout si vous avez déjà commencé à ressentir ces symptômes -. D’autres astuces telles que faire des pauses régulières après chaque 20 minutes passées devant un écran, porter des lunettes adaptées, ou encore pratiquer des exercices oculaires peuvent permettre de préserver sa vue à long terme.

Les aliments qui préservent la vue

Pensez à bien noter que certains aliments peuvent avoir l’effet contraire et nuire à la santé oculaire. Les aliments riches en graisses saturées, comme les viandes rouges et les produits laitiers, peuvent augmenter le risque de DMLA. De même, le sucre peut contribuer au développement de maladies liées à l’âge telles que le diabète qui peut causer des problèmes oculaires graves.

Le régime méditerranéen est une alimentation recommandée pour maintenir une bonne santé oculaire car il met l’accent sur les fruits et légumes frais, les grains entiers ainsi que la consommation modérée de poissons gras. Ce régime inclut aussi des antioxydants naturels tels que le resvératrol présent dans le vin rouge ou encore la quercétine présente dans certains fruits.

Pensez à mener une vie saine pour préserver votre vue. Le tabagisme a été lié à un risque accru de cataracte et de DMLA tandis qu’une activité physique régulière réduit le risque d’hypertension artérielle qui peut endommager les vaisseaux sanguins des yeux.

Une alimentation équilibrée riche en antioxydants naturels, en oméga-3 ainsi qu’en vitamines A et C offre non seulement des bienfaits pour notre corps mais aussi pour nos yeux. En combinant cela avec un mode de vie sain comprenant notamment une meilleure hygiène visuelle comme porter des lunettes appropriées et faire des pauses régulières, il est possible de préserver la santé visuelle et de retarder les effets du vieillissement oculaire.

Compléments pour retarder la presbytie

En plus d’une alimentation saine, il existe des compléments alimentaires qui peuvent aider à prévenir ou ralentir la presbytie. Ces compléments contiennent des vitamines et nutriments spécifiques pour maintenir une bonne santé oculaire.

La lutéine et la zéaxanthine sont deux antioxydants naturels qui se trouvent dans l’œil humain. Ils filtrent les rayons de lumière nocifs avant qu’ils n’atteignent la rétine, ce qui peut protéger contre les dommages cellulaires causés par les radicaux libres. Des études ont montré que ces deux nutriments peuvent contribuer à maintenir une vision nette chez les personnes atteintes de DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age).

Les oméga-3 sont aussi bénéfiques pour la vue car ils aident à renforcer la membrane cellulaire de l’œil et améliorent le flux sanguin vers cette zone. Les acides gras EPA et DHA présents dans certains poissons comme le saumon, le maquereau ou encore les sardines sont particulièrement utiles pour cela.

Au-delà de ces éléments, certaines vitamines telles que A, C et E ainsi que du zinc peuvent aussi être intéressantes sous forme de suppléments alimentaires pour préserver une vision optimale en vieillissant.

Il faut consulter un médecin ou un nutritionniste avant toute prise de complément alimentaire afin d’éviter tout risque d’allergie ou d’interaction médicamenteuse éventuelle.

Manger sain pour des yeux en forme

En plus des compléments alimentaires, une alimentation saine et équilibrée peut aider à prévenir la presbytie. Voici quelques conseils pour maintenir une bonne santé oculaire grâce à l’alimentation :

Vous devez consommer suffisamment de fruits et légumes. Ces aliments sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants qui peuvent contribuer à protéger les yeux contre les dommages cellulaires causés par les radicaux libres. Les épinards, le brocoli, les carottes ou encore la patate douce sont particulièrement bénéfiques pour la vue.

Il faut privilégier les aliments riches en vitamine C, comme l’orange ou le kiwi. Cette vitamine aide à renforcer les vaisseaux sanguins dans l’œil.

Il ne faut pas négliger non plus la consommation de protéines maigres, comme le poulet ou encore le poisson. Les acides aminés contenus dans ces aliments sont essentiels pour maintenir une bonne santé oculaire.

Vous devez boire suffisamment d’eau. L’eau aide à hydrater l’ensemble du corps, y compris vos yeux, ce qui permet d’éviter certaines maladies telles que la sécheresse oculaire.

Globalement, si on veut préserver sa vision longtemps en vieillissant, rien n’est miraculeux ni définitif, mais un régime riche en fruits et légumes, en protéines maigres et une bonne hydratation sont un bon départ pour éviter la presbytie et d’autres maladies oculaires liées à l’âge.