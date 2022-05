En moyenne, deux millions de personnes souffrent de la grippe en France entre la fin de l’automne et l’hiver. Même si certaines personnes peuvent s’en remettre en quelques jours, cette pathologie peut malheureusement être fatale pour une minorité. Dès lors, vous devez connaître quelques astuces pour prévenir la grippe de façon naturelle. On vous dit tout.

Prévenir la grippe en adoptant certains gestes barrières

Dans votre quotidien, certains gestes peuvent augmenter vos chances d’avoir la grippe. Dans ce cas, la seule façon de l’éviter sera d’adopter des mesures « barrières ». Vous devez régulièrement vous laver les mains à l’eau et au savon. À défaut de le faire, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique qui débarrassera vos mains de tout agent pathogène.

En effet, les agents pathogènes à la base de la grippe peuvent être transmis au toucher. Pour éliminer au maximum les risques, il va vous falloir porter une attention particulière sur les objets dont vous partagez l’usage. C’est le cas par exemple des poignées de porte, des robinets, des sièges, etc. Avant d’y poser vos mains, pensez à les désinfecter.

De même, pendant vos déplacements en automne ou en hiver, il sera nécessaire de porter un masque pour vous protéger. Ce sont des gestes du quotidien pouvant vous aider à prévenir la grippe.

Renforcer son système immunitaire pour prévenir la grippe

Il est démontré que les personnes dont le système immunitaire est faible sont plus enclines à souffrir de la grippe. De ce fait, vous devez chercher à renforcer la défense de votre organisme. Pour cela, vous pouvez opter pour divers moyens naturels.

Vous pouvez pratiquer une activité sportive de votre choix. En effet, le sport est utile pour vous débarrasser du stress. Ce dernier est réputé pour fragiliser le système immunitaire. Il n’est pas nécessaire de viser des performances athlétiques. Le plus important est de pratiquer une activité qui vous convient à votre rythme.

Une autre astuce de renforcement du système immunitaire consiste à bien dormir. Il est essentiel d’avoir un sommeil de qualité au risque de fragiliser votre organisme contre les agressions externes. Dans la mesure du possible, optez également pour une bonne hydratation en buvant de petites quantités d’eau régulièrement.

Pour finir, vous aurez besoin d’adopter une alimentation saine et équilibrée. Les effets de la vitamine C et D sont démontrés dans un processus de prévention de la grippe. Vous devez adapter votre alimentation de sorte à optimiser l’apport de ces vitamines.

Pour cela, privilégiez des fruits comme les kiwis, les carottes, l’avocat, etc. La consommation des poissons gras est aussi recommandée pour prévenir la grippe.

Utiliser l’huile essentielle de Ravintsara

Dans votre démarche de prévention, vous pouvez vous en remettre à l’aromathérapie. Ici, vous pouvez utiliser des huiles essentielles réputées pour leurs effets antiviraux. C’est le cas de l’huile essentielle de Ravintsara.

Cette dernière est à utiliser pendant la période de l’épidémie. Il suffit de passer cette huile le long de votre colonne vertébrale. Lorsque les principes actifs se diffusent dans votre organisme, ils boostent votre défense immunitaire, ce qui vous protège contre la grippe.

Par ailleurs, si vous vivez avec une personne déjà atteinte de la grippe, l’usage de cette huile sera également efficace. Ici, vous devez procéder à une diffusion atmosphérique. Mais avant, assurez-vous d’ajouter de l’huile essentielle de citron et celle de l’eucalyptus.

L’huile essentielle de Ravintsara peut être aussi utilisée en inhalation sèche. Cela permet de dégager les voies respiratoires.

D’autres moyens naturels de prévention

En dehors des mesures précédemment citées, vous pouvez également prévenir la grippe grâce à d’autres astuces. Vous pouvez consommer de l’ail. Ce dernier est efficace pour prévenir les maladies respiratoires. Par conséquent, vous pouvez en consommer 4 ou 5 gousses par jour.

Une autre astuce est d’utiliser l’ail pour faire une teinture mère à consommer 3 fois par jour (2 à 4 ml par prise). Par ailleurs, un extrait de pépin de pamplemousse peut également vous servir à prévenir des maladies hivernales comme la grippe. Son efficacité se traduit par sa forte teneur en antioxydant.

De même, vous avez la possibilité de vous tourner vers des plantes comme l’échinacée. En effet, vous pouvez en faire un breuvage médicamenteux. Les parties à utiliser sont généralement la tige, la fleur ou les racines.

Il est également possible de consommer de la propolis pour prévenir la grippe. Il s’agit d’un produit fabriqué par les abeilles pendant leur butinage. Sa composition en phénols et en antioxydant lui permet de lutter contre la prolifération des germes de la grippe.