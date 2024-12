Qu’y a-t-il dans l’e-liquide pour cigarette électronique ?

Les cigarettes électroniques produisent une vapeur aromatisée en chauffant une substance qui se transforme en aérosol. Cette substance est l’e-liquide, un mélange de plusieurs ingrédients. Voyons quels sont-ils et s’ils sont risqués pour la santé.

La composition des e-liquides

Les produits de vapotage comportent différents ingrédients. La principale est une base, généralement composée de propylène glycol et de glycérine végétale avec un ratio variable. C’est pour cette raison que l’on voit sur les étiquettes et fiches des e-liquides la mention d’un ratio PG/VG, qui est la part de propylène glycol et de glycérine végétale.

Le ratio PG/VG varie selon les préférences des vapoteurs et des vapoteuses. Un ratio de 50/50 PG/VG offre un bon équilibre entre hit et production de vapeur, tandis qu’un ratio élevé en VG (comme du 70/30 ou du 80/20) favorise la production de vapeur. Inversement, un ratio élevé en PG accentue la sensation en gorge qui est appelée hit. Pour arrêter de fumer grâce à la vape, il est conseillé aux débutant(e)s d’opter pour du e-liquide plutôt équilibré en PG/VG ou plus riche en PG.

Le goût des e-liquides provient des arômes. Ceux-ci peuvent être naturels ou artificiels et sont ajoutés pour offrir une variété de goûts allant des fruits, des desserts, des boissons, au goût de tabac, qui est appelé classic dans l’univers de la cigarette électronique. Le choix de la saveur dépend des préférences personnelles.

Le cas des e-liquides bio

Avec l’augmentation de la demande pour des produits plus naturels et respectueux de l’environnement, les e-liquides bio ont gagné en popularité dans le monde de la vape. Ces e-liquides bio ont la particularité d’être fabriqués à partir d’ingrédients issus de l’agriculture biologique, tout leur qualification de bio, bien que la nicotine ne puisse pas être biologique.

Les e-liquides au sel de nicotine

Les e-liquides au sel de nicotine sont une innovation relativement récente dans le monde du vapotage. Contrairement à la nicotine traditionnelle utilisée dans la plupart des e-liquides, les sels de nicotine sont une forme de nicotine moins irritante. Ils permettent une absorption plus rapide de la nicotine dans le corps, offrant ainsi une satisfaction nicotinique rapide, à la façon des cigarettes au tabac.

Les dangers des e-liquides

Bien que les e-liquides que l’on trouve sur le marché français soient étroitement contrôlés, ils sont susceptibles d’émettre des particules fines et des substances chimiques pouvant affecter les poumons et donc être dangereux pour la santé. Bien que bien moins dangereuse que le tabac, la vape n’est pas sans risque pour la santé. Elle peut aider les fumeurs et fumeuses à faire leur sevrage tabagique, mais ne doit pas être poursuivie sur le long terme.

L’objectif de la cigarette électronique est d’arrêter la cigarette au tabac, mais il convient de stopper son utilisation dès que la dépendance à la nicotine et la dépendance psychologique ont été combattues avec succès. Si besoin, le recours à l’aide de spécialistes de la santé aidera celles et ceux qui ont du mal à arrêter de vapoter.