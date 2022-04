Comment soigner l’hypertension naturellement ?

Les personnes souffrantes de l’hypertension artérielle présentent généralement une augmentation anormale de leurs tensions artérielles. Ce trouble pathologique affecte un adulte sur trois dans toute la France. Sachant que cette maladie est souvent l’une des causes des cas d’AVC enregistrés, il importe de trouver des solutions pour le traiter régulièrement. Pour un traitement plus efficace, en plus des médicaments, vous pouvez associer à des méthodes naturelles.

Adopter une routine sportive

Pratiquer une activité physique régulière présente plusieurs avantages pour l’organisme humain. Améliorant le rythme cardiaque, il est donc très recommandé aux personnes souffrantes de l’hypertension artérielle. Avec le sport, la fonction cardiaque est régulée, favorisant par la même occasion celle de la pression artérielle. Par ailleurs, il contribue à la perte de poids. L’obésité et le surpoids étant des facteurs aggravant la maladie, brûler des graisses se révèle de ce fait bénéfique pour la santé. N’hésitez donc pas à augmenter vos dépenses énergétiques pour lutter contre l’hypertension artérielle.

Penser à bien dormir durant la nuit

Pour remédier efficacement à l’hypertension artérielle, il est essentiel d’avoir de bonnes nuits de sommeil. Autrement dit, vous devez passer de longues nuits de sommeil dans les meilleures conditions. L’idéal est de dormir au moins huit heures par nuit afin de permettre à votre organisme de se régénérer. Lorsque vous avez du mal à trouver le sommeil, vous pouvez essayer des techniques de relaxation comme la lecture, la méditation ou le yoga.

De plus, il est préférable d’opter pour des repas légers le soir et d’éviter de rester devant un écran une heure avant de vous coucher. De cette façon, votre organisme peut réguler sa tension naturelle de manière naturelle et très efficace.

Manger sainement et convenablement

L’alimentation joue un rôle essentiel dans l’augmentation de la pression artérielle chez un individu. Par exemple, un régime alimentaire trop riche en graisses trans et e graisses saturées peut aggraver votre situation. Il en est de même pour la consommation de sucre, de sel et de mauvaises graisses. L’abus en ces différents aliments entraîne une accumulation du mauvais cholestérol dans les artères et la hausse de la pression artérielle.

Ainsi, pour éviter de faire face à une complication de l’hypertension artérielle, il est important de faire attention à son alimentation. Premièrement, privilégiez les repas riches en acides gras essentiels comme les oméga 3. Pensez aussi à augmenter votre consommation en légumes et en fruit. Prenez également soin d’alterner entre sources de protéines végétales et animales.

En outre, vous pouvez hausser votre apport en potassium qui fait partie des rares minéraux à réguler la tension artérielle. Il se trouve généralement dans les légumes verts, les oléagineux et les fruits comme l’agrume et la banane.

En plus d’équilibrer votre régime, manger modérément pour limiter l’accumulation de graisses. Avec de bonnes habitudes, vous verrez très rapidement les effets positifs sur votre tension artérielle.

Utiliser des plantes

Le stress et l’anxiété sont les principales causes de l’hypertension artérielle. Prendre des mesures pour réduire le stress chronique est une démarche simple et très efficace pour soigner l’hypertension artérielle. De ce fait, vous devrez utiliser des plantes non-diurétique et des anti-stress comme la mélisse, la camomille allemande, l’avoine sauvage, le tilleul, l’agripaume, le mille-pertuis et la scutellaire américaine.

D’ailleurs, des feuilles telles que le tilleul sont utilisées pour concocter de nombreux mélanges contre l’hypertension. Néanmoins, vous devez faire attention à l’usage des plantes adaptogènes comme le ginseng de Corée ou la rhodiola qui font l’objet d’une contre-indication pour ceux qui souffrent d’hypertension artérielle.

L’ail est sans aucun doute le meilleur moyen de renforcer sa santé cardiovasculaire. En effet, il s’agit d’un hypotenseur, très prisé dont les effets sont reconnus dans plusieurs méta-analyses. De plus, cette plante est à la fois un antithrombotique, un anti hyperlipedimique et un anti thermogénique très puissant. Ainsi, pour abaisser de manière durable votre tension artérielle, l’ail est l’élément le plus conseillé. Par ailleurs, de nombreuses autres plantes s’avèrent tout aussi efficaces pour réduire l’hypertension artérielle. Avant de consommer une plante, il convient de prendre l’avis d’un médecin.