Pourquoi le miel est-il si bon pour la santé ?

Pour préserver sa santé, rien de tel que de manger des éléments naturels au quotidien. Le miel est justement l’un des produits tenant une bonne position sur la liste des aliments bons pour la santé. Cela tombe bien car le miel peut être utilisé de plusieurs manières au quotidien.

Un produit naturel

Si le miel est si bon pour la santé, c’est sans nul doute parce qu’il s’agit d’un produit 100% naturel. Certes, peu (voire aucun) apiculteurs utilisent des ruches naturelles, beaucoup ont aussi recours au nourrissement des abeilles, et la plupart des champs où les abeilles butinent contiennent un certain taux de pesticide. Mais le miel reste 100% naturel car il est secrété par les abeilles, et qu’il n’a besoin d’aucun produit chimique conservateur, releveur de goût ou autre, pour être délicieux et durable.

Les vertus du miel pour la santé sont multiples. En voici justement quelques-unes.

Élément réparateur des dommages causés par le tabac

Comme la cire d’abeille, un autre produit de la ruche, le miel est réputé pour avoir de nombreuses vertus, mais peu de gens savent qu’il permet également de restaurer les ravages causés par la cigarette. Des chercheurs malaisiens prouvent par exemple selon leur étude que le miel pourrait permettre au fumeur de réduire leur risque d’accident cardiovasculaire.

Après divers tests faits sur des volontaires humains, cette théorie s’avère être prouvée. En consommant régulièrement du miel, les effets se font sentir jusqu’au sang. Un meilleur taux d’antioxydants peut être remarqué. De ce fait, le vieillissement des cellules cardiaques accéléré par les nicotines est freiné par le miel. Il est donc conseillé au fumeur actif et passif de prendre l’habitude de consommer du miel pour diminuer les risques.

Cependant, cela ne changera jamais le fait que la meilleure solution pour être en bonne santé reste d’arrêter de fumer et d’essayer de garder un mode de vie sain.

Le miel ou le sucre

Le miel n’est pas à proprement parler du sucre. La différence est que le miel est un produit naturel secrété par des abeilles, et que le sucre est une production humaine à partir de la canne à sucre ou de la betterave sucrière. A savoir que plusieurs experts en nutrition conseillent l’utilisation du miel en substitution au sucre.

Question calorie, l’apport est plus ou moins le même. La grande différence vient du fait que le miel présente un indice glycémique plus faible que le sucre. C’est-à-dire que le sucre fait rapidement monter le taux de glycémie dans le sang. Le fait de prendre du miel au lieu du sucre surtout le matin nous évite de ce fait d’entrer dans un état d’hyper vigilance. Cet état réduit fortement les capacités d’un individu à observer et à analyser les choses. On peut alors conclure que le corps gère plus facilement le miel que le sucre.

Bon pour la digestion

Des études ont récemment prouvé que malgré la richesse du miel en minéraux, en protéine et en vitamine, il contient également une substance appelée oligosaccharide. Ce sont des prébiotiques, notamment des saccharides et des trisaccharides qui contribuent au bon maintien de la flore intestinale.

Le miel, un antioxydant et un anti-inflammatoire efficace

Un des bienfaits du miel est aussi sa grande propriété à protéger le cœur en ralentissant le processus d’oxydation du mauvais cholestérol. C’est pour cela que nous pouvons le qualifier d’antioxydant par excellence. À part cela, il est également réputé pour être un bon anti-hypertension, mais également un anti-inflammatoire naturel.

Le miel, un allié pour renforcer le système immunitaire

En plus d’être un antioxydant et un anti-inflammatoire efficaces, le miel est aussi un allié puissant pour renforcer notre système immunitaire. Grâce à sa richesse en nutriments essentiels tels que les vitamines B, C et D, ainsi que les minéraux comme le fer et le calcium, il aide à augmenter la production de globules blancs dans notre corps qui sont responsables de combattre les infections.

Le miel contient également des propriétés antibactériennes naturelles qui peuvent aider à lutter contre les bactéries nocives présentes dans notre corps. Des études ont montré que certains types de miel, appelés « manuka », peuvent même tuer des souches résistantes aux antibiotiques, telles que MRSA (Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline).

En période hivernale, où nos défenses immunitaires sont souvent mises à rude épreuve par des virus tels que celui de la grippe ou du rhume, consommer régulièrement du miel peut constituer une solution naturelle pour prévenir ces infections tout en bénéficiant de ses nombreux autres bienfaits sur la santé.

Les différentes variétés de miel et leurs bienfaits spécifiques

Il existe une grande variété de miels, chacun ayant des propriétés et des bienfaits spécifiques pour la santé. Les abeilles butinent les fleurs de différentes plantations comme le thym, l’eucalyptus ou encore le sapin, produisant ainsi différents types de miel.

Le miel d’acacia, par exemple, est très doux en saveur et riche en fructose, ce qui le rend idéal pour les personnes souffrant d’intolérance au glucose. Il a aussi un effet apaisant sur notre système nerveux.

Le miel de thym, quant à lui, contient des antioxydants naturels qui renforcent notre système immunitaire. Grâce à ses propriétés antibactériennes et antifongiques puissantes, il peut aider à soulager les symptômes du rhume et de la toux.

Le miel de manuka, originaire de Nouvelle-Zélande et d’Australie, est réputé pour sa forte concentration en composés phénoliques tels que le méthylglyoxal (MGO), ce qui lui confère des propriétés antimicrobiennes exceptionnelles. Cela explique pourquoi vous devez connaître ses avantages pour la santé.