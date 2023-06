Les bases pour structurer son look en fonction de sa forme de corps

Dans le vaste univers de la mode et du style vestimentaire, il faut connaître les astuces pour mettre en valeur son corps et se sentir à l’aise en toutes circonstances. La clé réside dans la compréhension des différentes formules qui permettent d’adapter son look à sa morphologie. En maîtrisant les principaux concepts, il devient plus facile de créer une garde-robe harmonieuse et de choisir les vêtements qui sublimeront sa silhouette. Découvrons ensemble quelques conseils essentiels pour structurer son apparence en fonction de sa forme corporelle, afin de se sentir bien dans sa peau et d’affirmer sa personnalité avec assurance.

Morphologie : trouver les vêtements qui vous vont

Comprendre sa morphologie est le premier pas pour réussir à structurer son look en fonction de sa forme de corps. Effectivement, il existe plusieurs types de morphologies : la morphologie en A, la morphologie en V, la morphologie en O et la morphologie en H.

Si vous avez une silhouette en A (épaules plus étroites que les hanches), l’idée est d’attirer l’attention sur le haut du corps et d’éviter de mettre l’accent sur les hanches. Pour cela, choisissez des hauts amples ou avec des détails au niveau des épaules comme des épaulettes. Côté bas, misez sur les jupes fluidifiées ou droites pour réduire la largeur apparente de vos hanches.

En revanche, si vous avez une silhouette en V (épaules plus larges que les hanches), privilégiez les vêtements qui mettent votre bassin et vos jambes en avant puisque ces derniers sont plus fins comparativement aux autres parties du corps. Les pantalons larges sont donc recommandés avec un petit top ajusté au col rond qui adoucira votre carrure masculine.

Les personnes ayant une silhouette ronde doivent opter pour des tenues confortables dans lesquelles elles se sentent bien tout autant qu’à l’aise. Privilégiez aussi pour cette forme corporelle-là toutes les ceintures simples qui permettront de cintrer légèrement mais sans trop serrer afin d’affiner la taille.

La régularité graphique conviendra mieux aux silhouettes droites où chaque ligne a sa signification propre : lignes horizontales amplifiant le volume, lignes verticales prolongeant soit-disant visuellement chacune des jambes.

Comprendre sa morphologie est donc un élément clé pour réussir à structurer son look en fonction de sa forme de corps. Mais il ne suffit pas seulement de choisir les vêtements adaptés, jouer avec les coupes et les motifs ainsi qu’accessoiriser pour mettre en valeur la silhouette sont aussi des étapes importantes.

Bien s’habiller : adapter les vêtements à sa silhouette

Effectivement, les coupes et motifs des vêtements peuvent jouer un rôle crucial dans la mise en valeur de votre corps. Les rayures horizontales, par exemple, ont tendance à élargir visuellement le corps tandis que les rayures verticales allongent la silhouette. Il faut donc équilibrer sa forme corporelle. Au contraire, pour ceux ayant une silhouette ronde ou droite, vous pouvez oser des motifs colorés et audacieux pour donner plus de volume où il faut.

Les accessoires sont aussi importants dans l’élaboration de votre look adapté à votre forme de corps. Pour ceux ayant une silhouette en V, optez pour des foulards ou colliers longs afin d’allonger visuellement le buste. Pour ceux ayant une silhouette ronde ou H, jouez sur les boucles d’oreilles pendantes ou bracelets largement ornés pour attirer l’attention sur vos poignets fins.

Ces règles ne doivent pas être appliquées sans discernement car chaque personne possède sa propre personnalité ainsi qu’un style vestimentaire bien défini qui est souvent cyclique. C’est pourquoi certain(e)s auront besoin parfois plus souvent que d’autres de faire un tri régulier dans leur garde-robe et ainsi se renouveler au gré des nouvelles tendances.

Choisir des vêtements adaptés à sa forme de corps est une étape importante pour réussir son look mais il n’y a pas de règle absolue. Il faut avant tout savoir écouter ses envies et être en harmonie avec soi-même et sa morphologie.

Astuces mode : coupes et motifs pour sublimer son corps

Vous devez choisir les bonnes matières pour mettre en valeur votre silhouette. Les matières fluides et légères conviennent mieux aux morphologies rondes, tandis que celles plus rigides sont idéales pour les corps amples. De même, il est recommandé d’opter pour des vêtements ajustés à la taille si l’on souhaite souligner ses courbes.

Les coupes asymétriques apportent une touche de modernité tout en donnant du mouvement et du volume à votre tenue. Vous pouvez aussi opter pour des imprimés discrets comme le léopard ou le python qui sont très tendance cette année, mais attention cependant à ne pas en abuser !

Pour éviter toute faute de goût, il faut avant tout considérer son propre confort personnel ainsi que son âge afin d’avoir un style cohérent avec celui-ci sans tomber dans l’exagération ou la vulgarité.

N’oubliez jamais qu’il vous revient de décider ce qui vous va le mieux : est-ce que cela met en valeur vos atouts physiques ? Vous sentez-vous bien dedans ? Si oui, alors foncez ! Chacun a sa personnalité unique qui se reflète dans son apparence extérieure.

Jouer avec les coupes et les motifs peut être amusant et permettre une véritable mise en valeur physique, mais cela doit toujours passer après votre propre épanouissement intérieur.

Accessoiriser pour valoriser sa silhouette

Les accessoires sont aussi essentiels pour mettre en valeur sa silhouette. Les ceintures, par exemple, permettent de cintrer la taille et d’accentuer les courbes féminines. Pensez à bien choisir une ceinture qui corresponde à votre morphologie : les femmes rondes préféreront des modèles plus larges tandis que celles plus fines opteront pour des modèles plus fins.

Les bijoux peuvent aussi apporter un véritable plus à votre tenue en fonction de votre forme corporelle. Les colliers ras-du-cou, par exemple, conviennent mieux aux personnes ayant un cou fin, alors que les boucles d’oreilles pendantes ajoutent du volume au visage et sont idéales pour équilibrer les formes carrées ou anguleuses.

Il faut cependant faire attention à ne pas tomber dans l’excès lorsqu’on choisit ses accessoires. Trop de bijoux peuvent alourdir une tenue, tandis qu’une seule pièce bien choisie peut suffire à elle seule.