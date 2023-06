Passer l’hiver au Canada : Que faire ?

Pays de l’Amérique du Nord, le Canada est apprécié des touristes par la magie de la neige, avec une température oscillant autour de 6 degrés. Bien que l’hiver au Canada soit rigoureux, le charme et la blancheur de la glace sont un véritable régal pour s’inviter à de multiples activités. En voyageant à destination du Québec et de Montréal, il faut marquer un séjour par une balade en motoneige ou avec chiens de traîneau. Le pays vous réserve également plusieurs festivals annuels à ne pas manquer, tels que le Carnaval du Québec ou le Red Bull Crashed Ice.

Découvrir les merveilles du Québec en partant du parking à Roissy

Entre sports d’hiver, balades et exploration culturelle, un lot d’activités amusant vous attend au Québec, en quittant le parking Roissy pas cher. Surnommé la Belle Province, le Québec vous réserve un hiver féérique lors du Carnaval d’hiver, un événement similaire au Carnaval de Rio, mais dans une version tout en blanc. Les amoureux de la neige s’y donnent rendez-vous à chaque février de l’année pour participer à diverses manifestations sportives, des défilés ainsi que des expositions qui se passent en toute convivialité. Le printemps n’est pas la seule période propice pour effectuer des explorations culturelles. Vous pouvez tout à fait faire des tours de musées pendant l’hiver, notamment au Musée national des Beaux-arts. Contemplez-y plus de 37 000 œuvres d’art dédiées au Parc des Champs-de-Bataille. Marquez votre passage au Québec en vous offrant une petite balade à chiens de traîneau au cœur du Parc national de la Maurice. Accompagné d’un guide, vous apprécierez quelques séances de glissade sur traîneau avec 6 chiens à la conduite.

Passer l’hiver à Montréal, à plus de 5 510 km du parking à Roissy

Situé à une distance de 5 512 km du parking Roissy , Montréal est une ville de prédilection pour enrichir votre séjour avec des activités sportives d’hiver. Pour vous initier au patinage ou pour admirer des gens talentueux glisser sur des pistes, faites un tour à la Patinoire des Quais du Vieux-Port. Vous pouvez y apprécier une vue le temps d’un soir, grâce aux éclairages sur les édifices historiques de la vieille ville. Aventurez-vous au ski de fond en profitant des 80 ha du Parc Maisonneuve. Situé à proximité immédiate du Stade olympique et du Jardin botanique, ce site convie également à une balade à raquettes ou à une glissade à la luge. Site favori des amoureux de hockey sur glace et de patinage, le Parc Lafontaine est une seconde option pour effectuer du ski de fond et de la luge.

Profiter des sports d’hiver dans les stations de ski de Banff et de Whistler

Si vous êtes un véritable amateur de sports d’hiver, il est impératif que vous découvriez les stations de ski renommées de Banff et de Whistler. Située dans la province d’Alberta, Banff possède trois domaines skiables qui s’étendent sur 8 000 acres. Les pisteurs y font du bon travail en travaillant sans relâche pour maintenir les pistes selon une qualité optimale.

Avec plus de 200 pistes skiables disponibles, Whistler est certainement l’une des destinations favorites des skieurs professionnels et amateurs. Vous pouvez y trouver toutes sortes d’activités hivernales comme le snowboard ou encore le ski alpin, mais aussi des sentiers pour les motoneiges avec près de 160 km à explorer ! Pour profiter davantage du paysage montagneux pittoresque, prenez place à bord de l’un des circuits offerts par la station où vous survolerez l’ensemble des montagnes pour avoir un panorama exceptionnel.

Passer vos vacances d’hiver au Canada sera une expérience inoubliable grâce aux différentes activités disponibles dans plusieurs régions du pays. De Montréal aux stations de ski populaires telles que Banff et Whistler, vous n’aurez jamais assez de la variété des choses à faire pendant votre séjour hivernal au Canada.

S’immerger dans la culture hivernale canadienne en participant au Carnaval de Québec et aux festivals de lumières de Toronto

En plus des activités hivernales traditionnelles, il existe d’autres moyens de s’immerger dans la culture hivernale canadienne. Le Carnaval de Québec est un événement incontournable qui se déroule chaque année à la fin de janvier et début de février. Pendant 17 jours, les rues de Québec sont animées par des défilés colorés, des sculptures sur neige et une variété d’autres activités amusantes telles que le fameux concours de canots sur glace.

Un autre événement fascinant pour célébrer l’hiver au Canada est le festival annuel des lumières de Toronto appelé « Cavalcade of Lights ». C’est un spectacle incroyable où vous pouvez admirer les couleurs éblouissantes affichées dans tout le centre-ville ainsi que différents spectacles musicaux en plein air. Il y a aussi une patinoire située directement devant l’Hôtel de Ville qui offre aux visiteurs une expérience magique.

Ces deux grands festivals ne sont pas les seuls endroits où vous pouvez profiter du charme hivernal du pays. En effet, presque toutes les villes ont leur propre festival hivernal avec plusieurs animations comme les feux d’artifice ou encore la danse autour du feu !

Passer vos vacances d’hiver au Canada peut être aussi intéressant qu’inoubliable si vous êtes prêt à sortir et à essayer quelque chose de nouveau. Que ce soit pour skier ou vivre une expérience culturelle unique lors des festivals hivernaux tels que le Carnaval de Québec ou le festival Cavalcade of Lights, le Canada regorge de trésors hivernaux à découvrir.