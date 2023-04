La princesse Charlène de Monaco brillait de mille feux au gala de la Croix Rouge Monegasque

Pour son dîner gala, La Croix Rouge monégasque a encore une fois vu grand. Les personnalités présentes à cet 66ème anniversaire de ce dîner gala ont rivalisé en beauté. Parmi les prestigieux convives à cette soirée très huppée, le couple princier, AlbertII et sa femme Charlène de Monaco. Cette dernière est apparue dans une sublime robe longue Dior bleu marine. Zoom sur cette apparition.

Charlène de Monaco, un look très glamour et chic sur le tapis rouge rouge de la Croix Rouge Monégasque

Le couple princier, très engagé, ne manquent d’apporter son aide aux personnes défavorisées lors des soirées caritatives. Lors du dîner gala de la Croix Rouge monégasque qui également accueilli le Duc et la Duchesse de Castro, Charles et Camilla de Bourbon-Deux-Sicile, Charlène de Monaco portait une robe soirée bleu marine. Le vêtement en soie, moulant et signée Dior convenait à l’événement. Même si ces apparitions sont de plus en plus rares, la princesse Charlène de Monaco nous montre qu’elle suit à la lettre l’évolution de la mode pour éviter le faux fashion pas qui serait une catastrophe pour une personne de son rang.

Pour accessoiriser sa tenue de prestige, la femme d’AlbertII de Monaco avait chaussé des stilletos argentés. Des diamants aux poignets, aux oreilles et dans les cheveux démontre l’aisance et le bonheur dans laquelle baigne l’ancienne championne de natation. Quant au maquillage, inutile de préciser que la sobriété est de mise. elle applique un rouge à lèvres nude légèrement glossy. Canon!

Notons q’un événement heureux se prépare du coté de Monaco. La princesse Charlène de Monaco atteint un enfant dont le sexe est inconnu.Pour l’instant nous adressons nos félicitations au couple princier monégasque.