Alicia Keys : égérie de Dahlia Divin de Givenchy

Porté par un jasmin sensuel, floral et boisé, Dahlia Divin est le tout nouveau parfum de Givenchy. Ce nouveau produit de la marque française sera disponible dès le 13 août prochain. Pour la promotion de cette nouvelle senteur, Givenchy a une fois encore mis les bouchées doubles en choisissant la chanteuse américaine Alicia Keys. Et pour répondre à cette marque de confiance, la star est apparue dans le prestigieux Théâtre de la Gaîté de Paris habillée d’une magnifique robe du soir. La nouvelle égérie de Givenchy était tout simplement divine à l’image du nouveau parfum dont elle est l’une des portes flambeaux.

Alicia apparait somptueuse dans une robe dessinée par Riccardo Tisci

Lorsqu’elle fait son entrée dans le célèbre Théâtre de la Gaîté de Paris, Alicia Keys fait l’objet de toutes les attentions. Et pour cause, la nouvelle égérie de Givenchy pour son nouveau parfum Dahlia Divin apparaît dans une robe bustier ornée de fils d’or très spectaculaire. Cette magnifique tenue signée Riccardo Tisci est un véritable bijou. On comprend dès lors pourquoi, il a fallu près de 500 heures soit environ 21 jours. Et le résultat est plus que parfait dans la mesure où la chanteuse américaine est sublime dans le visuel du nouveau parfum Dahlia Divin présenté lors de la cérémonie de Paris.

Par ailleurs, il est bon de souligner que la musique du spot télé de ce nouveau parfum Givenchy Dahlia Divin a été composée par Alicia Keys qui est en pleine préparation de son nouvel opus qu’elle considère comme étant le meilleur de sa carrière. Cet album selon les informations fournies par l’artiste sera dévoilé dans les semaines à venir. Voici ce que dit la nouvelle égérie de Givenchy : « C’est un parfum pour les déesses », annonça-t-elle d’emblée. « J’en suis une et vous aussi », déclara-t-elle aux femmes de l’assemblée, journalistes pour la plupart. « C’est un parfum qui invite les femmes à briser les limites pour trouver celle, incroyable, qu’elles sont profondément. »

La chanteuse partage ses impressions sur le parfum Dahlia Divin

Alicia Keys a aussi partagé ses impressions sur le parfum Dahlia Divin lors de cette soirée. Selon elle, ce parfum est un véritable hommage à toutes les femmes du monde entier et leur rappelle qu’elles sont des déesses. Elle affirme que c’est une ode à la beauté intérieure qui émane naturellement de chaque femme.

La chanteuse américaine a été sincèrement touchée d’avoir été choisie pour représenter le nouveau produit phare de Givenchy. Pour Alicia Keys, ‘cette marque représente l’élégance et la sophistication’. Elle s’est sentie honorée d’être associée à cette image prestigieuse en tant qu’égérie de Dahlia Divin.

Pour finir en beauté, Alicia Keys nous a confié avoir été séduite par les notes florales du parfum qui évoquent la royauté et l’éclat doré du soleil dans toute sa splendeur. Selon elle, ces notes lui ont inspiré ‘un sentiment unique de force et d’assurance’, tout comme celui ressenti lorsque nous portons une belle robe qui met notre féminité en valeur.

Découvrez les coulisses du shooting de la campagne publicitaire avec Alicia Keys

La campagne publicitaire de Givenchy pour Dahlia Divin met en scène Alicia Keys dans une robe dorée dessinée par Riccardo Tisci. Le shooting s’est déroulé sous l’objectif du photographe Tim Walker, connu pour son style surréaliste et poétique.

Dans les coulisses du tournage, on peut apercevoir la chanteuse américaine se préparer avec soin avant chaque prise. Elle est habillée d’un peignoir blanc et coiffée de boucles naturelles qui lui donnent un air angélique. On remarque aussi toute l’équipe technique présente sur le plateau : maquilleurs, coiffeurs, stylistes et assistants.

Le choix des accessoires n’a pas été pris à la légère non plus : Alicia porte des boucles d’oreilles dorées assorties à sa robe ainsi qu’une bague étincelante au doigt. Selon elle, ces bijoux reflètent parfaitement l’esprit de Dahlia Divin : ils sont élégants sans être trop ostentatoires.

Alicia Keys se montre très professionnelle pendant les prises de vue tout en restant très détendue entre chaque séquence. La vidéo nous permet aussi d’avoir un aperçu des différents décors utilisés lors de ce shooting photo : un lit somptueux entouré de fleurs blanches ou encore une pièce aux murs marbreux offrant une lumière douce et tamisée.

Cette campagne publicitaire est un véritable hommage à la beauté féminine célébrée par le nouveau parfum Dahlia Divin de Givenchy. Alicia Keys incarne parfaitement l’esprit de cette fragrance : une femme forte, élégante et sûre d’elle qui rayonne par sa beauté intérieure.