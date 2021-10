Comment enlever de la peinture sur un vêtement ?

Avoir de la peinture sur ses vêtements est un embêtement courant et commun. Certaines personnes sont plus embêtées que d’autres. Seulement, enlever ces tâches de peinture est une obligation. Que ce soit de la peinture à l’heure ou à l’eau, il est toujours possible de les enlever. Voici quelques astuces qui vous aideront au quotidien.

Une tâche de peinture à l’eau

Rassurez-vous, car si vos vêtements sont en proie aux tâches dues à de la peinture à l’eau, alors il y a encore de l’espoir. D’ailleurs, ces astuces vous serviront pour la peinture à l’eau, acrylique ou encore la gouache. Déjà, dites-vous que ce type de peinture est facile à enlever. Voici la démarche à suivre sur :

Un vêtement synthétique, coton et lin

Si la tâche sur votre vêtement est encore fraîche, alors vous devrez utiliser de l’eau chaude et du savon. Cependant, si la tâche est sèche, alors il faudra obligatoirement compter sur un bain d’eau savonneuse. Trempez le vêtement plusieurs heures pour que la tâche se ramollisse.

Un vêtement en cuir

Pour les robes, jupes, blousons et autres vêtements en cuir, de l’eau et du savon suffiront amplement. Séchez ensuite le cuir avec un sèche-cheveux. En cas de décoloration du cuir, vous n’aurez qu’à appliquer de la cire.

Un vêtement en jean

Si la tâche est sur un vêtement en jean, grattez-la dans un premier temps. Pour ce faire, utilisez une cuillère et tamponnez ensuite la tâche avec du white spirit. Après quoi, vous n’aurez qu’à laver votre jean comme d’habitude.

Un vêtement en laine

C’est votre pull en laine qui est la victime ? Préparez juste un mélange d’eau, d’ammoniaque et de savon. Frottez un chiffon imbibé du mélange sur la zone et laissez sécher en absorbant avant de laisser le linge à l’air libre.

Un vêtement en soie et satin

Pour les textiles délicats, il convient de faire attention. Dans ce cas, laissez tremper la tâche dans un mélange composé d’eau, de vinaigre blanc et de sucre. Laissez reposer pendant une heure avant de rincer et de laver le linge à l’eau claire.

Une tâche de peinture à l’huile

Une tâche faite avec de la peinture à l’huile est plus difficile à enlever par rapport à une tâche faite avec de la peinture à l’eau. Il est fortement conseillé de procéder au nettoyage avant que la tâche ne sèche.

Tissu synthétique et coton

Dans le cas des textiles synthétiques, du coton, du lin ou du jean, utilisez du white spirit pour faire partir la tâche. Frottez bien la zone tachée avant de laver le linge.

Vêtement en cuir

Pour les vêtements en cuir, vous pouvez très bien opter pour quelques gouttes d’essence de térébenthine que vous tamponnerez sur la zone. Cependant, avant d’utiliser ce produit, vérifiez que votre vêtement ne se décolore pas à son contact.

Vêtement en daim

Avec les matières fragiles comme le daim, préférez de l’ammoniaque légèrement dilué. Appliquez-le délicatement sur la zone tachée.

Vêtement en soie

Exactement comme avec la peinture à l’eau, utilisez aussi un mélange à base de vinaigre et sucre pour faire partir la tâche.