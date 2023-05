Les meilleures et les pires looks de Nicki Minaj

La sulfureuse Nicki Minaj fait partie de la catégorie des artistes qui auront marqué l’histoire de la mode avec leurs looks excentriques. Pour étayez les dires qui précèdent nous vous offrons les meilleures et les pires looks de celle qui alterne le chaud et le froid.

Les meilleurs looks de Nicki qu’on aurait revoir

Sa robe fourreau métallisée lors du New Year’s Eve Affair au Pure Night Club Caesars Palace, qu’elle complétait avec des escarpins Louboutins. Coté capillaire : On salue la couleur blonde platine.

Sa robe ultra sexy Hervé Leger lors de l’avant première de la 12eme édition d’America Idol. La couleur de la pièce donnait beaucoup de charme à la barbie déjanté. Maquillage pastel et accessoires chics. La star nous prouve qu’elle peut être chic quand l’occasion se présente.

Sa robe bustier de couleur jaune fluo lors des American Music Awards le 12 novembre 2012.Cette pièce valorisait ses courbes généreuses. Durant cette soirée, elle a multiplié les poses devant les caméras.

Les pires looks de Nicki qui déshonorent la mode

Son total look léopard lors de la Mercedes-Benz Fashion Week à New York. Elle accentue ce fashion faux-pas avec des accessoires ridicules (tête de peluche rosée au sommet du crane)

Sa combinaison moulante aux couleurs fluo lors de son concert le 5 avril 2011. A cela elle ajoute une perruque bicolore (rose et noire). Carton rouge !

Sa robe faite de cuir et d’anneaux et sa veste rouge lui donnait une allure de prostituée. Dommage ! Coté make-up et coiffure, elle ne change pas ses habitudes : longs cheveux blond platine , lèvres roses punchy.

Les filles, que pensez-vous des looks de Nicki Minaj ? Top ou flop ?

Les inspirations de Nicki Minaj en matière de mode

Bien que Nicki Minaj se soit fait remarquer pour certains de ses looks bizarres et décalés, elle n’en reste pas moins une icône de la mode à part entière. Effectivement, la chanteuse est aussi connue pour son style unique qui mélange les influences streetwear avec des pièces plus glamour.

L’une de ses principales inspirations en matière de mode est sans conteste le célèbre couturier japonais Rei Kawakubo, fondateur de la marque Comme des Garçons. Elle a d’ailleurs porté plusieurs créations du designer lors d’événements prestigieux tels que le MET Gala.

Nicki Minaj s’inspire aussi du mouvement punk rock et des années 80 dans son choix vestimentaire. On peut notamment citer sa tenue faite d’un body rose fluo et d’un short en vinyle noir qu’elle avait arboré lors d’une performance au iHeartRadio Music Festival en 2018.

La chanteuse ne manque pas non plus d’imagination quand il s’agit de créer ses propres looks. Elle a ainsi lancé sa propre collection capsule en collaboration avec Kmart, proposant des pièces colorées aux coupes audacieuses inspirées par son propre style.

Nicki Minaj est connue pour avoir un goût prononcé pour les accessoires originaux tels que les chaussures extravagantes ou encore les perruques multicolores qui ont contribué à forger sa personnalité iconique sur scène comme dans la vie quotidienne.

Si certains critiques peuvent considérer certains looks excentriques comme étant démodés ou maladroits, ils peuvent difficilement remettre en question l’influence stylistique de Nicki Minaj sur la mode contemporaine.

L’évolution du style de Nicki Minaj au fil des ans

Au fil des ans, le style de Nicki Minaj a connu une évolution significative. La chanteuse est passée d’un look flashy et coloré à un style plus sobre et élégant.

Dans les premières années de sa carrière, Nicki se faisait remarquer pour ses tenues extravagantes et ses cheveux multicolores. Elle portait souvent des robes en latex rose vif ou des bodys moulants assortis à des perruques aux couleurs acidulées. Elle aimait aussi porter des baskets montantes avec des jupes courtes ou encore superposer plusieurs colliers dorés.

Au fil du temps, Nicki Minaj a affiné son style pour adopter une approche plus mature tout en restant originale. Lorsqu’elle est apparue sur la scène musicale mondiale en 2010 avec son album ‘Pink Friday’, elle arborait un look très girly comprenant notamment un bustier corseté blanc orné de perles ainsi qu’une longue jupe rose bonbon épaisse qui rappelait l’ère victorienne.

En 2014, elle avait changé radicalement de look lorsqu’elle était revenue sur le devant de la scène avec son album ‘The Pinkprint’. Elle avait opté pour un choix vestimentaire plus sobre avec une robe noire fendue jusqu’à la cuisse associée à une paire d’escarpins rouges vifs. Ce nouveau registre stylistique correspond parfaitement à l’image qu’elle souhaite véhiculer : celle d’une artiste mature mais toujours sexy.

Plus récemment, Nicki Minaj a opté pour des tenues plus élégantes et sophistiquées, avec des robes moulantes aux lignes épurées et des chaussures à talons hauts. Elle arbore aussi un maquillage plus léger ainsi que des coiffures plus naturelles.

Nicki Minaj est une artiste qui a su s’adapter au fil du temps en matière de style tout en conservant sa personnalité unique. Sa créativité sans limite continue de surprendre ses fans à chaque apparition publique ou sortie musicale.