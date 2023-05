Comment choisir son coiffeur pour un lissage capillaire ?

Se faire un lissage capillaire n’est pas une opération anodine malgré que le concept « lisse, toujours plus lisse » représente aujourd’hui une véritable tendance et un phénomène incontestable de mode. Ainsi si l’on se décide à se lancer dans l’aventure, il convient de bien faire son choix en matière de coiffeur pour ne pas se retrouver avec un résultat peu convaincant ou voire tout le contraire de ce qu’on a espéré ! Pour cela, quelques paramètres seront à prendre en compte.

Choisir un coiffeur qui maîtrise la technique

Pour votre lissage capillaire, vous n’allez pas confier une telle opération délicate entre les mains d’un coiffeur tâtonnant. Tournez-vous vers celui qui est déjà à l’aise avec la technique. Il doit maitriser l’application de son produit de lissage et connaître les contre-indications et précautions à prendre. Trouver un coiffeur professionnel en la matière est facile, il suffit de le voir à l’œuvre avec ses clientes.

Un bon coiffeur est soucieux de sa cliente

Un bon coiffeur doit veiller à la suite du lissage de sa cliente. Il doit se soucier de l’avenir des cheveux de sa cliente après l’application du lissage. Est-ce que son type de cheveu est adapté au genre de lissage que sa cliente désire se faire ? Par exemple, si une cliente avec des cheveux afros demande un lissage permanent, à cause de l’impossibilité de faire les repousses dans 2 mois, un bon coiffeur lui proposera un autre type de lissage mais ne se contentera pas de satisfaire ses souhaits. Il doit savoir prendre soin des cheveux de ses clientes sur le long terme.

Un bon coiffeur, un prix rationnel

Comme dans toute chose, la qualité s’achète ! Pour profiter de l’expérience d’un expert, il faut y mettre le prix. Des coiffeurs qui proposent des tarifs avantageux doivent donc réveiller votre méfiance. Soit une compétence insuffisante, soit un produit douteux se cachera derrière un prix pas cher. D’ailleurs, un prix peu stimulant justifiera un manque de motivation du coiffeur. Ce qui ne justifie point d’un autre côté les prix exorbitants pratiqués par certains.

Le bouche à oreille

Quoi de mieux que de profiter des expériences de ses amies pour trouver le bon coiffeur pour son lissage capillaire ? Vos amies seront des sources d’informations assurées pour faire votre choix de coiffeur. En outre, sur les plateformes de discussion seront également des mines de renseignements pour la recherche du bon coiffeur.

Choisir un coiffeur suffisamment disponible

Quitte à prospecter plusieurs salons pour trouver le coiffeur idéal, il faut que vous vous sentiez en confiance avec votre coiffeur. Il devra être suffisamment disponible pour vous expliquer entre autres le déroulement du lissage.

La propreté et l’hygiène du salon de coiffure

La propreté et l’hygiène du salon de coiffure sont également des éléments importants à prendre en compte lors de votre choix. Effectivement, un salon sale ou mal entretenu peut être un foyer pour les bactéries et autres agents pathogènes qui peuvent vous causer des infections cutanées. Vous devriez donc rechercher une entreprise respectueuse des normes sanitaires et esthétiques en vigueur dans le secteur.

Vous pouvez facilement déterminer si un salon est propre ou non dès que vous y entrez. Si vous remarquez des cheveux éparpillés sur le sol, des outils sales traînant ici et là ou encore une odeur désagréable, il s’agit d’un signe révélateur d’un manque d’attention portée à la propreté.

Assurez-vous que les serviettes utilisées pour essuyer vos cheveux après le lavage soient fraîchement nettoyées car elles ont tendance à retenir beaucoup de bactéries.

Un bon moyen de savoir si un salon choisit scrupuleusement ses produits cosmétiques consiste à observer quelle gamme ils utilisent : s’ils travaillent avec une marque renommée pour son sérieux dans la composition efficace mais sans danger chimique, comme par exemple L’Oréal Professionnel, cela peut donner plus confiance au client.

Le type de matériel choisi par l’équipe du salon doit également être minutieusement sélectionné • cela montre leur engagement dans la qualité qu’ils veulent offrir aux clients. Assurez-vous ainsi que les peignoirs et capes sont propres, tout comme les ciseaux utilisés sur vos cheveux.

Les certifications et formations du coiffeur en lissage capillaire

Au-delà de la propreté et de l’hygiène, le choix d’un coiffeur pour un lissage capillaire doit tenir compte de ses certifications et formations. Vous devez vous assurer que le professionnel est qualifié pour effectuer cette technique sur vos cheveux. Les certifications sont des preuves tangibles du savoir-faire du coiffeur et de sa formation dans le domaine spécifique.

Assurez-vous que votre coiffeur a suivi une formation certifiée en lissage capillaire. Cela peut être déterminé par la présence de diplômes, certificats ou autres évaluations qui témoignent qu’il a reçu une formation adéquate.

Le choix d’un bon salon ne se limite pas aux compétences techniques, il concerne aussi les personnes responsables du traitement des clients. Assurez-vous que le personnel est amical et serviable ; cela peut contribuer grandement à rendre votre expérience agréable.

Vous pouvez aussi consulter les avis en ligne sur différents sites web afin de connaître l’expérience client moyenne avec tel ou tel salon particulier. Cette initiative vous permettra d’obtenir un retour honnête sur leur service clientèle ainsi que leurs capacités techniques.

N’hésitez pas à poser des questions directement au salon avant de prendre rendez-vous chez eux : demandez-leur quelles seront les démarches à suivre pendant la séance de lissage capillaire ; discutez ensemble des produits cosmétiques utilisés durant la séance (là encore, s’ils travaillent avec L’Oréal Professionnel, c’est déjà très rassurant), etc. Cette initiative prouve non seulement votre intérêt pour la santé de vos cheveux, mais montre aussi à quel point vous êtes concerné par l’expérience que vous aurez chez eux.

Trouver un salon de coiffure compétent pour un lissage capillaire ne doit pas être pris à la légère car il détermine en partie la réussite ou l’échec du traitement sur vos cheveux. En prenant le temps d’appliquer les astuces exposées, vous serez en mesure de choisir le salon idéal qui répondra aux besoins spécifiques de vos cheveux et rendra votre expérience agréable et satisfaisante !