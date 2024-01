HIX Chat vs Google Bard : Une comparaison approfondie en 2023

Les outils d’IA générative sont l’une des meilleures technologies à exister à l’ère moderne. Avec leurs fonctions et capacités très complètes, ils peuvent créer des textes longs, générer des images et même communiquer avec les humains dans un langage naturel. Rien que cette année, nous avons vu plus d’outils d’IA générative lancés que lors de toute autre période de l’histoire humaine.

Un tel logiciel est Google Bard, l’outil d’IA générative lancé par le géant de la technologie Google. Le logiciel a l’intention de rivaliser avec plusieurs anciens et puissants chatbots d’IA comme ChatGPT et HIX Chat. Pour beaucoup de gens cependant, ils pensent que ces outils sont identiques, surtout parce qu’ils offrent généralement des résultats similaires.

Dans cet article, nous tenterons de comparer les fonctionnalités de HIX Chat et Google Bard tout en mettant en évidence les principaux domaines de différence. Lisez les sections suivantes pour un aperçu des deux outils, de leurs avantages, inconvénients, similitudes et points de divergence.

De manière générale, HIX Chat est un outil qui permet à ses utilisateurs de parler à l’IA avec HIX.AI, sa plateforme mère. Avec HIX Chat, les utilisateurs peuvent poser n’importe quelle question à leur chatbot IA et recevoir des réponses en temps réel. L’outil offre également une interface utilisateur fluide et fonctionne à l’aide d’un modèle de langage large dernier cri.

HIX Chat est hébergé en tant que chatbot sur le site général de HIX.AI, avec une option d’intégration pour les utilisateurs de Google Chrome. Une fonctionnalité impressionnante offerte par HIX Chat est la possibilité d’entraîner votre propre chatbot en lui fournissant des données au fur et à mesure que vous l’utilisez. Cependant, pour tirer pleinement parti de HIX Chat, vous devez créer un compte HIX.AI et opter pour le modèle GPT-4 via un abonnement payant.

Avantages de HIX Chat

Il dispose d’une interface conviviale qui le rend extrêmement facile à utiliser.

HIX Chat offre un plan gratuit et plusieurs options de tarification abordables pour les utilisateurs.

L’outil permet une intégration transparente sur les navigateurs et est accessible via une application web.

HIX Chat fonctionne sur le modèle de langage GPT-4 très puissant.

Vous pouvez parler à HIX Chat et générer une production dans plus de 30 langues.

Inconvénients de HIX Chat

GPT-4 est réservé aux abonnés payants et offre un nombre limité de mots.

Les fonctionnalités de personnalisation sur HIX Chat sont en grande partie limitées.

HIX Chat n’a pas d’applications mobiles comme ChatGPT.

Ne faisant son apparition sur la scène qu’au début de 2023, Bard est un projet expérimental de Google et n’est pas encore disponible au grand public. Mais d’après ce qui est proposé à un nombre limité d’utilisateurs, Bard est certainement l’un des chatbots les plus puissants au monde. Contrairement à HIX Chat qui est pré-entraîné, Google Bard a accès à la base de données de son moteur de recherche parent à partir de laquelle il génère des réponses et aide les utilisateurs à créer du contenu si nécessaire.

L’outil est alimenté par le modèle de langage PaLM 2 et dispose d’une interface simple qui laisse place à une communication de type humain. Pour le faire fonctionner, il vous suffit de taper ou d’utiliser une commande vocale pour émettre un ordre. En quelques secondes, le chatbot IA vous fournira des résultats complets ou effectuera la tâche requise.

Avantages de Google Bard

Bard est alimenté par PaLM 2, ce qui le rend considérablement plus puissant que la plupart des outils GPT.

L’outil a accès au moteur de recherche Google et à des sources internet à jour.

Google Bard est actuellement gratuit pour les utilisateurs qui peuvent accéder à ses fonctionnalités.

L’interface est fluide et facile à utiliser pour tous types de personnes.

Bard comprend et peut générer une production dans plus de 40 langues.

Il possède une fonction de commande vocale qui vous permet de communiquer encore plus facilement que d’autres outils basés sur du texte.

Inconvénients de Google Bard

L’outil est encore en développement et pourrait générer des informations inexactes.

Il n’est pas encore largement accessible à la plupart des utilisateurs à travers le monde.

Similitudes clés entre HIX Chat et Google Bard

Pour bien comprendre HIX Chat et Google Bard, il peut être utile de noter qu’il existe des similitudes notables entre les deux outils. Dans cette section, tous les points de convergence sont pris en compte.

Sauf HIX Chat et Google Bard, de nombreux autres chatbots IA sont également disponibles. Avant de commencer, vous pouvez comparer ce qu’ils offrent avec d’autres alternatives à ChatGPT sur cette page.

Chatbots

HIX Chat et Google Bard sont tous deux des chatbots d’IA générative. Ainsi, à leur cœur même, ils fournissent des réponses à une variété de questions humaines via une interface de discussion. Cependant, même sur ce point, il existe de légères différences, car HIX Chat permet d’inclure des documents et des pages Web dans sa fonction de chatbot, tandis que Bard ne le permet pas. En revanche, Bard dispose d’une commande vocale et d’une fonction de téléchargement d’images que HIX Chat n’a pas.

Intégration

Bard et HIX Chat ont d’incroyables capacités d’intégration. Mais tandis que HIX Chat est actuellement intégré uniquement dans Google Chrome, Bard est intégré à l’ensemble de Google Workspace, comprenant Docs, Sheets et Gmail.

Accès à Internet

Comparés à ChatGPT, les deux plateformes offrent un accès Internet en temps réel. HIX Chat et Google Bard peuvent traiter rapidement des informations provenant de la recherche Google, ce qui implique un accès à des milliers de bases de données importantes. Les deux outils s’appuient également sur les outils supplémentaires de leur maison mère pour des informations plus précises et à jour.

Principales différences entre HIX Chat et Google Bard

En poursuivant, il est important de considérer les différences particulières entre les deux chatbots.

Disponibilité

Contrairement à Bard qui n’est pas encore entièrement accessible au public en raison de son stade de développement, HIX Chat est prêt à être utilisé dans le monde entier. Bien que HIX Chat soit également constamment mis à jour et amélioré, il est disponible sur des sites tels que HIX.AI et n’a pas d’accès restreint.

Modèle linguistique

HIX Chat est alimenté par la technologie GPT d’OpenAI, utilisant à la fois le dernier GPT-4 et l’ancien GPT-3.5. En revanche, Bard est alimenté par PaLM 2, un modèle linguistique propriétaire créé par Google AI.

Tarification

Bard est actuellement entièrement gratuit et ne coûte rien aux utilisateurs qui y ont actuellement accès. Cependant, pour HIX Chat, il existe un plan gratuit et un modèle d’abonnement payant. Le plan de base coûte 19,99 $ par mois, tandis que les abonnements Pro et Ultimate sont respectivement proposés à 39,99 $ et 99,99 $.

HIX Chat vs Google Bard : Lequel est le meilleur ?

HIX Chat et Google Bard sont de vastes chatbots de modèles de langage qui peuvent offrir une variété de fonctionnalités aux utilisateurs. À l’heure actuelle, HIX Chat a un avantage car il est plus largement développé. Cependant, cela pourrait changer une fois que Google améliorera Bard et le rendra accessible au grand public.

Ainsi, pour l’instant, le meilleur outil est celui qui répond le mieux à vos besoins. Cela dit, vous devrez tenir compte de leurs capacités, de leur tarification et de fonctionnalités supplémentaires telles que la capacité de lire des documents, des images ou des commandes vocales pour déterminer celui qui vous convient parfaitement.