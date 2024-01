Les certifications alimentaires : un gage de qualité pour les consommateurs

Aujourd’hui, on est de plus en plus soucieux de ce qu’on met dans nos assiettes et de ce qu’on mange. C’est tout à fait compréhensible suite aux scandales dans le secteur de l’agroalimentaire. De nombreuses personnes préfèrent désormais choisir des produits avec des certifications alimentaires, et même s’ils coûtent un peu plus cher. Pourquoi ce choix par rapport à la certification alimentaire ?

Les certifications alimentaires, différentes les uns des autres

Lorsqu’on fait nos courses aujourd’hui, on peut avoir nos propres critères pour avoir un produit de qualité. Cependant, les producteurs et les fabricants ne sont pas toujours transparents et c’est là qu’on accorde notre confiance aux certifications alimentaires.

A lire également : Les raisons d’aller dans un centre auditif

Il faut comprendre que toutes certifications alimentaires ne garantissent pas les mêmes engagements. Certes, on peut les considérer comme un gage de qualité, mais la notion de qualité n’est pas la même d’une certification à une autre. Certaines qualifications garantissent le respect de l’environnement alors que d’autres la qualité des produits.

Une certification alimentaire, un produit sans danger

Même si les engagements diffèrent d’une certification à une autre, notez toutefois qu’un produit avec une certification alimentaire est sans danger. Les organismes qui attribuent ces certifications ont instauré un cahier des charges précis et assez strict. Ce ne sont donc pas toutes les marques et toutes les entreprises de l’agroalimentaire qui reçoivent la certification. Avant de contacter l’organisme de certification, l’entreprise devrait faire passer ses produits par une analyse microbiologique.

Lire également : Quels sont les produits de la gamme de l'e-liquide Cirkus ?

Le produit ne peut donc avoir la certification que s’il coche toutes les cases et que s’il passe haut la main toutes les contrôles d’hygiène et les tests de contaminants alimentaires. En choisissant un produit certifié, vous avez donc la garantie d’un produit sans danger ou du moins présentant moins de risques pour la santé. Pour la conception d’un produit alimentaire, les équipes en laboratoire doivent alors suivre ces exigences des consommateurs.

Une certification alimentaire, un produit de qualité

De nos jours, avoir un produit alimentaire sans danger ne suffit pas, il faut aussi qu’il soit de bonne qualité. Là aussi, vous pouvez vous référer à certaines certifications alimentaires. En choisissant un produit certifié, on peut déjà espérer avoir un produit de qualité, même s’il n’est pas encore passé sous la dent.

Certaines certifications peuvent par exemple garantir la fabrication du produit dans le respect de certaines normes, notamment dans le respect de l’environnement. D’autres, quant à elles, sont plus relatives à la traçabilité du produit. Si vous avez alors sous la main un produit avec le label AB, vous pouvez déjà souffler, car c’est un produit de qualité. Cette certification n’est apposée que sur les produits bio, cultivés sans produits chimiques de synthèse.

Une certification alimentaire, un produit engagé

L’avez-vous remarqué ? Certaines marques, pour se démarquer de la concurrence, font des efforts dans la production pour être plus respectueuses de l’environnement. Aujourd’hui, il existe en effet des labels et des certifications garantissant ces actions durables et écologiques déployées par certaines entreprises. Même si pour certains consommateurs, ce n’est qu’un détail, pour ceux qui sont soucieux de l’environnement, c’est un élément qui fait toute la différence et qui témoigne de la qualité du produit et de la marque.