Quels sont les documents nécessaires pour obtenir l’AVE Canada ?

Le Canada est un pays assez intéressant regorgeant de merveilles à découvrir. Il est aussi très attractif de par les avantages accordés aux étudiants étrangers dans le pays. Que ce soit pour du tourisme, les affaires ou les études sur un court séjour, certaines autorisations telles que l’AVE Canada sont nécessaires. Découvrez dans cet article les pièces requises pour l’obtention de cette autorisation de voyage au Canada.

L’AVE Canada : qu’est-ce que c’est ?

Également connu sous le nom de eTA (Electronic Travel Autorisation), l’AVE Canada est une autorisation de voyage indispensable pour entrer par avion sur le territoire canadien. Ceci notamment lorsque la durée de votre séjour s’étend sur 6 mois au plus. Il faut également noter qu’exception faite des pays exemptés de visa, c’est seulement quelques nationalités qui sont éligibles à l’AVE Canada. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.europa-eu-un.org/ave-canada/ . L’AVE Canada est suffisant si le but de votre voyage est touristique, académique ou entrepreneurial. Pour un stage ou un travail rémunéré sur place, il va falloir un visa canadien.

A voir aussi : Quelle différence entre une lombalgie et un lumbago ?

Les pièces nécessaires pour faire une demande de l’AVE canada

À l’instar de la majorité des autorisations de voyage, la demande de l’AVE Canada se fait notamment en ligne. Le formulaire à remplir est valable pour un individu à la fois. Il est conseillé de procéder au remplissage avec attention car la moindre erreur peut entrainer un refus de votre demande.

La première étape de votre demande consiste à préparer votre dossier avec les bons documents. Vous devez en effet préparer les documents ainsi que les justificatifs dont vous aurez besoin avant même de commencer par remplir le formulaire. En ce qui concerne les pièces nécessaires, il s’agit notamment de :

A lire en complément : Pourquoi opter pour une radio en ligne ?

Votre passeport en cours de validité, c’est-à-dire qu’il doit prendre en compte les dates de début et de fin de votre séjour ;

en cours de validité, c’est-à-dire qu’il doit prendre en compte les dates de début et de fin de votre séjour ; Votre carte de débit ou de crédit pour le paiement ;

de débit ou de crédit pour le paiement ; Votre adresse email valide pour la réception de la demande ;

valide pour la réception de la demande ; Votre visa si vous aviez déjà eu à voyager au Canada.

Une fois que ces documents sont au point, vous pouvez remplir votre formulaire. Vous aurez notamment à fournir des renseignements sur vos informations personnelles, votre état matrimonial, l’existence ou non d’une double nationalité, votre numéro de permis, votre profession, etc. Il faut noter que vous n’êtes autorisé à sauvegarder votre demande pour un remplissage ultérieur. Vous devez donc choisir un moment pendant lequel vous serez pleinement disponible pour remplir votre formulaire jusqu’au bout. Après toute vérification, vous pouvez passer au paiement via votre Carte Visa, American Express ou MasterCard. Le prix de la demande avoisine les 34 euros. Dès que cette étape est effectuée, vous n’avez plus qu’à atteindre la réception de votre e-visa par courriel. Par ailleurs, notez que l’AVE Canada est valable pour 5 ans dès l’instant que vous l’avez reçu par email. Elle peut devenir invalide avant les 5 ans lorsque votre passeport expire.

Il faut préciser que bien que sa validité s’étende sur 5 ans, l’AVE Canada pour permet de rester sur le territoire canadien seulement pendant 180 jours d’affilés (6 mois).