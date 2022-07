Quelle cuisine meilleur rapport qualité prix ?

Une cuisine entièrement équipée et sur-mesure peut facilement coûter plusieurs milliers d’euros, près de 9 000 euros ! Dans les bas et entrée de gamme, des cuisines équipées sont accessibles à partir de moins de 400 euros, voire moins. Le prix varie grandement avec le projet : étendue de l’espace, modèles de cuisine, matériaux utilisés. Raisons pour lesquelles avant de choisir une cuisine, il faut prendre le temps de trier les cuisinistes.

Les 2 champions du rapport qualité prix

Il peut être particulièrement difficile de faire le choix de sa cuisine sans aucune idée du budget que l’on peut se permettre d’y allouer. Si vous êtes à la recherche d’une cuisine en vous basant sur le critère du rapport qualité-prix, il ne faut pas chercher plus loin que Ikea. De nombreux comparatifs soutiennent que les cuisines Ikea sont imbattables en rapport qualité-prix. Son modèle Knoxhult est accessible à partir de 680 euros.

Chez Lapeyre et Brico Dépôt, vous pouvez avoir des meubles moins chers, pour moins de 400 euros. Mais leur plus grand atout n’est pas le rapport qualité-prix, mais justement leur prix pas cher. Le prix d’une cuisine équipée chez Ikea peut aller jusqu’à un peu plus de 1 000 euros. Et à ce prix-là, vous avez la cuisine complète bénéficiant d’une garantie de 25 ans. Alors question qualité, il n’y a quasiment aucun doute.

Pour ceux qui ont un budget aux alentours de 1000 euros, les cuisines proposées par Conforama affichent également de bons rapports qualité-prix. Parmi les 24 modèles proposés par Conforama, vous pouvez, comme avec Ikea, visualiser en 3D ce que cela peut donner une fois la cuisine installée chez vous. Les prix vont de 600 à 2 000 euros et la garantie est fixée à 5 ans.

Schmidt – Cuisinella : large gamme de styles et bon rapport qualité-prix

Avec Cuisinella, on est dans une gamme de prix plus élevés que chez Ikea ou Conforama. Le prix d’entrée commence à un peu plus de 3000 euros. Mais ce prix peut au-delà des 5 000 euros. Cuisinella, une marque du grand groupe cuisiniste Schmidt, mise bien sûr sur la qualité de ses produits. Mais vous avez également dans sa gamme de produits un très large choix en matière de styles. De l’industriel, en passant par le scandinave jusqu’au vintage, les modèles innombrables.

Par ailleurs, si les choix offerts par Cuisinella ne vous conviennent pas, vous pouvez élargir vos options avec les cuisines Schmidt. Ces deux marques ont à peu près les mêmes ADN puisque Cuisinella est une marque appartenant à Schmidt. Par contre, Schmidt est réputé pour ses produits un peu plus haut de gamme accessibles à partir de 8 000 euros. A ce prix-là, la qualité doit être forcément au rendez-vous !

Meilleur rapport qualité-prix en cuisine milieu et haut de gamme

Bien que prix élevé ne soit pas toujours systématiquement synonyme de qualité, en matière de fabricants de cuisine, le prix trompe rarement. Dans le même registre que les cuisines Cuisinella vous avez les cuisines Ixina. Comme Cuisinella, Ixina propose des cuisines à équiper à partir de 3 000 euros. Si vous êtes à la recherche d’une cuisine milieu de gamme sur-mesure, Ixina est un cuisiniste à retenir.

Schmidt revient dans cette section puisqu’elle est la marque française la plus importante actuellement en matière de fabrication de cuisine. Si vous êtes à la recherche d’un cuisiniste qui serait du même niveau que Schmidt, vous pouvez considérer Mobalpa et Arthur Bonnet. Ces deux enseignes sont spécialistes des cuisines haut de gamme. Mobalpa est le spécialiste des meubles de cuisine design.

En plus, la marque mise sur sa démarche écologique avec son écolabel NF Environnement. Cette enseigne propose 45 modèles personnalisables et pas moins de 294 finitions. Si vous êtes prêt à y mettre le prix, vous pouvez également vous tourner vers le cuisiniste Arthur Bonnet. Arthur Bonnet propose des cuisines dans toutes les gammes de prix, mais ses cuisines haut de gamme peuvent atteindre les 10 000 euros.