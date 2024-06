3 pays que vous devriez visiter en Asie centrale cet été

L’Asie est un continent qui présente une longue tradition, des coutumes et des monuments extraordinaires. Elle regroupe plusieurs pays, dont les histoires sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Cet article présente des idées de pays à visiter en Asie cet été avec un guide-conférencier de l’agence Intermèdes.

L’Ouzbékistan abritait autrefois les cavaliers de Gengis Khan, les marchands et les philosophes. C’est l’une des destinations phares à visiter absolument en Asie. Le pays fut autrefois utilisé pour les échanges commerciaux entre la Syrie et la Chine. Il est possible d’y visiter de nombreux sites et villes, comme Samarcande.

Cette ville est entourée de trois écoles coraniques : Ulugh Beg, Cher Dor et Tilla Kari. Elle est aussi connue pour ses monuments avec de majestueux mausolées. La capitale Tachkent, avec ses deux millions d’habitants, est aussi appréciée pour son ambiance nocturne et les bazars, qui sont typiques de la ville.

Il faut noter que le pays présente un paysage idyllique, notamment avec le désert du Kyzylkoum. Ce dernier recouvre 80 % du pays et on y retrouve la mer d’Aral. Il comporte également plusieurs vallées fertiles et de nombreuses montagnes pouvant dépasser les 4000 mètres d’altitude.

Pour un séjour inoubliable en Ouzbékistan, réservez votre voyage culturel dès maintenant avec Intermèdes. Avec le concours bienveillant des guides-conférenciers qui sont incollables sur l’histoire et l’héritage du pays, les touristes partent à la découverte du patrimoine culturel : musique, art, musée, nature… Par ailleurs, Intermèdes propose des voyages haut de gamme et organisés afin de garantir l’entière satisfaction des voyageurs.

L’Arménie et ses merveilles

Même si le territoire présente une petite superficie, elle regorge de sites et d’activités qui méritent le détour.

C’est dans la capitale Erevan que l’on retrouve le musée national d’histoire et d’art, le musée du Génocide arménien, la Mosquée bleue, l’église de Katoghike et la cathédrale moderne. Dans le nord du pays, on perçoit les gorges de la rivière Debed, les monastères de Sanahin et Haghpat et la fresque médiévale d’Akhtala.

Adepte de randonnée ? L’Arménie est la destination idéale. Le lac Sevan, suspendu à 2000 mètres d’altitude, propose un paysage époustouflant avec ses rives de sable blanc et ses eaux turquoise.

Les secrets de Chine

La Chine est un pays vaste et connu pour la richesse de ses sites touristiques. Le pays est réputé pour ses montagnes et ses eaux, qui sont souvent le thème de peintures traditionnelles. Il offre un paysage idyllique avec les gorges du Yangtse. C’est également l’occasion de visiter les petits villages secrets de l’Anhui, les cités populaires de Xiamen et de Shanghai.

La Chine concilie tradition et modernité avec ses petits villages traditionnels, mais aussi les cités cosmopolites. La découverte du Yunnan permet de découvrir de nombreux villages à l’architecture atypique. Les habitants, avec leurs coutumes et leurs costumes variés, sont aussi très accueillants avec les touristes.

Par ailleurs, c’est l’occasion de visiter la toute petite ville de Pingyao. Avec une ancienneté de près de 3000 ans, elle séduit par ses nombreux bâtiments datant du XVIIe et du XIXe siècle. C’est durant cette période que la ville a été proclamée centre financier de la dynastie Qing.