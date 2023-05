Quelle chanson au réveil ?

Coldplay, Avicii… Un scientifique a mis au point la playlist parfaite à écouter au réveil. De quoi se mettre de bonne humeur dès le petit déjeuner.

Un réveil en chansons, ça vous tente ? David M. Greenberg, un psychologue de la musique de l’Université de Cambridge a récemment créé la playlist idéale pour se lever selon une méthode scientifique.

Un réveil en douceur et en rythme !

Pas question pour autant d’inclure n’importe quelle chanson entraînante. Pour un réveil en musique, il convient de choisir des morceaux qui montent crescendo, afin de sortir progressivement du sommeil. De plus, il est essentiel que les paroles soient positives et motivantes, qui donnent la pêche. Enfin, et là, ça devient un peu plus technique, les chansons choisies devaient « mettre l’accent sur les 2e et 4e temps de chaque mesure avec un tempo d’environ 100-130 pulsations par minute ».

Aussi, la playlist du réveil comprend des chansons à texte, des chansons pop, funk et electro, en thème direct ou non avec la question du sommeil et du réveil. Elle commence par le tube Viva la Vida de Coldplay, sorti en 2008. David M. Greenberg explique que son énergie positive associée à un air entraînant stimule à tous les niveaux, notamment émotionnel, physique et intellectuel. Elle est parfaite pour attaquer la journée.

La playlist spécial réveil

Disponible sur Spotify, la playlist comprend les morceaux suivants :