Comment supprimer compte twitter ?

On peut désactiver son compte sur un réseau social pour plusieurs raisons et cela se fait souvent plus facilement. Mais ce n’est pas le cas lorsqu’on souhaite supprimer définitivement son compte. En effet, cette procédure requiert plus d’efforts et peut même parfois prendre du temps.

C’est le cas de certains réseaux comme Twitter dont les paramètres peuvent souvent être complexes. Vous souhaitez supprimer votre compte sur Twitter ? Découvrez comment faire.

Les étapes pour supprimer un compte Twitter

Si vous envisagez d’effacer votre compte, il faut commencer par vous connecter depuis votre ordinateur. Une fois sur la page d’accueil du réseau, cliquez sur « plus » en dessus du bouton Twitter. Vous verrez un menu s’afficher avec différentes options. Celle qui nous intéresse ici est « paramètres et confidentialité ».

Connaitre les informations liées à la suppression de compte

Cette option vous dirige automatiquement vers les paramètres de votre compte. Vous trouverez au niveau de la dernière ligne l’option « désactiver votre compte ». Cliquez là-dessus. Twitter vous fournira toutes les informations que vous devez connaitre avant de supprimer votre compte. Il vous spécifiera également que celui-ci restera accessible les 30 jours suivant sa désactivation.

Vous prendrez également connaissance des conséquences de la suppression de votre compte. À cet effet, Twitter indique que votre nom d’utilisateur ainsi que votre nom d’affichage n’apparaitront plus sur la plateforme. Cependant, il est possible que des informations provenant de votre compte restent visibles au niveau des moteurs de recherche.

Supprimer le compte

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton « désactiver » en bas de page, il vous faudra entrer votre mot de passe puis cliquer sur le bouton rouge pour confirmer. Votre compte Twitter sera ainsi supprimé à moins que vous ne vous connectiez dans les 30 jours suivant la désactivation.

Si vous aviez de nombreuses publications sur votre compte, alors leur suppression peut être pénible. Cependant, il existe des sites dédiés qui vous permettent d’effacer vos tweets par paquet. Il s’agit notamment de TweetDelete et de TweetEraser. En ce qui concerne TweetDelete, il vous donne la possibilité d’effacer vos publications antérieures à une durée spécifique ou contenant un mot-clé précis.

Lorsque vous supprimez votre compte Twitter, certains de vos posts peuvent encore apparaitre sur les moteurs de recherche. Pour Google, il est possible de vous servir de l’outil de suppression de contenu Google en y rentrant l’URL concerné. Dans le cas où vous voulez éviter que vos publications ne soient visibles sur le moteur, alors sélectionnez l’option « protéger mes tweets ».

Au niveau de l’option « désactiver votre compte », le réseau social vous mentionne des détails importants qu’implique la suppression. Vous y trouverez un paragraphe mentionnant la sauvegarde de données. Celui-ci contient d’ailleurs un lien qui vous propose de faire une demande afin d’obtenir une sauvegarde. Attention ! Ces données ne seront plus disponibles une fois que le compte est désactivé. Pensez alors à les récupérer avant.

En somme, la suppression d’un compte Twitter requiert la connaissance des conséquences que cela implique. Ce qui vous permettra de peser le pour et le contre et de faire un choix définitif.