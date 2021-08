Construction et rénovation de maisons, locaux professionnels et bâtiments publics

La délicatesse des travaux de construction ou de rénovation requiert l’intervention d’une main experte, un service de maçonnerie de confiance. Si vous résidez dans la région PACA, la société SOCOPRO aura donc vite fait de vous convaincre avec sa gamme de prestations destinée aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises et établissements publics. Voici un guide entièrement consacré à l’offre de services de ce prestataire.

SOCOPRO, des réalisations pour tous les goûts

Avec plus de 25 ans d’expérience, SOCOPRO s’impose donc comme un prestataire fiable pour toutes vos réalisations dans la région PACA. Implantée à Marseille, l’entreprise familiale est devenue une valeur sûre grâce notamment aux nombreuses compétences qui composent son équipe.

A lire en complément : Pourquoi faire une suite parentale ?

SOCOPRO compte 15 salariés formant une équipe solide et mobilisée vers l’atteinte de l’objectif ultime de l’entreprise : apporter une pleine satisfaction à sa clientèle. Elle vous propose une prestation professionnelle, rigoureuse et respectueuse de ses standards de qualité.

La force de SOCOPRO réside sans doute dans son professionnalisme à toute épreuve. Ses équipes s’engagent à livrer un service haut de gamme auprès de ses clients. Les 150 maisons individuelles bâties, rénovations non comprises, font montre de la fiabilité de cette entreprise. Pour en savoir plus sur les réalisations de la société, des gros œuvres aux finitions, visitez cette page https://www.socopro-13.fr/ .

A découvrir également : Quelles sont les assurances indispensables pour les entreprises du bâtiment ?

Aussi, l’entreprise attache une grande importance à l’adaptabilité de son offre de prestations. Les solutions qu’apporteront ses équipes seront en harmonie avec vos différentes exigences. Vous serez également conseillé par des professionnels en vue de la bonne exécution de votre projet. Sur des budgets plus maîtrisés, tout est mis en œuvre afin d’élargir au maximum votre panel de choix aussi bien technique que matériel.

Les prestations

La gamme de services de SOCOPRO constitue l’un de ses atouts majeurs. Elle est en effet, large et variée, l’entreprise proposant ses prestations aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels du secteur privé et public. Pour les particuliers, SOCOPRO intervient principalement dans le cadre de travaux de construction et de rénovation de villas. Vous avez le libre choix entre diverses architectures et techniques : maison en béton ou en bois, isolation par l’intérieur ou par l’extérieur, etc.

Les professionnels et magasins auront l’opportunité de solliciter l’expertise des équipes de SOCOPRO pour toute réalisation et aménagement à Marseille et dans toute la région PACA. L’entreprise intervient à ce titre dans les secteurs de l’alimentaire, de la bijouterie, de l’automobile, etc. Enfin, pour compléter sa gamme de prestations, SOCOPRO assiste le secteur public dans la construction de bâtiments publics (crèches, écoles, etc.). Ceci, dans le strict respect du cahier des charges.